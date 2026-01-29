"בתקופתי לא היה יכול להיות רצף של 12 שנה"

הפועל תל אביב ניצחה השבוע את מכבי תל אביב בדרבי לראשונה מזה 12 שנה. הבשורה הגיעה אפילו לבלם העבר הברזילאי של האדומים, דאגלס דה סילבה, שבירך בסרטון וידאו את אוהדי הקבוצה על הניצחון. הוא עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איפה אתה?

”בברזיל, תכף הקרנבל מתחיל”.

מה אתה עושה היום?

”אני עובד עם בתים פה. אני משקיע, קונה, בונה. משקיע בשטחים”.

דה סילבה חוגג (שי לוי)

היו לך ימים יפים בהפועל. ראית את הדרבי?

”לא ראיתי הכל, ראיתי את הגולים. היה ממש מדהים. במחשב אני רואה כל הזמן את התוצאות ואת המיקום, מאז שעזבתי אני מסתכל. אני אוהד שרוף”.

התלהבת מהניצחון?

”האמת דקה 90 סגרתי את המחשב שהיה 1:0. אחרי שעתיים פתחתי ולא האמנתי”.

היה את צ’יקו, הבלם הברזילאי שכבש שער ניצחון. אתה מכיר אותו?

”לא מכיר אישית”.

שחקני הפועל תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)

איזה גול הוא נתן.

”בשבילי הגול של אלטמן היה דגלאס דה סילבה בזמנים הטובים”.

מה הרגע הכי זכור לך בהפועל?

”הגביע שניצחנו 1:3 את בני יהודה, האליפות בטדי וגם ליגת האלופות שעלינו לבתים, יש לי את הכדור שכבשתי איתו נגד בנפיקה בבית”.

עקבת אחרי שחקנים ששיחקת איתם?

”לא כל כך. הייתי לפני שלוש שנים בארץ, שהיה יום הולדת 100 להפועל. שיחקתי 10 דקות והיה לי כיף מאוד”.

הפועל לדעתך הולכת לכיוון טוב?

”כן, אחרי 12 שנים שלא ניצחנו את הצהובים זה היה בזמן. הם עושים עונה טובה. ניצחו גם את ב”ש. אפשר להגיע רחוק ואולי להגיע לאירופה”.

שחקני הפועל תל אביב לא רואים בעיניים (חגי מיכאלי)

מתי תהיה שוב בארץ?

”לא יודע”.

לא היית רוצה להשתלב בכדורגל הישראלי?

”לא, סגרתי את הסיפור בכדורגל”.

איפה אתה גר?

”אני גר באי ליד ברזיל, הרבה רוגע”.

נחזור לתקופה בכפ”ס. הם ניסו למכור אז משחקים?

”לפי מה שאני יודע לא. היה סיפור של משחק אחד, נראה לי נגד מכבי חיפה, והיה משהו מוזר שאחרי המשחק, שהובלנו ושחקנים לא רצו לשחק מהר. השוער היה בועט מהר וזה היה מוזר. אחרי המשחק הזה לדעתי אלי טביב שלח אותו הביתה”.

דגלאס דה סילבה (שי לוי)

היו אז מכירות משחקים?

”ב-3:3 נגד חיפה נראה לי שכן. היה משהו מוזר שם. לפי דעתי חוץ מזה לא היה”.

היו אז כותרות שניסו לסחוט אותך.

”הכל בסדר. שהלכתי לאוסטריה היה לי בלגן עם שחקן בעבר. המשטרה סידרה הכל והכל בסדר”.

הפועל זה הזיכרון הכי גדול שלך?

”כן, הייתה גם תקופה טובה בזלצבורג שלקחנו דאבל, אבל היה לי שם בלגן”.

מה זה 12 שנה שהפועל לא ניצחו בדרבי. בתקופה שלך זה היה יכול לקרות?

”בחיים לא. הצהובים היו מפחדים אז. פעם היה תיקו 0:0 והם היו חוגגים. לא הבנתי את זה בחיים. תיקו שלהם היה כמו ניצחון. אבל 12 שנים זה הרבה זמן, מבסוט שזה נגמר”.

הם חגגו כמו אליפות.

”כן, אבל הם ניצחו”.