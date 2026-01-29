האדיה: במשחק נתון יכולים לקחת נק' גם מב"ש

מכבי בני ריינה נמצאת בדרך הבטוחה לירידת ליגה, כשעל אף הכושר הטוב יחסית שלה במשחקים האחרונים, כולל ניצחון על הפועל חיפה במחזור שעבר, היא עדיין נועלת את הטבלה עם 11 נקודות בלבד, כשיש לה בשבת (17:30) אתגר קשה מאוד, כשהיא מארחת את הפועל באר שבע.

מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, דיבר לקראת ההתמודדות: “אנחנו בעוד שבוע ארוך, מתכוננים למשחק נגד ב”ש. אנחנו באווירה טובה ומוכנות למשחק, מודעים לאתגר, אבל עדיין אנחנו משחקים בבית.

“זאת אחת הקבוצות הטובות בליגה, יש פערי יכולת, אבל אנחנו נבוא במטרה לקחת נקודות ולהמשיך את המומנטום הטוב שלנו. לא נבוא עם רגשי נחיתות, בבית אנחנו קבוצה טובה, שבמשחק נתון אנחנו יכולים לקחת נקודות גם מול ב”ש”.

שחקני בני ריינה מאושרים (עמרי שטיין)

חבשי: “הניצחון על הפועל חיפה נתתן לנו ביטחון”

גם עאיד חבשי דיבר: “ביום שבת מצפה לנו משחק נגד קבוצה הכי טובה בארץ, יש להם את הסגל הכי טוב, אבל אנחנו מתכוננים בהתאם. בחודש האחרון השתפרנו מאוד, הניצחון האחרון על הפועל חיפה נתן לנו ביטחון, אנחנו מתאמנים טוב והצוות מכין אותנו הכי טוב, בעזרת השם נשיג 3 נקודות ונשמח את הקהל”.