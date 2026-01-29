"אני מקווה שהתיק ייסגר בסופו של דבר"

הכדורגל הישראלי ראה כבר כמה פרשות גדולות לאורך השנים, אבל דבר זה לא היה כבר הרבה זמן. במסגרת אחת מפרשות השחיתות הגדולות שהיו בכדורגל הישראלי, ימ"ר חוף במשטרה עצר לא פחות מ-19 חשודים הקשורים לקבוצה בליגה הלאומית. היום שבעה מהחשודים הובאו להארכת מעצר נוספת, ועו”ד שאדי סרוג'י עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כשהוא מייצג ארבעה חשודים בפרשת “כדור הכסף”.

מה אתה יכול לספר לנו?

”בית המשפט שחרר את כל שבעת העצורים אחרי התפתחות שקרתה, שלטענת בית המשפט אינה משפיעה על השחרור. הודיעו לי עכשיו במשטרה שהם מגישים ערעור על שבעה עצורים”.

מתי יהיה דיון?

”אני מניח בשעה הקרובה”.

איך אתה מסכם את הדיון עד כה?

”בית המשפט ראה את החומר, אני מקווה שמשטרת ישראל לא תשלול את החירות של אנשים נורמטיביים ולהשאיר אותם עוד סוף שבוע במעצר”.

מה אתה יודע עוד היום?

”טענו שהקבוצה קונה ניצחונות, אבל זה לא הגיוני, כי אז איפה הצד השני? אלה שמכרו? משהו לא מסתדר בשיטה הזאת. אני מקווה שהתיק ייסגר”.

אתה חושב שהכל תקין וזה יסתיים בלי כלום?

”אני מאמין שההר יוליד עכבר. אני מאחל לאותה קבוצה שתעלה ליגה”.

שנה שעברה הקבוצה הורשעה בחוזים כפולים.

”ועלתה ליגה”.

אז זה יסתיים בלי כלום?

”כל החשודים שאני מייצג מאמינים שהם הכי ישרים. אני מייצג ארבעה. כולם אמרו שלא היה כלום”.

מה עם הטענה להלבנת הון?

”גם את החשודים האלה שחררו. אני מאמין שהתיק ייסגר בסופו של דבק ונראה קבוצה ממשיכה בדרך הספורטיבית”.