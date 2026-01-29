רבע 2, 03:01: הפועל ת"א - באיירן מינכן 34:39

הפועל תל אביב כבר חזרה לנצח בליגה כשגברה בקושי על הפועל באר שבע/דימונה בהארכה, אבל עכשיו הקבוצה גם רוצה לשוב לנצח במסגרת היורוליג. אחרי ההפסד המביך לפרטיזן בלגרד, האדומים מארחים בהיכל מנורה מבטחים בשעה זו את באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-24 של המפעל היוקרתי.

חניכיו של דימיטריס איטודיס עדיין מוליכים את היורוליג עם 16 ניצחונות ושבעה הפסדים, אבל רק שני משחקים מפרידים בין הראשונה לבין השביעית, שהמקום השביעי לא מעלה ישירות לפלייאוף ויצריך לנצח משחק בפליי-אין. בכל מקרה, האדומים רוצים להבטיח שבוע נוסף בפסגה.

מהצד השני, הבווארים פתחו רע מאוד את העונה ואף פיטרו את המאמן שלהם ובמקום זאת מינו את סבטיסלב פשיץ’ בדצמבר. המשחק הראשון של הסרבי היה נגד הפועל ת”א וזה נגמר בהפסד, אבל מאז הוא הטמיע את השיטה ובאיירן נראית טוב עם ארבעה ניצחונות ושני הפסדים בשישה משחקים ביורוליג.

עם כל השיפור הזה, עדיין כנראה שתחילת העונה הרעה של הגרמנים הייתה אפילו רעה מידי, כאשר הם עדיין רחוקים ממקום שמוביל לפליי-אין. באיירן מינכן במקום ה-15 ביורוליג עם תשעה ניצחונות ו-15 הפסדים, כאשר הכוכב האדום העשירית עם 10 הפסדים לצורך ההשוואה.

צ’יקו, בלמה של קבוצת הרגל של הפועל תל אביב, הגיע להיכל מנורה והתקבל בשירה על ידי האוהדים. כזכור, הבלם כבש את שער הניצחון הדרמטי לאדומים שקטע את רצף 12 השנים בדרבי.

צ'יקו עם חולצת הסל (ראובן שוורץ)

לוקאס פלקאו עם משפחתו (ראובן שוורץ)

רבע ראשון: 23:26 להפועל תל אביב

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אוהדי הפועל תל אביב במחאה (ראובן שוורץ)

חמישיית הפועל ת”א: ואסיליה מיציץ’, ים מדר, קולין מלקולם, איש ויינרייט, דן אוטורו.

חמישיית באיירן מינכן: ולידמיר לוצ’יץ, אנדראס אובסט, יוסטוס הולאץ, אייזיאה מייק, ווניין גבריאל.

# 10:00 – 05:00: מפגן שלשות גדול בפתיחה, כשהאדומים קלעו שלוש רצופות, שתיים של מיציץ’ ואחת של מלקולם. הולאץ ומייק דייקו מהשלוש מנגד, כשהפועל ביתרון קל.

ים מדר (ראובן שוורץ)

# 05:00 – 00:00: הפועל הגדילה שוב לחמש מנקודות של אוטורו, לוצ’יץ’ קלע עוד שלשה לבווארים ודייק מהעונשין. מיציץ’ הוסיף עוד שלשה מנגד, אוטורו הוסיף ושוב יתרון גדל, הפעם לשש. שלשה של מייק שוב החזירה את הבווארים, בעוד המשחק נותר צמוד והרבע הסתיים ביתרון שלוש להפועל.