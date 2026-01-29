יום חמישי, 29.01.2026 שעה 08:33
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

מדוע שחקנים בטוחים שהזמן עם רומן יהיה קצר?

המאמן יעביר את המשחק ב-22:00 מול בולוניה ובשבת יעמוד על הקווים בנוער. שחקני מכבי בטוחים שיש לכך משמעות: "זה מרגיש שהמאמן הבא יצפה בנו הערב"

|
דן רומן מנחה את שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
דן רומן מנחה את שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

האם מכבי תל אביב קרובה להחתים מאמן קבוע חדש? לפחות על פי 24 השעות הראשונות של השחקנים עם דן רומן כמאמן זמני, התחושה שם היא שכן. השחקנים שותפו בכך שרומן יעביר את המשחק הערב (חמישי, 22:00) מול בולוניה בסיום קמפיין הליגה האירופית ואף אמור להעביר להם את אימון הבוקר בשבת, אך מיד לאחר מכן יעשה את דרכו למשחק קבוצת הנוער ויעמוד על הקווים שלה. 

עבור השחקנים, הסימן שרומן יהיה גם פה וגם שם הוא כזה שמעיד שהמועדון קרוב למינוי מאמן קבוע חדש, אחרת לא היו מאפשרים לרומן לנוע בין שתי הקבוצות. "זה מרגיש שהמאמן הבא יצפה בנו כבר הערב", אמר אחד השחקנים שנחשף לכך שרומן יאמן בשבת אחה"צ את קבוצת הנוער.

אגב, במחלקת הנוער, שם מן הסתם לא משתפים אותם יותר מדי בתכניות של מיץ' גולדהאר וג'ק אנגלידיס, סבורים שזה נועד כדי להראות לשחקני קבוצת הנוער ש"לא נוטשים אותם", ואין להם אינדיקציה ברורה מתי רומן יחזור באופן קבוע לתפקידו המקורי. 

מיץמיץ' גולדהאר וג'ק אנגלידיס (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בכל מקרה, גם האינטרס של גולדהאר הוא לא למשוך את אירוע מינוי המאמן הבא יותר מדי זמן. למכבי ת"א יש משחק ביום שני מול עירוני קריית שמונה, ביום חמישי הבא רבע גמר הגביע מול מכבי יפו, וכמה ימים לאחר מכן עוד משחק ליגה מול מכבי בני ריינה.

המטרה היא שיהיה מאמן חדש כמה שיותר מהר ובמכבי ת"א טוענים כי יש להם מועמדים טובים מאוד לתפקיד, זרים כמובן. בכל הנוגע לרכש, אמיר סהיטי, שמועמדותו נחשפה ב-ONE, עדיין מעניין מאוד את הצהובים, שממשיכים לפעול במקביל גם בגזרה שלו. 

אמיר סהיטי (IMAGO)אמיר סהיטי (IMAGO)

בנוגע למשחק מול בולוניה, לרומן היה אימון אחד עם השחקנים בקריית שלום ועל כן קשה להעריך באיזה הרכב יפתח. אושר דוידה וטייריס אסאנטה נמצאים בסגל, אך המטרה המרכזית לגבי שניהם, כמו גם לגבי כריסטיאן בליץ', היא החזרתם מול קריית שמונה ביום שני. הסרבי על פי אנשי מכבי צפוי להיות בסגל למשחק הליגה הקרוב.

