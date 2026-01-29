יבנה תארח את דימונה, שמשון ת"א את קריית גת

לאחר משחקי רבע הגמר בגביע האזורים, ליגה א' דרום חוזרת אלינו בפריסה של שלושה ימים. הערב (חמישי) הפועל אזור תארח את בית"ר יבנה, מחר (שישי) יתקיימו ארבעה משחקים ובמוצאי השבת שלושה משחקים נוספים, כל אלה במסגרת המחזור ה-18 בליגה. במוקד, שמשון תל אביב מול מכבי קריית גת, מכבי יבנה נגד מ.ס דימונה והפועל ניר רמת השרון נגד מכבי עירוני אשדוד.

מ.כ ירושלים – מכבי קריית מלאכי (שישי, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:30)

"קריית מלאכי עקצו אותנו במפגש הקודם, זה יושב לנו", ציין בשבוע שעבר דיוויד ברמן, מאמן מ.כ ירושלים, לאחר הניצחון 0:3 על בית"ר יבנה. הוא התייחס לכך שבמהלך הפסקת שתיית המים, שחקניו טרם חזרו למשחק וקריית מלאכי כבשה וניצחה. מאז, עברו לא מעט מחזורים ושתי הקבוצות מצאו עצמן בתקופה קצת פחות טובה עד למחזור האחרון, בו השתיים ניצחו.

ניצחון של ירושלים, ישאיר אותה בצמרת הטבלה, דבוקה לדימונה מהמקום השני. באם קריית מלאכי תנצח, הרי שלשתיים יהיו 27 נקודות. הירושלמים סופגים 0.38 שערים בממוצע בבית, כך שקשה מאוד להכניע אותם. בין הקבוצות הביתיות שספגו הכי מעט שערים לעת עתה. לקריית מלאכי רק שישה שערי זכות בחוץ, מתוך 22 סך הכל שכבשה עד כה.

מ.כ ירושלים חוגגים (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה – מ.ס דימונה (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:35)

שרון אביטן יפגוש ביבנה את קבוצתו לשעבר, הפעם יחד עם מ.ס דימונה. כזכור, אביטן הגיע בעונה החולפת ליבנה, רגע לפני המפגש מול דימונה (השיג מולם ניצחון) והוביל את יבנה לפלייאוף העליון. העונה, בשקט ובצניעות, הוביל את דימונה אל המקום השני בטבלה, עם תשעה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו וארבעה הפסדים, יחד עם 31 נקודות.

מ.ס. דימונה (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה, לעומת זאת, התחילה את העונה עם סתיו אלימלך, החליפה אותו בעופר טסלפפה ותוך כדי לא מעט שינויים בסגל שהובילו למערבולת מקצועית. לאחר פתיחה מקרטעת, הקבוצה התייצבה וכבר במקום הרביעי בטבלה. יבנה ספגה רק שמונה שערים בבית, בעוד דימונה מתקשה למצוא את הרשת במשחקי החוץ שלה, אך יודעת לשמור על רשת די נקייה באותם משחקים.

רוסלן קוזניצוב (יונתן גינזבורג)

שמשון תל אביב – מכבי קריית גת (מוצ"ש, ספורטק צפון מזרחי חדש תל אביב, 20:45)

כבר שלושה משחקים שהחבר'ה של אסי אלימלך לא מצליחים להשיג ניצחון. לאחר שתי תוצאות תיקו והפסד מול דימונה, יפגשו בבית את המוליכה, שגם בימים פחות טובים שלה, מצליחה להשיג, לכל הפחות, נקודה. שמשון תל אביב נמצאת תלויה בין הצמרת הגבוהה לבין התחתית הבוערת. מנגד, קריית גת טרם הפסידה העונה וספגה הכי מעט שערים בליגה.

שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)

שמשון תל אביב, בכדי להוציא דבר מה מההתמודדות הזו, תצטרך לשבור גם את הסטטיסטיקה, הרי שמכבי קריית גם עם שמונה ניצחונות במשחקי החוץ שלה, ללא תוצאות תיקו וללא הפסדים. הקבוצה הבקיעה 21 שערים וספגה רק ארבעה שערים באותם משחקים. שמשון תל אביב בבית עם שני ניצחונות בלבד, אלא שספגה רק הפסד אחד, מתוך שישה בסך הכל.

מכבי קריית גת מעל הליגה (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל אזור – בית"ר יבנה (הערב, אצטדיון בת ים, 18:30)

הפועל ניר רמת השרון – מכבי עירוני אשדוד (שישי, אצטדיון גרונדמן רמת השרון, 13:00)

מ.כ ירמיהו חולון – הפועל מרמורק (שישי, חולון חדש ע"י בית עלמין, 13:20)

מ.כ כפר סבא – בית"ר נורדיה ירושלים (מוצ"ש, אצטדיון לויטה כפר סבא, 20:00)

מ.כ צעירי טירה – הפועל הרצליה (מוצ"ש, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:35)