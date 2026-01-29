ברדה אישר: הגשנו הצעה על עמנואל בואטנג

קשה להבין איך יהיה אפשר להוריד את הפועל תל אביב לקרקע אחרי הטירוף בדרבי, אבל עברו כמה ימים ואת זה יצטרך לעשות אליניב ברדה אם הוא רוצה להמשיך במומנטום גם נגד מכבי נתניה בשבת ב-15:00 בבלומפילד. בינתיים, המאמן דיבר היום (חמישי) במסיבת עיתונאים לקראת המפגש נגד היהלומים, והיא הועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

ברדה פתח: “מתכוננים כבר לדבר הבא. אנחנו במסיבת עיתונאים לקראת מכבי נתניה ואני אתייחס למשחק של מכבי נתניה. אני אשמח שיהיה אצטדיון מלא במשחק בשבת נגד מכבי נתניה, מאוד חשוב לי המשחק נגד נתניה, יש לנו שחקנים מקצוענים, שמתייחסים ברצינות למקצוע שלהם ויודעים שעם כל היוקרה וכל מה שקרה בדרבי, זה בסוף משחק שייזכר להרבה זמן, אבל זה שלוש נקודות וגם נגד נתניה זה שלוש נקודות. יש לנו מטרה וצריכים להיות מפוקסים על המטרות שלנו”.

עוד מהמאמן: “תמיד אמרנו שאנחנו רוצים לסיים כמה שיותר גבוה, הקבוצה הזו שואפת תמיד למקסימום, מתמקדים כרגע בלהיות בפלייאוף העליון ומשם נכוון מטרות מחדש. אנחנו כל הזמן צריכים להשתפר, היה לנו חצי ראשון לא טוב וחצי שני הרבה יותר טוב, רוצים לשלוט במשחקים יותר, בקצב של המשחק, זה דברים שאנחנו פחות עשינו טוב במשחק האחרון וננסה לשפר את זה במשחקים הבאים”.

"אנחנו חייבים להיות מפוקסים על המטרות"

על השחקנים שהוכיחו את עצמם: “שום דבר לא מובן מאליו, מנסים עם הכלים שיש לנו לעשות את הדברים בצורה הכי טובה, כל מי שלובש את החולצה מייצג את הפועל תל אביב. יש שחקנים שלא שיחקו הרבה זמן וקיבלו הזדמנות נגד מכבי ת”א והוכיחו שהם ראויים ללבוש את החולצה הזו, כל מי שבסגל ראוי, כבודו של כל אחד יכובד עד הסוף. סתיו טוריאל ערך אימון קצת יותר עם כדור, אבל זה עדיין לא מוכן להתאמן עם הקבוצה באופן מלא, נצטרך לראות מחר באימון מה איתו. סלים טועמה יהיה כשיר”.

מבט לנתניה וינואר: “אני משוכנע שאם לא נבוא לנתניה מוכנים אז יורידו לנו מהר מאוד את האופוריה, על אף שאני לא מרגיש אותה. נתניה מצוינת, עם מאמן מצוין שאני מכיר והוא חבר שלי, אסור לנו להיות חשופים למעברים שלהם, נכין את השחקנים לדברים האלה ויודעים שיש יריבה שניצחה את מכבי חיפה מה שאנחנו לא עשינו, וצריכים לבוא מוכנים כדי להמשיך את המאזן שלנו בבית. אין לי הערכה לינואר, אם נוכל לחזק ונמצא מי שירימו את האיכות בסגל אז נביא. הוא מועמד להפועל ת”א, הגשנו על כמה שחקנים ובואטנג הוא ביניהם”.

עומרי אלטמן: “כיף לי מאוד בהפועל ת”א”

עומרי אלטמן (חגי מיכאלי)

עומרי אלטמן, אחד מגיבורי הדרבי והסמל הגדול של הקבוצה בשנים האחרונות, דיבר גם הוא: “כיף לי מאוד בהפועל תל אביב, אני מרגיש שאני משתפר המון. יש כאן חבורה של שחקנים בוגרים וחגגנו את הדרבי וברגע שנגמר אז יש לנו דברים יותר חשובים להתעסק בהם. קשה מאוד לעשות את המעבר מהחגיגות בדרבי למשחק נגד מכבי נתניה, אבל החיים ממשיכים וזה משחק חשוב נגד נתניה שבו אנחנו רוצים לאסוף שלוש נקודות נוספות”.