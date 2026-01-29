אמבפה: שיחקנו נורא, זה קצת מביך, אין לי הסבר

קיליאן אמבפה לא חיפש תירוצים ולא חסך בביקורת חריפה אחרי ההופעה המאכזבת של ריאל מדריד בליסבון. הצרפתי, שכבש צמד באצטדיון האור והעלה את מאזנו ל-36 שערים העונה, הודה כי הוא מתקשה להבין את חוסר היציבות של קבוצתו העונה, שהפסידה 4:2 לבנפיקה ותשחק בפלייאוף.

“אין לי הסבר ברור. חסרה לנו המשכיות במשחק, זו בעיה שאנחנו חייבים לפתור. אנחנו לא יכולים להיות טובים יום אחד ורעים ביום שאחריו, זה לא מה שקבוצה שזוכה באליפות עושה. זה קצת כואב, כי רצינו לנצל את פברואר כדי להשתפר, אבל אנחנו ראויים למיקום שבו אנחנו נמצאים”, אמר אמבפה בכנות.

כוכב הבלאנקוס המשיך ולא ריכך את דבריו: “שיחקנו נורא. כבר בפיגור 3:2, השער הרביעי לא שינה כלום. זה קצת מביך, אבל זה לא משנה שום דבר. בשבוע שעבר שיחקנו כמה משחקים טובים, אבל לא עכשיו, ואנחנו צריכים יציבות”.

שחקני בנפיקה בטירוף (IMAGO)

המסר החיובי לסיום והבקשה מהאוהדים

עוד אמר הפנומן הצרפתי: “חסר לנו קצת מהכל. אני לא הולך להגיד שזה רק עניין של גישה או רק של כדורגל, אני חושב שזו בעיה כללית, ובליגת האלופות כל פרט חשוב. אם אתה לא מגיע עם הכל כדי לנצח משחק”.

למרות הביקורת הקשה, החלוץ הצרפתי בחר לסיים במסר חיובי לאוהדי ריאל מדריד לקראת המשחק הקרוב בסנטיאגו ברנבאו: “אני מבקש מאוהדי הברנבאו לבוא עם רצון לתמוך בקבוצה. עדיין לא הודחנו, ואנחנו ברצף טוב בליגה. אם הברנבאו יהיה מאחורינו, יהיה לנו משחק גדול ביום ראשון”.