יום חמישי, 29.01.2026 שעה 23:08
יום חמישי, 29/01/2026, 22:00אצטדיון טי אס סי ארנההליגה האירופית - מחזור 8
בולוניה
דקה 49
0 2
שופט: גוגה קיקצ'שבילי
מכבי ת"א
הליגה האירופית 25-26
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
165-117בראגה5
155-127רומא6
157-127פרנצווארוש7
146-117בטיס8
146-107פורטו9
136-97גנק10
135-67הכוכב האדום11
1210-157פאוק סלוניקי12
127-127שטוטגרט13
1210-147סלטה ויגו14
127-117בולוניה15
117-117נוטינגהאם פורסט16
113-77ויקטוריה פלזן17
116-97פנרבחצ'ה18
118-107פנאתינייקוס19
1014-127דינמו זאגרב20
99-117ליל21
910-97בראן22
913-87יאנג בויז23
813-97סלטיק24
715-117לודוגורץ25
613-107פיינורד26
612-97פ.צ. באזל27
612-87רד בול זלצבורג28
615-87סטיאווה בוקרשט29
614-67גו אהד איגלס30
411-47גלאזגו ריינג'רס31
411-47שטורם גראץ32
314-77ניס33
111-37אוטרכט34
113-37מאלמו35
119-27מכבי ת"א36
הרכבים וציונים
 
 
קרווין אנדראדה מול זאדיר זוראטה (רויטרס)
קרווין אנדראדה מול זאדיר זוראטה (רויטרס)

לא לעונה כזאת מכבי תל אביב פיללה. אחרי מספר גבוה של תבוסות ליריבות ישירות שהרחיקו ממנה את חלום האליפות, כשהשיא הגיע כשהפסידה דרבי אחרי 12 שנה, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ פוטר והחבורה הטרייה של דן רומן מארחת בשעה זו את בולוניה, למשחק די חסר חשיבות מבחינתה בליגה האירופית.

כאמור, הצהובים נמצאים בעיצומו של משבר רציני. כדור השלג הלך והתגלגל, עד שבאמת הגיע הרגע בו מיץ’ גולדהאר כבר לא היה יכול להתעלם ממה שקורה, כשהם הפסידו להפועל תל אביב 2:1 משני השערים שנכבשו במהלך זמן הפציעות.

בזירה האירופית המצב לא טוב יותר עבור מכבי ת”א, כשהיא השיגה נקודה אחת בלבד בשבעה מחזורים וכבר הודחה למעשה מהליגה האירופית. המוטיבציה העיקרית של הקבוצה תהיה לנסות להשיג ניצחון ראשון העונה במפעל, ואולי לתת רגע מסוים של גאווה לאוהדים, שידעו לא מעט סבל בחודשים האחרונים.

מן העבר השני, המצב של הקבוצה האיטלקית הוא משמעותית טוב יותר, כשהיא במקום ה-15 ערב המחזור וכבר הבטיחה את ההעפלה לשלב 32 האחרונות. כדי להיכנס ל-8 הראשונות היא תצטרך נס, אבל ברור לגמרי שהיא מגיעה על מנת לעשות את העבודה ולחזור הביתה עם שלוש נקודות.

מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • שתי הדיפות גדולות של מליקה. תחילה פרגוסון בעט אבל נעצר אצל השוער, כשמיד לאחר מכן קסטרו ניסה את מזלו אך ללא הצלחה
קרווין אנדראדה מחמיץ (רויטרס)קרווין אנדראדה מחמיץ (רויטרס)
  • '42
  • החמצה
  • איסוף סיסוקו הכניס כדור אדיר לאנדראדה, אבל הקשר פספס במעט את המסגרת של בולוניה
  • '37
  • החמצה
  • סנטיאגו קסטרו בעט לא רע בכלל לעבר השער, אבל הפעם מליקה היה במקום ועצר טוב
שחקני בולוניה שמחים אחרי השער (רויטרס)שחקני בולוניה שמחים אחרי השער (רויטרס)
ג'ונתן רואו חוגג את שער היתרון (רויטרס)ג'ונתן רואו חוגג את שער היתרון (רויטרס)
  • '35
  • שער
  • שער! בולוניה עלתה ל-0:1: ניקולה מורו בעט מרחוק כדור לא הכי טוב אבל אופק מליקה הדף רע מאוד למרכז הרחבה. מי שניצל זאת הוא ג'ונתן רואו, שעט על הריבאונד והעלה את האורחת ליתרון
  • '34
  • החמצה
  • לואיס פרגוסון התקדם באין מפריע ושחרר בעיטה לאר מספיק טובה שנעצרה אצל מליקה
  • '29
  • החמצה
  • מכבי ת"א הייתה חייבת לעלות ליתרון. מהלך קבוצתי נהדר הביא את הכדור עד לנועם בן הרוש שנותר חופשי ברחבה מול השוער, אך הוא לא היה מספיק מדויק ובעט החוצה
  • '23
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של מכבי תל אביב, כשקרווין אנדראדה ניסה את מזלו מרחוק אבל הבעיטה שלו הלכה גבוה מעל השער
ריקרדו אורסוליני חוגג לפני שקיבל את הבשורות על (רויטרס)ריקרדו אורסוליני חוגג לפני פסילת השער (רויטרס)
אופק מליקה נכנע (רויטרס)אופק מליקה נכנע (רויטרס)
ריקרדו אורסוליני נוגח (רויטרס)ריקרדו אורסוליני נוגח (רויטרס)
  • '21
  • נבדל
  • אורסוליני נגח את הראשון של בולוניה וכבר רץ לחגוג, אף לאחר בדיקת VAR השער נפסל בטענת נבדל מוצדקת
  • '7
  • החמצה
  • זאדיר זורטאה עשה מבצע אישי נאה באגף הימני אך לא מצא את המסגרת
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. ריקדרדו אורסוליני נגח טוב אך הכדור שלו חלף על פני הקורה של אופק מליקה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט גוגה קיקצ'שבילי הוציא את ההתמודדות לדרך
וינצ'נזו איטליאנו (רויטרס)וינצ'נזו איטליאנו (רויטרס)
שחקני בולוניה (רויטרס)שחקני בולוניה (רויטרס)
