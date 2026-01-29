"לא רוצה שאף אחד יילך, המסר הועבר להנהלה"

אחרי רצף מרשים במיוחד, בית”ר ירושלים נעצרה במחזור הקודם עם 1:1 נגד מ.ס אשדוד באצטדיון הי”א ובמחזור הקרוב הצהובים-שחורים ינסו לשוב למסלול. חניכיו של ברק יצחקי יפגשו ביום שבת ב-19:15 את הפועל חיפה בטדי, ולקראת המפגש הזה מאמן הקבוצה דיבר במסיבת העיתונאים השבועית שם הוא ענה על השאלות הבוערות. מסיבת העיתונאים של בית”ר ירושלים הועברה בשידור ישיר כאן באתר ONE.

יצחקי פתח: “אם מסתכלים על כל הריצה שלנו אומרים שמתישהו זה ייעצר, אבל אני באמת לא רוצה לסיים אף משחק בתיקו, לא הצלחנו לעשות את זה מול אשדוד וזה חלק מהמשחק, לפעמים אחרי אופוריה ניצחנו ואמרתי שמסתכלים קדימה,אז גם עכשיו. תיקנו, דיברנו, הפנים להפועל חיפה. חשוב לי שנקפיד לעשות את הדברים במחצית השנייה נגד אשדוד, גם לפני ההרחקה של היריבה וגם אחרי שידענו לשלוט בקצב של המשחק, לייצר מצבים, אלו דברים שמאוד חשובים עבורנו ולא לאבד את הראש, כי זה קרה בחצי הראשון. ספגנו שער מהיר והיו כמה דקות שמיד רצינו לחזור, היה מספיק זמן ולא היינו סבלניים”.

על לשחק לפני או אחרי ב”ש והחשיבות: “זה לא מעסיק אותי בכלל, זה לא מפריע לי. אמרתי כבר שזה מתאזן, אמנם זו עובדה שהיא שיחקה לפנינו, אבל זה יכול להשתנות במשחקים הבאים, ככה שבאמת שאין חשיבות לזה מבחינתי. יש לי דילמות, אלו חייו של מאמן, הבאנו שני זרים ואולי נביא עוד, בסוף אצטרך לקחת החלטות ולפעמים הן קשות, אני לוקח אותן עם הגינות כלפי השחקנים שלי, אני בטוח שחלק מאוכזבים, אבל כשאתה מנתח את כל המצב ורואה מה הכי טוב אז אני חושב שכולם יודעים להעריך את זה”.

לגבי המינוי של חיים סילבס אצל היריבה: “אנחנו צריכים לשחק את הכדורגל שלנו, אם נשחק את הכדורגל שלנו מהרגע הראשון ונשלוט בקצב של המשחק ונהיה מאוד מרוכזים גם כשאנחנו בלי הכדור וגם עם, גם בהתקפה וגם בהגנה, כי היריבה יכולה להיות מסוכנת במעברים, על אף שיש להם שחקנים טכניים בהגנה והיא יכולה גם להניע. יש לנו המון הערכה לקבוצה שמגיעה מולנו, אבל הפוקוס הוא על עצמנו”.

“אם אצילי כשיר הוא ישחק. חושבים ממשחק למשחק”

לגבי אצילי והלו”ז קדימה: “אני לא מסתכל קדימה, אם הוא יוכל להיות כשיר ויצליח להתאמן היום ומחר אז הוא יהיה בסגל למשחק, ואם לא אז נעבור את המשחק הזה ונסתכל על המשחק הבא, ואם לא אז על המשחק הבא. הפוקוס הוא לראות מה קורה איתו היום ומחר, ואם לא אז משחק הבא נקווה. אני מאמן ואני צריך לאמן את השחקנים שנמצאים על הדשא, כמובן אני תמיד אומר את דעתי למי שצריך, בסוף המועדון הזה מקבל החלטות לא על פי רצונו של אדם אחד, אלא יש בעלים, מנהל מקצועי, מנכ”ל, יש מאמן גם, שומעים דעות והמועדון מקבל את ההחלטה, אני מבחינתי העברתי את המסר שלי ואמרתי שאני מעדיף שאף אחד לא יילך”.

עומר אצילי. "אם הוא כשיר הוא ישחק" (חגי מיכאלי)

עוד מיצחקי: “בסוף אני מנסה להחדיר לשחקנים שלי את החשיבה של להסתכל על המשחק הקרוב ולא להסתכל על הגביע או מה קורה בב”ש, זה חלק מהעבודה שלי בתור מאמן, להיכנס לראש של השחקנים להסביר. אפשר לומר שאני בורח מאליפות, אבל אני באמת מאמין בזה, לא להסתכל יותר מידי רחוק. על דברים אחרים נדבר קצת יותר מאוחר, לא באמצע עונה”.

גדראני: לא יודע מה היה לפני שהגעתי

לוקה גדראני דיבר גם הוא: “אני מרגיש טוב מאז שהגעתי, אני מראה מה שאני יודע שאני יכול להראות והקבוצה רצה בצורה טובה מאוד, הכל באמת טוב. במשחק נגד אשדוד יצאנו מאוכזבים, היינו יכולים לנצח, אבל היריבה הייתה מסודרת מאוד ומההתחלה לא היינו מרוכזים, ספגנו גול ואחרי זה היה קשה לחזור מזה ולנצח את המשחק, עדיין כבשנו ובמשחק חוץ הוצאנו נקודה”.

לוקה גדראני (שחר גרוס)

על ההבדל מאז שהוא הגיע: “אני לא יודע מה היה לפני שהגעתי, אבל אחרי שבאתי שמעתי את המחמאות מאז שהגעתי, זה לא קשור אליי, יש כאן קבוצה. אני הבאתי את הניסיון שלי אבל בסופו של דבר יש כאן קבוצה, עם הניסיון שלי עוזר אז נפלא, אני שמח. להישאר לטווח ארוך? יש לי חוזה כאן, אני חדש כאן, אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. אליפות? אנחנו מרוכזים ממשחק למשחק, המטרה היא לנצח כל משחק”.

עוד מהבלם: “קייראט אני פחות מעדיף לדבר, סליחה. מה שהיה בעבר זה בעבר, אני מרוכז בהווה ואני מקווה שבעתיד ימשיכו לקרות דברים טובים בקריירה שלי ועבור הקבוצה שאני נמצא בה כעת. הפועל חיפה זה משחק חשוב, הכרחי שנחזור לנצח אחרי התיקו, משחקים בבית וחייבים לקחת שלוש נקודות, ניתחנו את הסגנון של הפועל חיפה והמטרה היא לקחת שלוש נקודות”.