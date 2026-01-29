יונתן כהן ייעדר מול אשדוד, אלטמן יאריך חוזה

הפועל פ”ת תמשיך הבוקר (חמישי) בהכנות לקראת משחק הליגה מול מ.ס אשדוד שייערך ביום ראשון, כאשר הקבוצה של עומר פרץ, רוצה לחזור ולנצח לאחר שני הפסדים רצופים.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של הקשר יונתן כהן, שסובל עדיין מפציעה בשריר האחורי. כהן צפוי להיעדר שבוע נוסף מהמגרשים ולחזור ככל הנראה למשחק במחזור הבא מול בני סכנין. הוא יצטרף לעידן כהן ושחר רוזן שייעדרו בוודאות מהסגל. בוני אמיין יחזור מהשעיה בגין צהובים ישירות ל-11.

בקבוצה אישרו שהבלם דייגו ארויו לא יגיע לבסוף. בבדיקות שערך השחקן התגלה כי הוא סובל מפציעה בשריר האחורי וצפוי להיעדר לפרק זמן של למעלה מחודש ולכן במועדון הוחלט שלא לקחת את הסיכון. בצוות המקצועי מחפשים כעת מועמד אחר וגם לא פוסלים אופציה ישראלית.

הקשר תומר אלטמן, שכפי שפרסמנו, מנהל מגעים על המשך ההתקשרות עם המועדון, נמצא על סף חתימה ובפ”ת מעריכים שהדבר ייסגר בימים הקרובים. אלטמן עשוי לחזור השבוע לסגל לאחר היעדרות ארוכה ולאחר שכמעט חזר בשבוע שעבר.