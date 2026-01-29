יום חמישי, 29.01.2026 שעה 22:40
אלקראז עלה לחצי גמר אליפות אוסטרליה

קרלוס אלקראז גבר בשלוש מערכות על אלכס דה מינור ויפגוש את אלכסנדר זברב בחצי הגמר, בדרך להשלמת גרנד סלאם קריירה.

קרלוס אלקארז חוגג את הניצחון ברבע הגמר (רויטרס)
הטניסאי הספרדי קרלוס אלקראז, המדורג ראשון בעולם, המשיך הלילה (שלישי) את מסע ההצלחה שלו באליפות אוסטרליה הפתוחה, כאשר הביס את אלכס דה מינור המקומי בשלוש מערכות חלקות 1:6, 2:6, 5:7 והעפיל לראשונה בקריירה שלו לחצי גמר הטורניר במלבורן. אלקראז נמצא כעת במרחק שני ניצחונות מהשלמת גרנד סלאם קריירה בגיל 22 בלבד. אלקראז, שעד כה לא הפסיד אף מערכה באליפות, הציג דומיננטיות מרשימה מול דה מינור, שהתקווה האוסטרלית המקומית לשבור בצורת של חמישה עשורים לאלוף ביתי מאז 1976. כבר מהמשחקים הראשונים היה ברור כי הספרדי הגיע ממוקד, כאשר הצליח לשבור את יריבו פעמיים במערכה הראשונה ולשלוט בקצב המשחק לאורך כל ההתמודדות.

"אני שמח מהדרך בה אני משחק בכל משחק," אמר אלקראז בסיום. "הצלחתי להעלות את הרמה שלי, הרגשתי מאוד נוח והייתי סבלני – בדיוק כפי שהצוות שלי ביקש ממני אחרי המשחק הראשון. היום שיחקתי טניס נהדר." במערכה השנייה אלקראז המשיך להפעיל לחץ כבד עם חבטות אחוריות מדויקות והגדיל את היתרון ל-2:5, עד לסיום חלק. דה מינור, שניסה להילחם בחום האוסטרלי הכבד (39 מעלות בזמן תחילת המשחק) וברוחות המגרש, התקשה להתמודד עם העוצמות של הספרדי ולא הצליח לסכן אותו משמעותית. בחצי הגמר יפגוש אלקראז את המדורג שלישי בעולם, אלכסנדר זברב, שניצח את האמריקאי המפתיע לרנר טיין (20) בתום ארבע מערכות: 3:6, 7:6 (5:7), 1:6, 6:7 (3:7). טיין, שנחשב לאחת ההבטחות הגדולות של הענף ואף זכה בגמר ה-Next Gen בשנת 2025, נתן פייט מרשים אך נכנע ליכולת ההגשה העוצמתית של הגרמני.

זברב החמיא ליריבו הצעיר: "הוא שיחק מדהים מהקו האחורי, לא נתקלתי בהרבה שחקנים כאלה לאחרונה. בלעדי עשרות האייסים שלי, כנראה שלא הייתי מנצח היום." טיין, שמודרך על ידי אלוף העבר מייקל צ'אנג, המשיך להדהים את עולם הטניס ביכולת התקפית מרשימה, למרות שמיעוט הניסיון הכריע בסופו של דבר את ההתמודדות. אלקראז וזברב נפגשו באימונים לפני פתיחת האליפות, אז ניצח הגרמני בשובר שוויון. "סשה משחק נהדר, אני צריך להיות מוכן. זה יהיה קרב גדול ואני מחכה להזדמנות לנקום," אמר אלקראז לקראת המפגש המסקרן.

כעת, כשהוא בעיצומה של עונה מצוינת (מאזן 0:5 ב-2026), אלקראז ינסה לקטוף תואר ראשון במלבורן ולשבור שיא נוסף, כשהוא יכול להפוך לצעיר ביותר שמשלים גרנד סלאם קריירה. חובבי הטניס בישראל ובעולם יעקבו בדריכות אחרי ההתמודדות בחצי הגמר, שתכריע האם ימשיך הספרדי לכתוב היסטוריה.

