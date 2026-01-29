רבע 2, 01:46: ולנסיה - מכבי ת"א 45:35

אם מכבי תל אביב עדיין חולמת להגיע למקום שמוביל לפליי-אין ולהציל את העונה האירופית שלה, היא צריכה לנצח משחקים מהסוג שיש כעת. בשעה זו הצהובים מתארחים במפגש שלבסוף משוחק עם קהל באולם החדש והמרהיב של ולנסיה, במסגרת המחזור ה-24 של היורוליג.

חניכיו של עודד קטש רשמו ניצחון גדול ביד אליהו על פנאתינייקוס במחזור הקודם, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם לעצור וכל ניצחון הוא קריטי. מכבי תל אביב עם עשרה ניצחונות ו-14 הפסדים, הכוכב האדום שבמקום העשירי עם מאזן הפוך של 14 ניצחונות ו-10 הפסדים.

שתי הקבוצות נפגשו ממש לא מזמן, ב-18 בדצמבר, במשחק שהיה שבוע אחרי חזרת המשחקים לישראל ואכן שוחק כאן, אבל בגלל הופעות במנורה הצהובים אירחו אותו בארנה בירושלים. בכל מקרה, קטש והשחקנים שלו שרדו מותחן באותו ערב וגברו 82:85 על הספרדים.

מכבי תל אביב תרצה לנצח את המפגש הזה לפני שבוע עמוס במיוחד, כאשר תחילה בראשון מחכה לה משחק במסגרת רבע גמר גביע המדינה נגד קריית אתא ולאחר מכן שבוע כפול במסגרת היורוליג ושבוע סרבי, עם משחק במנורה נגד פרטיזן ומשחק בחוץ נגד הכוכב האדום.

רבע ראשון: 21:27 למכבי תל אביב

חמישיית ולנסיה: בראנקו פראדייה, דריוס תומפסון, בדיו ברנסו, קמרון טיילור וניאל סקו.

חמישיית מכבי ת”א: רומן סורקין, איפה לונדברג, ג’ימי קלארק, וויל ריימן וג’יילן הורד.

הרבע הראשון נפתח בצורה טובה מצד הספרדים עם 2:7 מהיר, אך הצהובים חזרו במהירות עם ריצת 0:11 בעיקר בזכות לונדברג והפכו את התוצאה. שחקניו של קטש המשיכו עם יכולת הגנתית טובה בהמשך הרבע ועצרו את המארחים על 14 נקודות בלבד דקה וחצי לסיום הרבע. הכתומים והצהובים החליפו סלים לקראת סוף הרבע שנגמר בתוצאה 21:27 למכבי.