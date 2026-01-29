יום חמישי, 29.01.2026 שעה 22:26
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
24%2135-197325אנדולו אפס20

רבע 2, 01:46: ולנסיה - מכבי ת"א 45:35

יורוליג, מחזור 24: הצהובים ממשיכים לשלוט במשחק החוץ הקשה בספרד. הורד ולונדברג פתחו טוב, הספרדים מתקשים להיכנס לקצב ועם אחוזים רעים מהשלוש

|
איפה לונדברג (IMAGO)
איפה לונדברג (IMAGO)

אם מכבי תל אביב עדיין חולמת להגיע למקום שמוביל לפליי-אין ולהציל את העונה האירופית שלה, היא צריכה לנצח משחקים מהסוג שיש כעת. בשעה זו הצהובים מתארחים במפגש שלבסוף משוחק עם קהל באולם החדש והמרהיב של ולנסיה, במסגרת המחזור ה-24 של היורוליג.

חניכיו של עודד קטש רשמו ניצחון גדול ביד אליהו על פנאתינייקוס במחזור הקודם, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם לעצור וכל ניצחון הוא קריטי. מכבי תל אביב עם עשרה ניצחונות ו-14 הפסדים, הכוכב האדום שבמקום העשירי עם מאזן הפוך של 14 ניצחונות ו-10 הפסדים.

שתי הקבוצות נפגשו ממש לא מזמן, ב-18 בדצמבר, במשחק שהיה שבוע אחרי חזרת המשחקים לישראל ואכן שוחק כאן, אבל בגלל הופעות במנורה הצהובים אירחו אותו בארנה בירושלים. בכל מקרה, קטש והשחקנים שלו שרדו מותחן באותו ערב וגברו 82:85 על הספרדים.

מכבי תל אביב תרצה לנצח את המפגש הזה לפני שבוע עמוס במיוחד, כאשר תחילה בראשון מחכה לה משחק במסגרת רבע גמר גביע המדינה נגד קריית אתא ולאחר מכן שבוע כפול במסגרת היורוליג ושבוע סרבי, עם משחק במנורה נגד פרטיזן ומשחק בחוץ נגד הכוכב האדום.

רבע ראשון: 21:27 למכבי תל אביב

חמישיית ולנסיה: בראנקו פראדייה, דריוס תומפסון, בדיו ברנסו, קמרון טיילור וניאל סקו.

חמישיית מכבי ת”א: רומן סורקין, איפה לונדברג, ג’ימי קלארק, וויל ריימן וג’יילן הורד.

הרבע הראשון נפתח בצורה טובה מצד הספרדים עם 2:7 מהיר, אך הצהובים חזרו במהירות עם ריצת 0:11 בעיקר בזכות לונדברג והפכו את התוצאה. שחקניו של קטש המשיכו עם יכולת הגנתית טובה בהמשך הרבע ועצרו את המארחים על 14 נקודות בלבד דקה וחצי לסיום הרבע. הכתומים והצהובים החליפו סלים לקראת סוף הרבע שנגמר בתוצאה 21:27 למכבי. 

