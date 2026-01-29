רק 11 ללברון, הלייקרס הובסו 129:99 בקליבלנד

קליבלנד קאבלירס – לוס אנג’לס לייקרס 99:129

דונובן מיטשל קלע 25 נקודות, ג’יילון טייסון הוסיף 20 וקליבלנד התפוצצה ברבע השלישי בדרך לניצחון חד־צדדי 99:129 על לוס אנג’לס לייקרס, במשחק שסימן את חזרתו של לברון ג’יימס לאוהיו – והסתיים באכזבה עבורו. הקאבס, שניצחו בפעם החמישית ברציפות (שיא עונתי), ברחו אחרי מחצית צמודה כשניצחו את הרבע השלישי 22:42. דיאנדרה האנטר תרם 19 נקודות וג’ארט אלן סיים עם 17 נקודות ותשעה ריבאונדים.

לברון בן ה-41, הסתפק ב-11 נקודות בלבד ב-27 דקות – הפעם הראשונה ב-13 ביקורים בקליבלנד כשחקן יריב בה הוא לא מגיע ל-20 נקודות. הוא קלע 3 מ-10 מהשדה ולא קלע אפילו שלשה אחת. במהלך הרבע הראשון התרגש ג’יימס עד דמעות לאחר שהוקרן וידאו של 25 הנקודות הרצופות שלו מגמר המזרח ב-2007. לוקה דונצ’יץ’ הוביל את הלייקרס עם 29 נקודות, למרות שסבל מפציעה קלה בקרסול ברבע הראשון. לוס אנג’לס ירדה למאזן 3:2 במסע משחקי החוץ שלה.

אינדיאנה פייסרס – שיקגו בולס 110:113

ארון נסמית’ קלע לייאפ הפוך שקבע יתרון 13.9 שניות לסיום וחסם את קובי ווייט במהלך האחרון, כשאינדיאנה פייסרס השלימה קאמבק מרשים וניצחה את שיקגו בולס 110:113. הפייסרס חזרו מפיגור 14 ברבע הרביעי, כולל ריצת 4:18 בדקות הסיום. פסקל סיאקם הוביל עם 20 נקודות, אנדרו נמבהארד קלע 18, ג’ראס ווקר הוסיף 16, בנדיקט מת’ורין 15 ונסמית’ סיים עם 14 נקודות. אינדיאנה עלתה ל-0:3 מול שיקגו העונה וניצחה בפעם השנייה בשלושת משחקיה האחרונים.

אצל הבולס, ניקולה ווצ’ביץ’ בלט עם 25 נקודות ומאטאס בוזליס הוסיף 20, אך שיקגו ספגה הפסד שני ברציפות וירדה למאזן 24:23. שלשה של ווצ’ביץ’ 33.5 שניות לסיום עוד החזירה את היתרון לבולס, אך שתי קליעות עונשין של ג’וני פורפי סגרו עניין. ג’וש גידי רשם שבעה אסיסטים והפך לשחקן ה-15 בלבד בתולדות ה-NBA שהגיע ל-2,000 אסיסטים בקריירה בגיל 23 ומטה.

פסקל סיאקם מול ניקולה ווצ'ביץ' (רויטרס)

בוסטון סלטיקס – אטלנטה הוקס 117:106

ניקייל אלכסנדר-ווקר קלע 21 נקודות, ג’יילן ג’ונסון רשם דאבל-דאבל של 19 נקודות ו-14 ריבאונדים, ואטלנטה הוקס גברה 106:117 על בוסטון סלטיקס – ניצחון שסגר חשבון על התבוסה שספגה מולה בינואר. אונייקה אוקונגוו הוסיף 17 נקודות, דייסון דניאלס קלע 15 וקורי קיספרט 13, כשההוקס רשמו ניצחון רביעי רצוף. בוסטון התקשתה מחוץ לקשת עם 9 מ-34 לשלוש, בעוד אטלנטה קלעה ב-42.9% (18 מ-42) והציגה משחק קבוצתי עם 29 אסיסטים.

ההוקס פתחו בסערה, עלו ליתרון 21 כבר ברבע הראשון ושמרו על פער ד ספרתי לאורך רוב המשחק. ג’יילן בראון הוביל את הסלטיקס עם 21 נקודות, אך החטיא את כל חמש הזריקות שלו לשלוש. קריסטפס פורזינגיס, שזכה עם בוסטון באליפות ב-2024 והועבר לאטלנטה בקיץ, נעדר בשל דלקת בגיד אכילס ולא שותף.

ג'יילן בראון מול אלכסנדר ווקר (רויטרס)

מיאמי היט – אורלנדו מג’יק 133:124

פאולו בנקרו סיפק 31 נקודות ו-12 ריבאונדים, אנתוני בלק הוסיף 26, ואורלנדו מג’יק עצרה רצף של ארבעה הפסדים עם ניצחון חוץ, 124:133 על מיאמי היט. אורלנדו (3:0 העונה מול מיאמי) הכריעה עם רבע שלישי אדיר של 20:40, בו בנקרו קלע 13 נקודות ובלק 10. דזמונד ביין תרם 23 נקודות וג’יילן סאגס הוסיף 16. המג’יק סיימו עם 36 אסיסטים ו-16 מ-38 לשלוש.

במיאמי בלט סימונה פונטקיו עם 23 נקודות ב-19 דקות, נורמן פאוול קלע 22 ובאם אדבאיו 21. ההיט שיחקו ללא טיילר הירו ודייביון מיטשל, בעוד פרנץ ואגנר נעדר בצד של אורלנדו. המג’יק ברחו ליתרון 104:121 ברבע האחרון, מיאמי צמצמה, אך קליעות עונשין של בנקרו וסאגס בדקה האחרונה סגרו עניין.

פאולו באנקרו בפעולה (רויטרס)

טורונטו ראפטורס – ניו יורק ניקס 119:92

מיקל ברידג’ס קלע 30 נקודות, מתוכן 19 ברבע השלישי, וקארל-אנתוני טאונס קטף שיא עונתי של 22 ריבאונדים, כשניו יורק ניקס רשמה ניצחון רביעי ברציפות עם 92:119 על טורונטו ראפטורס. או ג’יי אנונובי הצטיין מול קבוצתו לשעבר עם 26 נקודות ושישה חטיפות, ג’וש הארט הוסיף 22 וג’יילן ברונסון תרם 13. הניקס האריכו גם את רצף המפגשים מול הראפטורס ל-11 ניצחונות רצופים.

טאונס קלע רק שמונה נקודות (3 מ-11 מהשדה), אך שלט מתחת לסלים, כולל 14 ריבאונדים ברבע השני. ברידג’ס דייק ב-12 מ-15 מהשדה ו-4 מ-6 לשלוש. בטורונטו בלטו ברנדון אינגרם עם 27 נקודות, סקוטי בארנס עם 17 נקודות ו-10 ריבאונדים ואר ג’יי בארט עם 14. הראפטורס פתחו טוב ואף הובילו ב-12, אך ריצת 2:15 של ניו יורק בסיום הרבע השלישי הפכה את המומנטום וסגרה עניין.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

ממפיס גריזליס – שארלוט הורנטס 112:97

ברנדון מילר קלע 26 נקודות, מוסה דיאבאטה רשם ערב ענק עם 18 נקודות ו-20 ריבאונדים, ושארלוט הורנטס גברה 97:112 על ממפיס גריזליס – ניצחון שהעלה אותה למספר ניצחונות גבוה יותר מאשר בכל העונה שעברה. שארלוט האריכה את רצף הניצחונות לארבעה ועלתה למאזן 20:28, אחרי שסיימה את העונה הקודמת עם 62:19 בלבד.

מיילס ברידג’ס הוסיף 20 נקודות, לאמלו בול קלע 16, ודיאבאטה דייק ב-9 מ-10 מהשדה. בממפיס בלט ג’ארן ג’קסון ג’וניור עם 26 נקודות וסדריק קאוורד הוסיף 17. הגריזליס ספגו הפסד רביעי ברציפות וירדו למאזן 27:18, כשהם ממשיכים להסתדר ללא ג’ה מוראנט שפצוע במרפק.

ברנדון מילר (רויטרס)

דאלאס מאבריקס – מינסוטה טימברוולבס 118:105

ג’וליאס רנדל קלע 31 נקודות ונאז ריד הוסיף 23, כשמינסוטה טימברוולבס גברה 105:118 על דאלאס מאבריקס החסרה. המאבריקס שיחקו ללא קופר פלאג (קרסול), קליי תומפסון (ברך) ואנתוני דיוויס (יד), וקיירי אירווינג שנעדר כל העונה בעקבות קרע ברצועה הצולבת.

רנדל קלע 12 מ-21 מהשדה ו-7 מ-7 מהקו, והטימברוולבס השלימו שני ניצחונות רצופים אחרי רצף של חמישה הפסדים. אנתוני אדוארדס תרם 20 נקודות למינסוטה, בעוד פי ג’יי וושינגטון ג’וניור קלע 21 נקודות למאבס ברבע השני של המשחק. ריד סגר את ההפרש ברבע הרביעי עם סלי שלוש וריבאונד חשובים.

ג'וליוס רנדל מאושר (רויטרס)

יוטה ג’אז – גולדן סטייט ווריורס 140:124

סטפן קרי קלע 27 נקודות ומוזס מודי הוסיף 26, כשגולדן סטייט ווריירס ניצחו 124:140 את יוטה ג’אז עם מבול שלשות – 23 בסך הכל. גוי סנטוס קלע 16 מהספסל, ומודי הוביל עם חמש שלשות. יוטה ניסתה לצמצם פער של 22 נקודות ברבע הרביעי, אך ריצת 20:2 של ווריירס סגרה את הסיפור.

ברייס סנסבאוך בלט מהספסל עם 22 נקודות, קיונט ג’ורג’ הוסיף 19 עם שבע אסיסטים, ואייס ביילי ולורי מרקאנן תרמו 19 ו-18 נקודות בהתאמה. הווריירס דייקו מוקדם מהשלוש, סיימו את המחצית הראשונה עם 15 מ-31 לשלוש, ושמונה שחקנים שונים קלעו מחוץ לקשת כבר במחצית הראשונה.

סטפן קרי בטירוף (רויטרס)

יוסטון רוקטס – סן אנטוניו ספרס 111:99

ויקטור וומבניאמה רשם 28 נקודות, 16 ריבאונדים וחמישה חסימות והוביל את סן אנטוניו ספרס ל-111-99 על יוסטון רוקטס. הספרס רדפו לאורך רוב המשחק, כשהיו אף בפיגור של 16 נקודות, ועלו לראשונה ליתרון רק בסיום הרבע השלישי. וומבניאמה קלע תשע נקודות, כולל חמש נקודות מהקו, במהלך ריצת 0:11 ברבע הרביעי, שהקפיצה את הספרס ליתרון של 86:95 עם פחות מ-8 דקות על השעון.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

הספרס סגרו את המשחק עם ריצת 4:10, בראשות דילן הארפר שקלע שש נקודות, וניצחו. הניצחון מעלה את הספרס ל-1:2 בראש בראש העונה מול הרוקטס, כשהמשחק האחרון ביניהם בעונה הסדירה יהיה ב-8 למרץ בסן אנטוניו. אצל הרוקטס אומנם אמן תומפסון קלע 25 נקודות, וקווין דוראנט הוסיף 24, אך האחוזים של הקבוצה היו נמוכים יחסית (39.4%). וומבאניאמה, המגיע לאחר משחק חלש מול הרוקטס בשבוע שעבר (14 נקודות), חזר בכושר מרשים והוביל את קבוצתו לניצחון משמעותי.