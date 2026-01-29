חיזוק ראשון: סהיטי על סף מעבר למכבי ת"א

מכבי תל אביב בדרך לצרף שחקן רכש ראשון בחלון ההעברות הנוכחי של חודש ינואר. אמיר סהיטי, שחקן הכנף הקוסוברי בן ה-27, על סף מעבר לצהובים בהשאלה עד לסיום העונה עם אפשרות לרכישתו.

השחקן, שמועמדותו נחשפה ב-ONE, אמור לעשות את דרכו לארץ בסוף השבוע הקרוב אם לא יצוצו תקלות אחרונות כאשר האלופה והמבורג הגרמנית קרובות מאוד לסגור את כל הפרטים. בתקשורת הקוסוברית אף נטען כי הוא יטוס במהלך היום (חמישי) לישראל ויישרו קו כי הפרטים סגורים לגמרי.

סהיטי מיעט לקבל דקות משחק העונה. השחקן בן ה-27 הגיע להמבורג בעונה שעברה בהעברה של 1.2 מיליון אירו ועזר לקבוצה לעלות ליגה, אם כי לא הצטיין במיוחד. לפני המעבר להמבורג, כיכב בהיידוק ספליט הקרואטית ובעונה בסיומה נמכר רשם 6 שערים ו-8 בישולים במדי קבוצתו.

הוא נולד ביוגוסלביה לשעבר ומחזיק באזרחות קוסוברית ואף רשם 7 הופעות במדי נבחרת קוסובו, אחרי שבצעירותו שיחק בנבחרת אלבניה עד גיל 21. להיידוק ספליט הגיע בגיל צעיר דרך רבוטניצ'קי הצפון מקדונית, ובעצם מ-2018 ועד 2024 היה שייך לקבוצה הקרואטית. העונה סהיטי שותף רק ב-4 משחקים של המבורג, 2 בליגה ו-2 בגביע, לא כבש ולא בישל.