יום חמישי, 29.01.2026 שעה 11:35
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3420-3817מ.ס. טירה2
3217-2717מכבי נווה שאנן3
3116-2617הפועל כרמיאל4
3013-2417מכבי אתא ביאליק5
2723-2817הפועל ב.א.גרבייה6
2424-2117בני מוסמוס7
2221-2017הפועל בית שאן8
2118-1917הפועל מגדל-העמק9
2132-2217עירוני נשר10
1824-1617צעירי אום אל פאחם11
1727-2517הפועל עראבה12
1537-2017צעירי טמרה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1032-1117מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

ראש בראש: מכבי אחי נצרת תארח את מ.ס טירה

המחזור ה-18 בליגה א' צפון: עלאא סאיג מול גל ברשאן בקרב בין המקום ה-1 ל-2. בנוסף, כרמיאל מול בני מוסמוס, נשר נגד טירת הכרמל ואתא מול בית שאן

|
שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

ליגה א' צפון חוזרת אלינו בסוף השבוע. המחזור ה-18 התחלק לכדי שני ימים, כאשר מחר (שישי) יתקיימו שישה משחקים ובמוצאי השבת יינעל המחזור עם שני משחקים נוספים. במוקד, מכבי אחי נצרת, מהמקום הראשון, נגד מ.ס טירה, מהמקום השני. מעבר לכך, יתמודדו להן נשר וטירת הכרמל, כרמיאל ובני מוסמוס, אתא ביאליק ובית שאן וכן נווה שאנן מול מגדל העמק.

מכבי אחי נצרת – מ.ס טירה (שישי, אצטדיון עילוט נצרת, 12:40)

משחק על כל הקופה. מקום ראשון נגד מקום שני. עלאא סאיג נגד גל ברשאן. שתי הקבוצות החזקות לנקודת הזמן הזו נפגשות אחת מול השנייה. טירה חלפה על פני אתא ביאליק ונווה שאנן שהביאו חיזוקים משמעותיים, אך לא פוגעת בתקופה האחרונה. היא חלפה על פני אחי נצרת מבחינת כמות הכיבושים ולה כבר 38 שערי זכות (לעומת 25 לאחי נצרת).

לאחי נצרת שישה ניצחונות בבית, לצד תוצאת תיקו אחת והפסד אחד. לטריה ארבעה ניצחונות בחוץ, לצד תוצאת תיקו אחת ושלושה הפסדים, כלומר טירה פחות עדיפה במשחקי החוץ שלה בהתאם לנתונים (38% הצלחה מהסך הכולל). האורחת ידועה גם כקבוצה שדי מפקירה את הקו האחורי ועל כן, ספגה 20 שערים העונה (1.17 שערים, בממוצע, פר משחק).

מ.ס טירה (באדיבות המועדון)מ.ס טירה (באדיבות המועדון)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בני מוסמוס (שישי, כרמיאל, 11:45)

כבר שני משחקים שאדהם זועבי וקבוצתו החדשה-ישנה, בני מוסמוס, מצליחים להוציא ניצחונות. רק שלוש נקודות מהמקום השישי, כשהמטרה להבאתו של המאמן הייתה הישרדות בליגה. לבינתיים, הם רק נצמדים לחלק העליון של הטבלה. בכרמיאל יחפשו שלוש נקודות שיצמידו אותם עוד יותר אל המקום השני והמכובד, בוודאי לקבוצה שרק העפילה ליגה.

מכבי נווה שאנן – הפועל מגדל העמק (מוצ"ש, חיפה אגרטק, 20:30)

זו שנבלמת בשבועות האחרונים מול זו שנראית לא רע במשחקיה האחרונים. בשני המשחקים האחרונים שלה, נווה שאנן ספגה שישה שערים והפסידה פעמיים. לעומת זאת, מגדל העמק, מלבד ההפסד לבאקה, בששת משחקיה האחרונים השיגה מספיק נקודות בכדי להיצמד למרכז הטבלה. במארחת יחפשו להתאושש, באורחת ירצו להמשיך במומנטום החיובי.

יתר מועדי משחקי המחזור

מכבי נוג'ידאת – הפועל ע. באקה אל גרבייה (שישי, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 13:15)

עירוני נשר – הפועל טירת הכרמל (שישי, נשר, 13:30)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל אום אל פאחם (שישי, טמרה, 14:00)

צעירי אום אל פאחם – הפועל עירוני עראבה (שישי, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 14:30)

מכבי אתא ביאליק – הפועל בית שאן (מוצ"ש, אצטדיון טוטו עכו, 20:30)

