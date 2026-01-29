יום חמישי, 29.01.2026 שעה 11:22
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

האדיה: במשחק נתון יכולים לקחת נק' גם מב"ש

מאמן בני ריינה דיבר לקראת המשחק מול הדרומיים בשבת (17:30): "לא נבוא עם רגשי נחיתות. בבית אנחנו קבוצה טובה". חבשי: "בעזרת השם נשמח את הקהל"

|
אדהם האדיה (עמרי שטיין)
אדהם האדיה (עמרי שטיין)

מכבי בני ריינה נמצאת בדרך הבטוחה לירידת ליגה, כשעל אף הכושר הטוב יחסית שלה במשחקים האחרונים, כולל ניצחון על הפועל חיפה במחזור שעבר, היא עדיין נועלת את הטבלה עם 11 נקודות בלבד, כשיש לה בשבת (17:30) אתגר קשה מאוד, כשהיא מארחת את הפועל באר שבע.

מאמן הקבוצה, אדהם האדיה, דיבר לקראת ההתמודדות: “אנחנו בעוד שבוע ארוך, מתכוננים למשחק נגד ב”ש. אנחנו באווירה טובה ומוכנות למשחק, מודעים לאתגר, אבל עדיין אנחנו משחקים בבית.

“זאת אחת הקבוצות הטובות בליגה, יש פערי יכולת, אבל אנחנו נבוא במטרה לקחת נקודות ולהמשיך את המומנטום הטוב שלנו.  לא נבוא עם רגשי נחיתות, בבית אנחנו קבוצה טובה, שבמשחק נתון אנחנו יכולים לקחת נקודות גם מול ב”ש”.

שחקני בני ריינה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני בני ריינה מאושרים (עמרי שטיין)

חבשי: “הניצחון על הפועל חיפה נתתן לנו ביטחון”

גם עאיד חבשי דיבר: “ביום שבת מצפה לנו משחק נגד קבוצה הכי טובה בארץ, יש להם את הסגל הכי טוב, אבל אנחנו מתכוננים בהתאם. בחודש האחרון השתפרנו מאוד, הניצחון האחרון על הפועל חיפה נתן לנו ביטחון, אנחנו מתאמנים טוב והצוות מכין אותנו הכי טוב, בעזרת השם נשיג 3 נקודות ונשמח את הקהל”.

