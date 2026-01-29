הפועל ירושלים הסתבכה, אבל גורלה עדיין בידה

הפועל ירושלים הפסידה אתמול (רביעי) לנפטונאס קלייפדה הליטאית במסגרת המחזור ה-16 של העונה הסדירה ביורוקאפ, הפסד שהיה גם השני ברציפות של האדומים וסיבך מעט את העניינים בנוגע לשלב הבא ולמיקום הסופי. במועדון דיברו על ריבאונד ההתקפה במחצית ועם סיום המשחק רק שנראה כי תחושת הדחיפות הייתה חסרה משהו. הליטאים שלטו בקרב על הלוחות ובמועדון הודו שלא עשו את הדברים הנכונים בהגנה, אך "משחקי הדירוג" הם אולי המעניינים ביותר מבחינת מה שצפוי לירושלים בשבועיים הקרובים.

החדשות הטובות מבחינתה של ירושלים הן שהיא תלויה אך ורק בעצמה אם ברצונה לסיים באחד משני המקומות הראשונים וכפי שנכתב בעבר, בהינתן התוצאות מול בחצ'שהיר מנרסה ומול צדביטה אולימפיה לובליאנה, תחילה אפשר לקבוע שמרווח הטעויות הסתיים עבור הקבוצה מהבירה. בסיטואציה של שובר שוויון ראש בראש מול הטורקים ומול הקבוצה המאוחדת של צדביטה זאגרב ואולימפיה לובליאנה, הירושלמים בבעיה, אך רק במצב של מול יריבה אחת, לעומת זאת מול מנרסה לקבוצתו של אלון יש את היתרון.

מה בנוגע לבתים משולשים או מרובע?

בבית משולש שכולל את הפועל ירושלים עם בחצ'שהיר וצדביטה או את בחצ'שהיר ואת מנרסה, יונתן אלון וחניכיו יעפילו ישירות לרבע הגמר, אם כי ממקום שונה. בית שכולל את הטורקים והספרדים יסדר העפלה מהמקום הראשון על הפרשי סלים, בית משולש שיכלול את הטורקים ואת צדביטה וירושלים תעפיל מהמקום השני. גם בבית מרובע ירושלים תעפיל מהמקום השני, ובבית שיכלול את לובליאנה ואת מנרסה? האדומים יסיימו במקום הראשון.

הפועל ירושלים מול נפטונאס (באדיבות המועדון)

תוצאות ליל אמש, לפחות שתיים מהן, היו לטובתה של הפועל ירושלים, והן הגיעו מהכיוון של ונציה של נבאן ספאחיה וכמובן ממנרסה, שכן הן מביאות ליותר תרחישים שמיטיבים עם חניכיו של אלון. כך או כך, את אחד משני המקומות הראשונים ירושלים תוכל להבטיח במחזור הבא נגד קלוז' נאפוקה היה ותנצח. לעומת זאת, היה ותפסיד ופתאום גם המקום השלישי יוכל להפוך לאופציה ריאלית, היה והטורקים כמו גם צדביטה אולימפיה ינצחו את שני המחזורים האחרונים. כדי לסיים במקום הראשון המשוואה פשוטה מבחינתה של הפועל ירושלים – שני ניצחונות גם נגד קלוז' נאפוקה וגם מול רייר ונציה.

מה צפוי לארבע?

ירושלים כאמור במחזור הבא תארח את הקבוצה הרומנית, בחצ'שהיר תארח את שלאסק ורוצלאב מפולין, מנרסה תארח את ונציה וצדביטה אולימפיה תתארח אצל המבורג. במחזור הסיום של שלב הבתים הראשון הפועל ירושלים תתארח באיטליה כאמור מול ונציה, צדביטה אולימפיה תתארח בפולין מול ורוצלאב, מנרסה תתארח בהמבורג ובחצ'שהיר תתארח אצל נפטונאס קלייפדה. היה והקבוצה מהבירה תסיים את המחזור ה-18 כאשר היא מדורגת באחד משני המקומות הראשונים, הרי שהיא תעפיל ישירות לרבע הגמר, כאשר המשחקים ישוחקו ב-17-18 למרץ בפורמט של נוקאאוט.

היה ויונתן אלון וחניכיו ינצחו את יריבתם הם ימשיכו לסדרת חצי הגמר שתחל ב-31.3, המשחק השני ישוחק ב-3.4 והשלישי במידת הצורך ב-8.4, סדרת הגמר תחל לה ב-22.4, המשחק השני ישוחק ב-28.4 והשלישי במידת הצורך ב-1.5. במידה והפועל ירושלים תעפיל מהמקום השלישי, הרי שהיא תחל את דרכה בשמינית הגמר, כאשר המשחקים בשלב המדובר ישוחקו בין ה-10-11 למרץ.

יונתן אלון (באדיבות המועדון)

היריבות הפוטנציאליות:

בתרחיש הפחות סביר בהשוואה לכל האחרים כמובן, בו ירושלים מסיימת במקום השלישי, קבוצתו של אלון תפגוש את הקבוצה שתסיים בבית ב' במקום השישי בשמינית הגמר, ניצחון וברבע הגמר היא תפגוש את הקבוצה שסיימה את בית ב' במקום השני. בתרחיש שבו הפועל ירושלים מסיימת במקום השני היא תעפיל ישירות לרבע הגמר ושם היא תפגוש את המנצחת שבשמינית גמר ג', בו תיפגשנה הקבוצה שתסיים את הבית הירושלמי במקום השישי לבין מי שתסיים את העונה הסדירה בבית ב' במקום השלישי. בתרחיש שבו הקבוצה מהבירה תסיים את העונה הסדירה כראש בית, יריבתה בשלב רבע הגמר תהיה המנצחת בשמינית גמר ב', בו תיפגשנה הרביעית של בית ב' עם החמישית של בית א'.

בתוך כך, יונתן אלון אמר לאחר המשחק: "לא הצלחנו להיות הקבוצה הדומיננטית על הפרקט, יש להם 17 התקפות יותר מאיתנו. המשך ישיר למה שקרה נגד גליל עליון. לא ננצח את המשחק גם אם הוא יחסית צמוד, 17 התקפות הפרש זה הרבה. הריבאונד הוא הנקודה. אני לא אגיד על השחקנים שלי שהם לא רוצים, זה לא נכון, הם מאוד רוצים. בסוף צריך לבצע, וידם של נפטונאס הייתה על העליונה. כשאתה מפסיד במאבקים האלה אתה מפסיד את המשחק. שני ההפסדים? אני מסתכל על כל משחק לגופו, אני אף פעם לא מסתכל על הדברים האלה כטרנדים. יש לנו משחק חשוב בשבת וזה כל מה שמעניין אותנו. המשחק מול קלוז' בשבוע הבא? ננסה ללמוד מהדברים שלנו, לשפר בטח את עניין הריבאונד ונסתכל קדימה".