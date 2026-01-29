אנטמן: "ללוונטל עבר מפוקפק", לוונטל: "שקרן"

לאחר שיואב גראפי עזב בקיץ למכבי תל אביב, ניב אנטמן החל את העונה כשוערה הראשון של הפועל חיפה. אולם בהמשך איבד את מקומו לבנג’מין מצ’יני, וכעת, עם חזרתו של גראפי לקבוצה, ביקש אנטמן לעזוב. אביו, שוער העבר גיורא אנטמן, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE, ואחריו עלה גם שחקן העבר אלי לוונטל, והדברים ביניהם התלהטו מאוד בשידור ישיר.

גיורא, כמה אתה מוטרד ממה שקורה עם הילד? מה קרה איתו העונה?

”אני רוצה לדבר על שני הכובעים, כי בכל זאת זה הבן שלי. התחושות הלא נוחות כאבא זה מאוד לא פשוט. מהצד המקצועי, ניב קיבל את המפתחות להיות השוער הראשון ונכנס בצורה מרשימה לנעליים האלה. ב-9 מחזורים הראשונים ניב במו ידיו עזר מאוד להפועל חיפה לצבור את הנקודות, הכל מגובה בנתונים סטטיסטיים. הוא עשה עבודה מרשימה, הציל נקודות קריטיות. לניב יש חלק גדול מאוד, עד לנקודה שהיו מספר משחקים, שהיה לו מספיק קרדיט להמשיך לקבל קרדיט, אבל המאמן לא נתן לו. אני וכל אנשי המקצוע לא הבנו את זה”.

מה אמרו לניב?

”לא הייתה תשובה ברורה. אני כאיש מקצוע אגיד שאני רואה שערים אחרים בקבוצות אחרות, שהם לא הכי טובים תמיד ועדיין נותנים להם גיבוי. שוער מודדים על פני עונה שלמה”.

העימות החריף בין אלי לוונטל לגיורא אנטמן

עשו לו עוול?

”לא רוצה לקרוא לזה עוול, אבל עובדה שהמאמן סיים את תפקידו הוא התחיל לזגזג”.

אבל הנה הביאו את גראפי.

”השוער ששיחק נפצע והפועל חיפה באיזו בעיה איתו”.

ניב אנטמן (עמרי שטיין)

אנחנו רוצים לצרף את חבר שלך אלי לוונטל לשידור, מה שלומך אלי?

”בסדר גמור”.

אנטמן: “אלי לוינטל? אני רוצה להסביר משהו, חברים שלי אנשים הגונים וישרים. לא מתחבר לכאלה שמעזים להגיד שאני חבר ויש להם עבר מפוקפק מאוד. שלא יציג אותי כחבר. הגבר השני, אני חושב שפרשן שלעולם לא היה לו מושג בהבנת תפקיד השוער, הייתי מציע לכל המאזינים לקחת את זה בערבון מוגבל מאוד כי הוא לא מבין בזה, הוא מטעה”.

אלי לוינטל: “אני חושב שהפרשנות שלו היא בתור אבא. הוא דיבר פה בליל של שטויות. לגבי החברות, כל פעם שאנחנו נפגשים הוא מחבק אותי בזמן שאני אומר לו בפנים שהוא שקרן. אני חושב שניב אנטמן לא היה טוב, לא בכדורי גובה. מצ’יני בפעם הראשונה שנכנס לשער הוא היה צריך להיות השחקן המצטיין. הוא היה טוב. הטעות של גל אראל הייתה להחליף אותו. אני מקבל ביקורות שאני פרשן אובייקטיבי שאומר רק את האמת. אין לי שום אינטרס”.

אלי לוונטל (אחר)

הוא אמר עליך עבר מפוקפק.

אלי לוינטל: “שיגיד מה שהוא רוצה. יש לי עבר מעולה. הוא לא אובייקטיבי ולא אמיתי, מעט מאוד משחקים הוא היה שוער בליגת העל. הבן שלו בהפועל חיפה נכשל טוטאלית”

גיורא: ”אני עומד בכל מילה. כולל על העבר המפוקפק. לעולם לא יהיו לי חברים מפוקפקים, בטח לא האיש שמדבר. אני רוצה להתייחס לעבר המפוקפק שלו. בהבנת השוערות אין לו מושג. העבר המפוקפק ירדוף אחריך כל חייך. לעולם אל תפרשן על שוערים שאין לך מושג על זה”.

גיורא אנטמן (איציק בלניצקי)

אלי יש לך עוד משהו לומר?

“אם הוא צודק אז בוא נראה את הבן שלו בשער במשחקים הקרובים. אני מתפלא מאוד על הדברים שלו. זה גיבובי שטויות”.

הבן שלך עוזב?

”לא צריך להפוך שוער לבן ערובה, הביאו מישהו במקומו. אני מאוד מקווה ומצפה שיתנו לו להתקדם. שלא יחזיקו בן אדם בכוח, ברמה הכי אנושית”.

מה אמרו לניב?

”הם מחפשים שוער, אני חושב שיש אין סוף אפשרויות. יש אפשרות שהוא יעבור לנתניה”.