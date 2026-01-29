יום חמישי, 29.01.2026 שעה 10:48
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

תתחזק עוד? סער פדידה על הכוונת בהפועל חיפה

הקבוצה מהכרמל רוצה להתחזק עוד בחלון ההעברות, כשמלבד גראפי, שיעשה את הבכורה שלו מול בית"ר בשבת (19:30), ישנם מועמדים נוספים. כל הפרטים בפנים

|
סער פדידה (חג'אג' רחאל)
סער פדידה (חג'אג' רחאל)

בהפועל חיפה ממשיכים להתכונן למשחק הליגה הקרוב בטדי מול בית"ר ירושלים (שבת, 19:30) תחת הדרכתו של המאמן החדש.ישן, חיים סילבס, מתוך ידיעה שמדובר במשחק סופר חשוב במאבקי ההישרדות, שכן הפסד מול בית"ר וניצחון של הפועל ירושלים מול סכנין, והקבוצה עלולה למצוא את עצמה לראשונה העונה מתחת לקו האדום.

לפי שעה בהפועל חיפה הצהירו שיחלוץ הקבוצה ג'בון איסט אינו למכירה בינואר להפועל ב"ש, אבל לא מהנמנע שהמשחק בטדי יהיה גם משחקו האחרון של השחקן, במידה והדרומיים יסכימו להגיע לטרייד לפיו הוא יעבור תמורת אלון תורג'מן ואילון אלמוג. מדובר בעסקה שעשויה לצאת לפועל ולהשתלם לכל הצדדים .

במקביל, בהפועל חיפה החליטו לקחת פסק זמן עד אחרי בית"ר ירושלים, כדי להאיץ את חלון העברות. מלבד השמות שמוזכרים כמועמדים לקבוצה, כמו הבלם אורי דהן, החלוצים דור חוגי, אלמוג ותורג'מן, יש גם את סער פדידה, ששיחק בקבוצה בעבר הלא רחוק ויכול להשתחרר מבני ריינה.

אורי דהן. ינחת בכרמל? (אורן בן חקון)אורי דהן. ינחת בכרמל? (אורן בן חקון)

ההזדמנות האחרונה של אנדו

אגב, המשחק מול בית"ר יכול להיות משחקו האחרון גם של הזר רג’יס אנדו, שביקש הזדמנות נוספת מול בית"ר י-ם רגע לפני שישוחרר, כפי שהפועל חיפה רצתה וכבר הודיעה לו לחפש קבוצה. מי שיעשה את הופעת הבכורה המחודשת שלו בשער, יהיה הרכש החדש, יואב גראפי, שישחק על חשבון ניב אנטמן, שמצפה לשחרור בשבוע הבא לטובת מכבי נתניה.

