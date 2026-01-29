יום חמישי, 29.01.2026 שעה 17:22
4322-4520מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3124-2520הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2529-2520עירוני מודיעין10
2528-2120הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1928-2420הפועל נוף הגליל14
1927-2320הפועל חדרה15
1840-3020מכבי יפו16

"אני מקווה שהתיק ייסגר בסופו של דבר"

עו"ד שאדי סרוג'י, שמייצג חלק מהחשודים בפרשת "כדור הכסף", דיבר ב"שיחת היום": "בית המשפט שחרר את שבעת העצורים, מאמין שההר יוליד עכבר בסוף"

|
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

הכדורגל הישראלי ראה כבר כמה פרשות גדולות לאורך השנים, אבל דבר זה לא היה כבר הרבה זמן. במסגרת אחת מפרשות השחיתות הגדולות שהיו בכדורגל הישראלי, ימ"ר חוף במשטרה עצר לא פחות מ-19 חשודים הקשורים לקבוצה בליגה הלאומית. היום שבעה מהחשודים הובאו להארכת מעצר נוספת, ועו”ד שאדי סרוג'י עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כשהוא מייצג ארבעה חשודים בפרשת “כדור הכסף”.

מה אתה יכול לספר לנו?
”בית המשפט שחרר את כל שבעת העצורים אחרי התפתחות שקרתה, שלטענת בית המשפט אינה משפיעה על השחרור. הודיעו לי עכשיו במשטרה שהם מגישים ערעור על שבעה עצורים”.

מתי יהיה דיון?
”אני מניח בשעה הקרובה”.

איך אתה מסכם את הדיון עד כה?
”בית המשפט ראה את החומר, אני מקווה שמשטרת ישראל לא תשלול את החירות של אנשים נורמטיביים ולהשאיר אותם עוד סוף שבוע במעצר”.

מה אתה יודע עוד היום?
”טענו שהקבוצה קונה ניצחונות, אבל זה לא הגיוני, כי אז איפה הצד השני? אלה שמכרו? משהו לא מסתדר בשיטה הזאת. אני מקווה שהתיק ייסגר”.

אתה חושב שהכל תקין וזה יסתיים בלי כלום?
”אני מאמין שההר יוליד עכבר. אני מאחל לאותה קבוצה שתעלה ליגה”.

שנה שעברה הקבוצה הורשעה בחוזים כפולים.
”ועלתה ליגה”.

אז זה יסתיים בלי כלום?
”כל החשודים שאני מייצג מאמינים שהם הכי ישרים. אני מייצג ארבעה. כולם אמרו שלא היה כלום”.

מה עם הטענה להלבנת הון?
”גם את החשודים האלה שחררו. אני מאמין שהתיק ייסגר בסופו של דבק ונראה קבוצה ממשיכה בדרך הספורטיבית”.

