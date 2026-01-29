רשמית: ג'בון איסט חתם בבאר שבע לעונה הבאה

הפועל באר שבע בשיאו של מרוץ אליפות בו להבדיל מעונה שעברה היא תקווה הפעם ללכת עד הסוף ולזכות בתואר, אבל בינתיים במועדון עובדים גם על העתיד וחושבים קדימה. הדרומיים הודיעו היום באופן רשמי על החתמתו לשנתיים של ג’בון איסט שייצטרף בעונה הבאה.

איסט משחק כיום בהפועל חיפה, אבל הוא מסיים חוזה בקיץ ומותר לו לנהל משא ומתן בינואר ולחתום בקבוצה אחרת לעונה הבאה, ואת זה בדיוק הוא עשה. המהלך של ב”ש הוא דומה למהלך שעשתה בשנה שעברה, שהחתימה בינואר את איגור זלאטנוביץ’ ממכבי נתניה לעונה הנוכחית.

ג’בון איסט הגיע בעונה שעברה להפועל חיפה ורשם 14 שערים ושישה בישולים אשתקד בעונה נפלאה שלו עם הצפוניים, כאשר העונה הוא עם תשעה שערים ושלושה בישולים ב-20 המחזורים ששוחקו. החלוץ הג’מייקני עושה את קפיצת המדרגה ומגיע לקבוצת צמרת, כשהוא ינסה לעזור לרן קוז’וק בעונה הבאה.

ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

לפני שיעבור, הוא ינסה במשך שאר העונה הזאת לעזור להפועל חיפה לעמוד במטרות שלה וקודם כל לשרוד בליגה, כאשר הקבוצה מהצפון נקלעה לבעיות בתחתית ופיטרה את גל אראל. יואב כץ בחר למנות את חיים סילבס, כשהוא יודע שירידת ליגה תהיה כתם גדול לקבוצה מהכרמל.