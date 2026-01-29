מדוע שחקנים בטוחים שהזמן עם רומן יהיה קצר?

האם מכבי תל אביב קרובה להחתים מאמן קבוע חדש? לפחות על פי 24 השעות הראשונות של השחקנים עם דן רומן כמאמן זמני, התחושה שם היא שכן. השחקנים שותפו בכך שרומן יעביר את המשחק הערב (חמישי, 22:00) מול בולוניה בסיום קמפיין הליגה האירופית ואף אמור להעביר להם את אימון הבוקר בשבת, אך מיד לאחר מכן יעשה את דרכו למשחק קבוצת הנוער ויעמוד על הקווים שלה.

עבור השחקנים, הסימן שרומן יהיה גם פה וגם שם הוא כזה שמעיד שהמועדון קרוב למינוי מאמן קבוע חדש, אחרת לא היו מאפשרים לרומן לנוע בין שתי הקבוצות. "זה מרגיש שהמאמן הבא יצפה בנו כבר הערב", אמר אחד השחקנים שנחשף לכך שרומן יאמן בשבת אחה"צ את קבוצת הנוער.

אגב, במחלקת הנוער, שם מן הסתם לא משתפים אותם יותר מדי בתכניות של מיץ' גולדהאר וג'ק אנגלידיס, סבורים שזה נועד כדי להראות לשחקני קבוצת הנוער ש"לא נוטשים אותם", ואין להם אינדיקציה ברורה מתי רומן יחזור באופן קבוע לתפקידו המקורי.

מיץ' גולדהאר וג'ק אנגלידיס (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בכל מקרה, גם האינטרס של גולדהאר הוא לא למשוך את אירוע מינוי המאמן הבא יותר מדי זמן. למכבי ת"א יש משחק ביום שני מול עירוני קריית שמונה, ביום חמישי הבא רבע גמר הגביע מול מכבי יפו, וכמה ימים לאחר מכן עוד משחק ליגה מול מכבי בני ריינה.

המטרה היא שיהיה מאמן חדש כמה שיותר מהר ובמכבי ת"א טוענים כי יש להם מועמדים טובים מאוד לתפקיד, זרים כמובן. בכל הנוגע לרכש, אמיר סהיטי, שמועמדותו נחשפה ב-ONE, עדיין מעניין מאוד את הצהובים, שממשיכים לפעול במקביל גם בגזרה שלו.

אמיר סהיטי (IMAGO)

בנוגע למשחק מול בולוניה, לרומן היה אימון אחד עם השחקנים בקריית שלום ועל כן קשה להעריך באיזה הרכב יפתח. אושר דוידה וטייריס אסאנטה נמצאים בסגל, אך המטרה המרכזית לגבי שניהם, כמו גם לגבי כריסטיאן בליץ', היא החזרתם מול קריית שמונה ביום שני. הסרבי על פי אנשי מכבי צפוי להיות בסגל למשחק הליגה הקרוב.