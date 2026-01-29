יום חמישי, 29.01.2026 שעה 09:07
כדורגל ישראלי

היחס ב-Winner לניצחון של מכבי ת"א על בולוניה

יום מרתק של ספורט לפנינו, כשלפי המומחים, ניצחון צהוב מקבל יחס של פי 5.20. האיטלקים הם הפייבוריטים המוחלטים עם יחס של פי 1.40. וגם: כדורסל

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם שגיב יחזקאל (עמרי שטיין)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם שגיב יחזקאל (עמרי שטיין)

אחרי הטירוף בליגת האלופות אתמול (רביעי), גם היום יש לנו משחקים מרתקים, הפעם משני הענפים, כשהכדורסל במוקד. לפני כן, נדבר כדורגל. מכבי תל אביב “מארחת” את בולוניה במחזור האחרון של הליגה האירופית, כשבנוסף האחרות מהסל מתארחת אצל ולנסיה. במקביל, הפועל תל אביב פוגשת את באיירן מינכן.

ולנסיה – מכבי תל אביב

הקבוצה של עודד קטש אומנם מגיעה במומנטום חיובי אחרי שגברה על פנאתינייקוס במחזור הקודם, אך גם הפעם מצפה לה אתגר לא פשוט. על פי המומחים, היחס לניצחון ספרדי ב-7 נקודות או יותר הוא פי 1.75, כשהיחס לניצחון צהוב בכל תוצאה הוא פי 1.85.

הפועל תל אביב – באיירן מינכן

גם פה יש לנו משחק מסקרן במסגרת היורוליג,כשהחבורה של דימיטריס איטודיס רוצה לשוב למסלול הניצחונות והיא גם הפייבוריטית לכך, כשהיחס לניצחון שלה ב-11 נקודות או יותר הוא 1.85. ניצחון גרמני בכל תוצאה מקבל יחס של פי 1.75.

מכבי תל אביב – בולוניה

אחרי ההפסד הכואב בדרבי ופיטוריו של ז’רקו לאזטיץ’, הצהובים ינסו להשיג ניצחון העונה בליגה האירופית, למרות שגם זה לא ישנה את מצבם יותר מדי, שכן הם כבר הודחו. 3 נקודות שלהם מקבות יחס של פי 5.20, כשהפייבוריטים הברורים לניצחון הם האיטלקים, עם יחס של פי 1.40. חלוקת נקודות קיבלה יחס של פי 3.80.

