"ציפיתי לשחק השנה בליגת העל, כל אחד ודרכו"

איתי אהוד הוא ירוק מבטן ומלידה. כבן למשפחה שמתגוררת במושב צרופה, אותו מושב בו גדל ברק בכר, כבר מגיל קטן, הוא חונך על הצבע הירוק, כשבשנתיים האחרונות, יש שמסמנים אותו כנטע לביא הבא. בשנה שעברה, הוא טעם מחוויית קבוצת הבוגרים, כאשר לאחר שפרח אצל איתי מרדכי בקבוצת הנוער של מכבי חיפה והיה שחקן העונה בליגה לנוער, הוא השתלב בשלוש הופעות במדי הקבוצה מכרמל.

העונה, הוא עבר בעסקת השאלה להפועל כפ"ס, לה שיתוף פעולה עם חיפה, כאשר עד כה הוא הפך לאחד הקשרים האחוריים הבכירים בליגה הלאומית. כפ"ס רושמת עונה טובה עד כה ונמצאת במאבק העלייה לליגת העל, כאשר למרות דיבורים כאלה ואחרים על חזרה אפשרית לקבוצת האם כבר בינואר, בינתיים אהוד נמצא בכפ"ס. כעת, בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד" של ONE הוא גם מדבר בפעם הראשונה בקריירה שלו. אהוד מספר על הופעות הבכורה בקבוצה הבוגרת של חיפה, ההשוואות לנטע לביא, החלום הגדול, העונה של כפ"ס, הקשר של משפחתו למשפחת בכר ומדוע הוא מאמין שיצליח לבסס את מקומו בסגל של הירוקים.

איתי, אתה מופתע מהעונה שלכם?

"בתחילת העונה לא ספרו אותנו כ"כ וזה לא סוד. אבל אנחנו בתוכנו ועם עצמנו האמנו שאנחנו יכולים לעשות עונה טובה. המטרות שלנו תמיד היו גבוהות: אנחנו מתאמנים טוב ויש פה קבוצה צעירה ונמרצת. ברור שהפתענו את כולם, אבל תמיד חשבנו שאנחנו מסוגלים".

איתי אהוד (מכבי חיפה)

יש שכר לימוד שיש סגל צעיר.

"אני חושב שדווקא העובדה שהקבוצה היא קבוצה צעירה זה משהו שהוא רק טוב עבורנו. התלכיד שלנו מצוין: אמנם יש פה שחקנים צעירים, אבל אנחנו משחקים כמו קבוצה בוגרת לכל דבר. יש לנו הרבה מה להוכיח, שזה גם דבר טוב. אנחנו רצים בלי הפסקה ומשחקים גם במטרה להוכיח לקבוצה שאנחנו מושאלים ממנה (מכבי חיפה) וגם כדי לעשות טוב להפועל כפ"ס. ברור שמורגש טיפה חוסר הניסיון ולפעמים זה גם עולה לנו בנקודות, אבל כדי להצליח זאת הדרך. יש לנו את חוליו סזאר שהוא כמו אבא שלנו ואנחנו לומדים ממנו הרבה ובאופן כללי כפ"ס נותנת לנו את כל הכלים כדי להצליח. אנחנו מאוד נהנים על המגרש ורואים את זה".

אתה בעצם משחק עם כמעט אותם שחקנים ששיחקת איתם בקבוצת הנוער.

"כן, אבל זה עדיין שונה. הליגה הלאומית היא הרבה יותר תחרותית ואתה משחק נגד שחקנים שדואגים לפרנסה שלהם. יש הרבה יותר סיקור ועיניים לליגה הזאת ומתייחסים לליגה הזאת הרבה יותר ברצינות מאשר לליגת העל לנוער. זה שאני משחק עם אותם שחקנים ששיחקתי נגדם ואיתם זה רק טוב. אני ועמית ארזי לדוגמה רצים ביחד ארבע שנים מאז מכבי חיפה וזה עושה לנו רק טוב כי אנחנו מכירים אחד את השני ויודעים להתאים את עצמנו אחד לשני".

איתי אהוד עם פרס שחקן העונה אשתקד בליגת העל לנוער (עמרי שטיין)

אתם מסוגלים לעלות ליגה?

"אני חושב שזה מאוד אפשרי וזה משהו ריאלי שכן דיברנו עליו וכן אנחנו מדברים עליו. ברור שיהיה לנו טיפה קשה עם הסגל הצעיר ועם העובדה שעד לפני שבועיים לא היו לנו כמעט זרים בקבוצה, אבל זה מאוד ריאלי מבחינתנו".

כשמדברים על קבוצת בת ישר מדברים על עדיפות לשחקני מכבי חיפה.

"אני לא חושב שזה נכון כי כמו שרואים יש שחקנים ממכבי חיפה שגם לא משחקים. אמרו לנו בשיחה הראשונה שמי שיהיה טוב ישחק וזה לא משנה מאיפה הוא בא".

“אם לא ליגת העל – רק כפ”ס”

ספר על הבחירה בכפ"ס. מה שכנע אותך?

"הייתה פה הכוונה של מכבי חיפה, אבל ברור שעכשיו אני אומר לעצמי שזו הבחירה הכי טובה שיכולתי לעשות. המאמן אדם לם כבר אימן אותי לתקופה קצרה במכבי נתניה לפני שעזבתי את נתניה למכבי חיפה ואני מכיר אותו הרבה שנים. זו הייתה החלטה משותפת עם המשפחה ועם הסוכן שלי (אסף שוורץ). אמרנו שאם זה לא לשחק בליגת העל, אשחק רק בכפ"ס. כי שם מכירים אותי ויתנו לי להוביל כמו שכרגע רואים. זו הייתה בחירה משותפת עם מכבי חיפה".

שחקני הפועל כפר סבא (שחר גרוס)

אתה מרגיש שהעונה הזאת עושה אותך בשל יותר?

"אני חושב שכן ובצורה מטורפת. אני חושב שהליגה הזאת מאוד קשה. אולי היא לא כמו ליגת העל מבחינת היכולת, אבל מבחינת אגרסיביות ואנשים ש"באים לאכול אותך", זו הכנה ממש ממש טובה לליגת העל. העונה הזאת יכולה לעשות לי רק טוב, בטח שאני מוביל קבוצה שהמטרות שלה הן גבוהות".

מי מדבר איתך לאורך העונה ממכבי חיפה?

"יש לנו את אלון חרזי שיש לנו קבצות וואטסאפ משותפת ביחד איתו ואם צריך משהו אנחנו מבקשים ממנו. יש את גל וקנין שהוא מאמן כושר בקבוצה הבוגרת ושולח לנו תוכניות אימונים בלי הפסקה ושואל מה איתנו. כמובן שיש את הסוכן שלי שעוזר לי ואני בטוח שהוא מדבר עם אנשים במכבי חיפה. כשאני מגיע מדי פעם לקצף אני גם פוגש את ליאור רפאלוב ואנחנו מדברים. רמת העניין של מכבי חיפה בנו היא מאוד גבוהה".

היו דיבורים אפילו שתחזור בינואר. העלו בפניך את זה?

"היו דיבורים, אבל כרגע אני בהפועל כפ"ס ונהנה שם והראש שלי ב-100% שם. אם מכבי חיפה יפנו לסוכן שלי ואז הוא ידבר איתי ויגיד לי שהם מוכנים שאחזור ואשחק אז אהיה הכי גאה בעולם. אבל כרגע אני בכפ"ס, יש לי מטרות שם ואם משהו לא ישתנה אמשיך כרגיל בהפועל כפ"ס עד סוף העונה".

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

“במגרש אני מנתק את כל המחשבות”

בוא נדבר על הופעת הבכורה שלך במכבי חיפה בעונה שעברה מול הפועל ב"ש. כבר במשחק הבכורה שמרת על קאנגווה.

"קאנגווה שחקן מצוין, אם לא הכי טוב בעמדה שלו בליגת העל. ברור שזה היה סופר מרגש וסופר כיף. אני מנוי ביציע הצפוני כבר מעל עשור והייתי גם בקריית אליעזר ופתאום לשחק מול הקהל של מכבי חיפה בטרנר ובכללי מול קהל גדול זו הייתה חוויה מטורפת. היה כיף, אבל זו טעימה קטנה שנתנה לי טעם של עוד".

נכנסת בחתיכת תקופה.

"האמת זו הייתה תקופה עם פחות לחץ עבורי. אמנם זה בא אחרי הדרבי הכואב שכולנו ראינו מה קרה שם, אבל כשאני עולה למגרש אני מנתק את כל המחשבות שלי ומתרכז נטו במה שאני צריך לעשות. כל השחקנים תמכו בי וזה עזר לי ברמות. אני זוכר את השיחה של המאמן איתי מרדכי, שגם אימן אותי בקבוצת הנוער ובנבחרות הצעירות באותו בוקר, הוא אמר לי שהוא סומך עליי, שאני אשמור על קאנגווה ושאעשה את מה שאני יודע".

קינגס קאנגווה. מאצ'אפ לא פשוט למשחק בכורה בבוגרים (חגי מיכאלי)

איך מתמודדים עם זה שכבר טעמת בוגרים ואז ירדת העונה לליגה הלאומית?

"ברור שזה משהו שבהתחלה לא חשבתי עליו והיו לי ציפיות השנה לשחק בליגת העל, אבל הפועל כפ"ס קיבלו אותי בידיים חמות וזכיתי לקבל את כל המושכות מאדם לם, מעידן שום ומכל הצוות המקצועי להוביל קבוצת צמרת בליגה הלאומית. זה טיפה ביאס בהתחלה לרדת ממכבי חיפה לליגה הלאומית, אבל זו אחלה דרך שבעולם ואני מאוד נהנה וחושב שגם בא לידי ביטוי בצורה מצוינת. להוביל קבוצה בליגה הלאומית בגיל 19 זה לא משהו שבא כל כך בקלות".

אבל מה זה עושה פתאום לראות את נבות רטנר וניב גבאי שמשתלבים היום? מרגיש פספוס שזה לא אתה?

"זה לא פספוס. ברור שזה טיפה נוגע ועובר לך בראש מה היה קורה אם היית שם, אבל הם חברים מאוד טובים שלי, שיחקתי איתם בעונה שעברה וכיף לי לראות אותם. אני יודע שהם שחקנים מצוינים וברור לי שהם שיצליחו. בסופו של דבר, לכל אחד יש את הדרך שלו: אחד מושאל וחוזר ואז הוא טוב. אחד עולה ישר מהנוער ונתפס לו. בסופו של דבר אני מאוד מאמין בדרך שלי ובבחירות שלי. אם אמשיך ככה, במגמת השיפור שלי, אז אני אחזור למכבי חיפה מהדרך הראשית".

נבות רטנר (עמרי שטיין)

“חובת ההוכחה עליי”

מדברים באמת שאתה המועמד מספר אחת לחזור בעונה הבאה מבין המושאלים.

"ברור שאת העונה הבאה אתחיל במכבי חיפה וחובת ההוכחה היא עליי. כל הדיבורים ומה שיגידו לא ישנה אם לא אבוא ואוכיח את עצמי בכל אימון ואטרוף את הדשא ובמחנה האימונים אראה שאני מספר אחת".

ברק בכר גדל בצרופה וגם המשפחה שלך משם. זה ייתן לך אולי נקודות זכות?

"המשפחה שלו שכנה של המשפחה שלי (צוחק). אח שלו ואחות של אבא שלי למדו באותה הכיתה. זה ברור שזה כיף, זה מושב קטן וכולם מכירים את כולם. את כמות הפעמים שראיתי אותו לאורך השנים אני לא יכול לספור אפילו. כולם שם יודעים מה הוא עושה ומה אני עושה והלוואי ותהיה לנו את הדרך להיפגש על המגרש ושהוא יאמן אותי. זה ייתן הרבה גאווה למושב".

ברק בכר (חגי מיכאלי)

אבל יש את הפחד לצאת לעוד השאלה?

"אני לא חושב שמדובר בפחד כי אני מאוד מאמין בדרך שלי ובמה שאני עושה. כמובן שבכל פעולה שאני עושה אני מתייעץ עם הסוכן שלי ואין בי פחד כי אני מאמין שבסופו של דבר אקבע את המקום שלי במכבי חיפה".

מה המסלול הנכון של שחקן צעיר?

"זה מאוד משתנה, תלוי שחקן ומועדון: במכבי חיפה בודדים השחקנים שעלו מקבוצת הנוער לבוגרים ישירות וישר תפסו את מקומם, אולי נטע לביא. אפילו מוחמד אבו פאני ועופרי ארד עשו מסלול השאלות לא קצר. אם לשחקן נוער ‘נתפס’ במעבר מהנוער לבוגרים, יש פציעות וגם המזל איתך אז הכול הולך טוב. ידוע במועדונים הגדולים שיוצאים להשאלות כי לעלות מהנוער לבוגרים זה מאוד קשה".

“לביא? שואף להיות הגרסה הכי טובה של עצמי”

מה עושות ההשוואות לנטע לביא?

"ברור שזה כיף גדול שמשווים אותי לאחד הקשרים הכי טובים שהיו במכבי חיפה ובישראל. אבל בסוף נטע לביא זה נטע לביא ואיתי אהוד זה איתי אהוד. אני שואף להיות הגרסה הכי טובה של עצמי ושאני יכול לספק. כיף שרואים דמיון בינינו, אבל זה כל אחד והשחקן שהוא. אני תמיד אהיה הגרסה הכי טובה של עצמי".

נטע לביא (IMAGO)

מה חסר לך עוד מבחינת היכולת?

"השנה רואים שאני טיפה יותר מעז ויש לי יותר ביטחון ללכת קדימה, לבעוט לשער ולהצטרף. ברור ששום שחקן לא מושלם וחסרים לי עוד כמה פרמטרים שאני עובד עליהם השנה ואעבוד עליהם בהמשך כדי להיות שחקן יותר טוב".

עשית גם דרך מטורפת בנבחרות הנוער.

"התחלתי עם איתי מרדכי בנערים והמשכתי לגדי ברומר, שם בטורניר העילית במשחק הראשון נפצעתי וקרעתי את הרצועה הצידית. הרגשתי שחרב עליי עולמי. אח"כ עברתי לנבחרת הנוער של אופיר חיים ואני יכול להגיד לך שאופיר הוא בן אדם שאני מאוד מעריך ומאוד כיף להיות בסביבתו. כמו שכולם אומרים: הוא מאמן שהוא כמו אח שלך הגדול. הוא יודע איפה לגעת בך ואיך להביא אותך לרמה הכי גבוהה. זכיתי שהוא נתן לי להיות קפטן אצלו. הוא שיפר אותי בכמה רמות גם כשחקן וגם כבן אדם עם השיחות שהוא היה עושה לי. הדרך שלנו יחד היא כמעט מושלמת: היא הייתה מושלמת אם היינו מעפילים לטורניר גדול, אבל מדובר בדרך טובה".

אופיר חיים (חגי מיכאלי)

מי המודל לחיקוי שלך?

"בחו"ל זה היה רודרי עד שהוא נפצע ומשהוא נפצע אני רואה את ויטיניה ולא יכול להוריד ממנו את העיניים. הוא הקשר המושלם. בארץ, כמו שאמרת בעצמך, זה נטע לביא".

מה החלום שלך?

"להיות קפטן מכבי חיפה. לחשוב הלאה? לחוות ליגת האלופות זה ציון דרך מטורף בקריירה של כל שחקן כדורגל. קפטן בליגת האלופות עם מכבי חיפה? אתה אומר לי את זה ויש לי צמרמורת".