יום חמישי, 29.01.2026 שעה 07:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

יונתן כהן ייעדר מול אשדוד, אלטמן יאריך חוזה

קשר הפועל פ"ת לא החלים מהפציעה בשריר האחורי וצפוי לחזור בשבוע הבא. כפי שפרסמנו, אלטמן מנהל מגעים ואמור לחתום בימים הקרובים. ארויו לא יגיע

|
יונתן כהן (שחר גרוס)
יונתן כהן (שחר גרוס)

הפועל פ”ת תמשיך הבוקר (חמישי) בהכנות לקראת משחק הליגה מול מ.ס אשדוד שייערך ביום ראשון, כאשר הקבוצה של עומר פרץ, רוצה לחזור ולנצח לאחר שני הפסדים רצופים.

הבשורה הפחות טובה מגיעה מכיוונו של הקשר יונתן כהן, שסובל עדיין מפציעה בשריר האחורי. כהן צפוי להיעדר שבוע נוסף מהמגרשים ולחזור ככל הנראה למשחק במחזור הבא מול בני סכנין. הוא יצטרף לעידן כהן ושחר רוזן שייעדרו בוודאות מהסגל. בוני אמיין יחזור מהשעיה בגין צהובים ישירות ל-11.

בקבוצה אישרו שהבלם דייגו ארויו לא יגיע לבסוף. בבדיקות שערך השחקן התגלה כי הוא סובל מפציעה בשריר האחורי וצפוי להיעדר לפרק זמן של למעלה מחודש ולכן במועדון הוחלט שלא לקחת את הסיכון. בצוות המקצועי מחפשים כעת מועמד אחר וגם לא פוסלים אופציה ישראלית.

הקשר תומר אלטמן, שכפי שפרסמנו, מנהל מגעים על המשך ההתקשרות עם המועדון, נמצא על סף חתימה ובפ”ת מעריכים שהדבר ייסגר בימים הקרובים. אלטמן עשוי לחזור השבוע לסגל לאחר היעדרות ארוכה ולאחר שכמעט חזר בשבוע שעבר. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */