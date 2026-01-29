פליק: כעסתי על החצי הראשון, נצטרך להשתפר

ברצלונה השלימה אמש (רביעי) את המשימה שלה בשלב הליגה של ליגת האלופות עם ניצחון משכנע 1:4 על קופנהאגן. בעקבות הניצחון, הקטלונים הבטיחו את המקום החמישי בטבלה, הישג ששולח אותם ישירות לשמינית הגמר וחוסך מהם את שלב הפלייאוף.

המאמן הנזי פליק נשמע מסופק מהשורה התחתונה, למרות ביקורת מסוימת על פתיחת המשחק: ״לא ראיתי בדיוק מה קרה במשחקים האחרים, אבל אני יודע שסיימנו במקום החמישי ואני מרוצה מזה״, אמר המאמן הגרמני.

פליק הוסיף: ״בתחילת המחצית הראשונה לא הייתי מרוצה מהיכולת של הקבוצה, אבל המחצית השנייה התנהלה בצורה טובה יותר. אנחנו חייבים לחזור ולפתוח חזק כבר מההתחלה, עלינו להשתפר״.

אולמו, לאמין ימאל ולבנדובסקי חוגגים (רויטרס)

לסיום, התייחס המאמן להשוואה מול הליגה האנגלית לקראת השלבים הבאים: "הפרמייר ליג היא הליגה הטובה בעולם. הם משקיעים ויש להם הרבה כסף, אבל אני חושב שלכל הקבוצות שמשחקות בליגת האלופות יש איכות גבוהה מאוד, בלי קשר לליגה ממנה הן מגיעות״.

מי שגנב את ההצגה, כהרגלו, היה לאמין ימאל, שדיבר גם הוא בסיום: ״כולנו רצינו לסיים בשמינייה הראשונה. כשסופגים שער בליגת האלופות, קשה מאוד לחזור כי מדובר בקבוצות חזקות, אבל אני שמח. בסופו של דבר, הנוחות היא דבר חשוב. בהתחשב בכמות המשחקים שיש לנו, העובדה שנשחק שני משחקים פחות הופכת אותנו להרבה יותר רגועים״.

לאמין ימאל חוגג עם לבנדובסקי (רויטרס)

הקיצוני הצעיר דיבר גם על התחושה האישית שלו במפעל הבכיר: ״אני חושב שבסופו של דבר בליגת האלופות אני חופשי יותר, זה יותר אחד על אחד. אני אף פעם לא באמת בסיטואציה של אחד על אחד, אבל אני מעדיף אחד על שניים. אני מרגיש חופשי יותר, מאושר יותר והרבה יותר מסופק מהמשחק״.