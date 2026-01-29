יום חמישי, 29.01.2026 שעה 14:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"בנסון כוכב ודריבליסט, שלא יהיה כמו נהואל"

אהרונוביץ וקניאס בתוכנית שיחת היום: "צריך לראות אותו על הדשא". וגם: חלאילי ("יגיע למחוזות של בניון, הזוי להשוות אותו לדסה") ולקראת טבריה

|
מנואל בנסון (IMAGO)
מנואל בנסון (IMAGO)

מכבי חיפה תארח ביום שבת ב-19:30 את עירוני טבריה באצטדיון סמי עופר ותקווה להתאושש מה-4:1 הכואב שספגה במחזור האחרון מול מכבי נתניה. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס, עלו לדבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

יכול להיות שחלאילי יעבור בחלון הזה?
קניאס: ”אני אמרתי מזמן שאני רואה אותו מגיע למחוזות של בניון. קבוצות כמו ארסנל, צ’לסי. בתפקידו הוא מהטובים ביותר באירופה. הזוי שרן בן שמעון לא משתמש בו בקביעות. להשוות אותו לאלי דסה זו הזיה. הוא מפלצת כדורגל”.

איך אתם רואה את המצב במכבי חיפה?
אהרונוביץ: “לפני זה, אני רוצה לדבר על חלאילי. הוא פשוט ענק. אם ברק בכר היה המאמן בתקופה שהוא עלה לא היה לו סיכויים להיות בבוגרים. הוא לא רצה צעירים, רק שחקנים מוכנים”.

ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

קניאס: ”לא מסכים עם אהרונוביץ. חלאילי היה בדרך להשאלה בהפועל ת”א וברגע האחרון הוא נשאר במכבי חיפה. בסופו של דבר כשבכר אימן את השנים האלו, אי אפשר היה לשלב שחקני נוער, עם השחקנים שהיו”.

אז איך אתה רואים את המצב במכבי חיפה?
אהרונוביץ: “שמעתי על בנסון, שהוא כוכב לא נורמלי, דריבליסט לא נורמלי. ברק בכר צריך לתת את הפילוסופיה שלו. שלא יהיה כמו נהואל, לא יודע מה יהיה איתו, אני רוצה לראות אותו על כר הדשא”.

איך אתה רואה את השינויים הצפויים בהרכב?
קניאס: ”זה שינויים מתבקשים. מכבי חיפה מחפשת את השחקן באגף ימין. דווקא נגד הקבוצות שבאות לשחק כדורגל, מכבי חיפה מרגישה יותר טוב. טבריה זה קרב חפירות”.

מנואל בנסון (IMAGO)מנואל בנסון (IMAGO)

אהרונוביץ: “בעונה הזאת לא מסתגרות קבוצות”.

איך אתה רואה את הבלגן בטבריה?
קניאס: ”לא ישפיע על המשחק. השחקנים של טבריה מגיעים לסמי עופר וייתנו מאה אחוז”.

תוצאה לסיום?
קניאס: ”0:3 מכבי חיפה”.

אהרונוביץ: “0:3 מכבי חיפה”.

