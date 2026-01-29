יום חמישי, 29.01.2026 שעה 10:51
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3420-3817מ.ס. טירה2
3217-2717מכבי נווה שאנן3
3116-2617הפועל כרמיאל4
3013-2417מכבי אתא ביאליק5
2723-2817הפועל ב.א.גרבייה6
2424-2117בני מוסמוס7
2221-2017הפועל בית שאן8
2118-1917הפועל מגדל-העמק9
2132-2217עירוני נשר10
1824-1617צעירי אום אל פאחם11
1727-2517הפועל עראבה12
1537-2017צעירי טמרה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1032-1117מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

יבנה תארח את דימונה, שמשון ת"א את קריית גת

ליגה א' דרום: מ.כ ירושלים וקריית מלאכי ייפגשו ראש בראש, רמת השרון תחפש להתרחק מהתחתית הבוערת, כפר סבא ונורדיה ירושלים בקרב קבוצות אוהדים

|
עופר טסלפפה (יונתן גינזבורג)
עופר טסלפפה (יונתן גינזבורג)

לאחר משחקי רבע הגמר בגביע האזורים, ליגה א' דרום חוזרת אלינו בפריסה של שלושה ימים. הערב (חמישי) הפועל אזור תארח את בית"ר יבנה, מחר (שישי) יתקיימו ארבעה משחקים ובמוצאי השבת שלושה משחקים נוספים, כל אלה במסגרת המחזור ה-18 בליגה. במוקד, שמשון תל אביב מול מכבי קריית גת, מכבי יבנה נגד מ.ס דימונה והפועל ניר רמת השרון נגד מכבי עירוני אשדוד.

מ.כ ירושלים – מכבי קריית מלאכי (שישי, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:30)

"קריית מלאכי עקצו אותנו במפגש הקודם, זה יושב לנו", ציין בשבוע שעבר דיוויד ברמן, מאמן מ.כ ירושלים, לאחר הניצחון 0:3 על בית"ר יבנה. הוא התייחס לכך שבמהלך הפסקת שתיית המים, שחקניו טרם חזרו למשחק וקריית מלאכי כבשה וניצחה. מאז, עברו לא מעט מחזורים ושתי הקבוצות מצאו עצמן בתקופה קצת פחות טובה עד למחזור האחרון, בו השתיים ניצחו.

ניצחון של ירושלים, ישאיר אותה בצמרת הטבלה, דבוקה לדימונה מהמקום השני. באם קריית מלאכי תנצח, הרי שלשתיים יהיו 27 נקודות. הירושלמים סופגים 0.38 שערים בממוצע בבית, כך שקשה מאוד להכניע אותם. בין הקבוצות הביתיות שספגו הכי מעט שערים לעת עתה. לקריית מלאכי רק שישה שערי זכות בחוץ, מתוך 22 סך הכל שכבשה עד כה.

מ.כ ירושלים חוגגים (יונתן גינזבורג)מ.כ ירושלים חוגגים (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה – מ.ס דימונה (שישי, אצטדיון טוטו יבנה, 12:35)

שרון אביטן יפגוש ביבנה את קבוצתו לשעבר, הפעם יחד עם מ.ס דימונה. כזכור, אביטן הגיע בעונה החולפת ליבנה, רגע לפני המפגש מול דימונה (השיג מולם ניצחון) והוביל את יבנה לפלייאוף העליון. העונה, בשקט ובצניעות, הוביל את דימונה אל המקום השני בטבלה, עם תשעה ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו וארבעה הפסדים, יחד עם 31 נקודות.

מ.ס. דימונה (יונתן גינזבורג)מ.ס. דימונה (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה, לעומת זאת, התחילה את העונה עם סתיו אלימלך, החליפה אותו בעופר טסלפפה ותוך כדי לא מעט שינויים בסגל שהובילו למערבולת מקצועית. לאחר פתיחה מקרטעת, הקבוצה התייצבה וכבר במקום הרביעי בטבלה. יבנה ספגה רק שמונה שערים בבית, בעוד דימונה מתקשה למצוא את הרשת במשחקי החוץ שלה, אך יודעת לשמור על רשת די נקייה באותם משחקים.

רוסלן קוזניצוב (יונתן גינזבורג)רוסלן קוזניצוב (יונתן גינזבורג)

שמשון תל אביב – מכבי קריית גת (מוצ"ש, ספורטק צפון מזרחי חדש תל אביב, 20:45)

כבר שלושה משחקים שהחבר'ה של אסי אלימלך לא מצליחים להשיג ניצחון. לאחר שתי תוצאות תיקו והפסד מול דימונה, יפגשו בבית את המוליכה, שגם בימים פחות טובים שלה, מצליחה להשיג, לכל הפחות, נקודה. שמשון תל אביב נמצאת תלויה בין הצמרת הגבוהה לבין התחתית הבוערת. מנגד, קריית גת טרם הפסידה העונה וספגה הכי מעט שערים בליגה.

שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)שמשון פזטל תל אביב (יונתן גינזבורג)

שמשון תל אביב, בכדי להוציא דבר מה מההתמודדות הזו, תצטרך לשבור גם את הסטטיסטיקה, הרי שמכבי קריית גם עם שמונה ניצחונות במשחקי החוץ שלה, ללא תוצאות תיקו וללא הפסדים. הקבוצה הבקיעה 21 שערים וספגה רק ארבעה שערים באותם משחקים. שמשון תל אביב בבית עם שני ניצחונות בלבד, אלא שספגה רק הפסד אחד, מתוך שישה בסך הכל.

מכבי קריית גת מעל הליגה (יונתן גינזבורג)מכבי קריית גת מעל הליגה (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל אזור – בית"ר יבנה (הערב, אצטדיון בת ים, 18:30)

הפועל ניר רמת השרון – מכבי עירוני אשדוד (שישי, אצטדיון גרונדמן רמת השרון, 13:00)

מ.כ ירמיהו חולון – הפועל מרמורק (שישי, חולון חדש ע"י בית עלמין, 13:20)

מ.כ כפר סבא – בית"ר נורדיה ירושלים (מוצ"ש, אצטדיון לויטה כפר סבא, 20:00)

מ.כ צעירי טירה – הפועל הרצליה (מוצ"ש, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:35)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */