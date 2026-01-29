יום חמישי, 29.01.2026 שעה 01:24
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

פליק: כעסתי על החצי הראשון, נצטרך להשתפר

מאמן ברצלונה דיבר אחרי ההעפלה לשמינית הגמר: ״אנחנו חייבים לפתוח טוב יותר את המשחקים, שמח שעלינו״. לאמין ימאל: ״שני משחקים פחות זה משמעותי״

|
האנזי פליק (רויטרס)
האנזי פליק (רויטרס)

ברצלונה השלימה אמש (רביעי) את המשימה שלה בשלב הליגה של ליגת האלופות עם ניצחון משכנע 1:4 על קופנהאגן. בעקבות הניצחון, הקטלונים הבטיחו את המקום החמישי בטבלה, הישג ששולח אותם ישירות לשמינית הגמר וחוסך מהם את שלב הפלייאוף.

המאמן הנזי פליק נשמע מסופק מהשורה התחתונה, למרות ביקורת מסוימת על פתיחת המשחק: ״לא ראיתי בדיוק מה קרה במשחקים האחרים, אבל אני יודע שסיימנו במקום החמישי ואני מרוצה מזה״, אמר המאמן הגרמני.

פליק הוסיף: ״בתחילת המחצית הראשונה לא הייתי מרוצה מהיכולת של הקבוצה, אבל המחצית השנייה התנהלה בצורה טובה יותר. אנחנו חייבים לחזור ולפתוח חזק כבר מההתחלה, עלינו להשתפר״.

אולמו, לאמין ימאל ולבנדובסקי חוגגים (רויטרס)אולמו, לאמין ימאל ולבנדובסקי חוגגים (רויטרס)

לסיום, התייחס המאמן להשוואה מול הליגה האנגלית לקראת השלבים הבאים: "הפרמייר ליג היא הליגה הטובה בעולם. הם משקיעים ויש להם הרבה כסף, אבל אני חושב שלכל הקבוצות שמשחקות בליגת האלופות יש איכות גבוהה מאוד, בלי קשר לליגה ממנה הן מגיעות״.

מי שגנב את ההצגה, כהרגלו, היה לאמין ימאל, שדיבר גם הוא בסיום: ״כולנו רצינו לסיים בשמינייה הראשונה. כשסופגים שער בליגת האלופות, קשה מאוד לחזור כי מדובר בקבוצות חזקות, אבל אני שמח. בסופו של דבר, הנוחות היא דבר חשוב. בהתחשב בכמות המשחקים שיש לנו, העובדה שנשחק שני משחקים פחות הופכת אותנו להרבה יותר רגועים״.

לאמין ימאל חוגג עם לבנדובסקי (רויטרס)לאמין ימאל חוגג עם לבנדובסקי (רויטרס)

הקיצוני הצעיר דיבר גם על התחושה האישית שלו במפעל הבכיר: ״אני חושב שבסופו של דבר בליגת האלופות אני חופשי יותר, זה יותר אחד על אחד. אני אף פעם לא באמת בסיטואציה של אחד על אחד, אבל אני מעדיף אחד על שניים. אני מרגיש חופשי יותר, מאושר יותר והרבה יותר מסופק מהמשחק״.

