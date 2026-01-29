ארבלואה אחרי ה-4:2 לבנפיקה: ההפסד הזה עליי

ערב די מאכזב עבר על ריאל מדריד אמש (רביעי) כשהקבוצה פספסה הזדמנות לקטוף את הכרטיס הישיר לשמינית גמר ליגת האלופות, כשנכנעה 4:2 לבנפיקה ליסבון ותצטרך להסתפק במקום התשיעי, המוביל לשלב הפלייאוף.

לאחר המשחק דיבר מאמן הבלאנקוס, אלברו ארבלואה: “ההפסד הזה עליי. אני אשם בדיוק כמו נגד אלבסטה. ידעתי מה האיכויות של בנפיקה, זה לא היה מפתיע, ידענו גם איך תהיה האווירה”. “הפסדנו כי ויני ואמבפה לא רצו? אני לא מסכים, לא הצלחנו לשמור על הרמה הגבוהה למשך 90 דקות.

“החילופים? הרבה שחקנים היו עם כרטיס צהוב ורציתי שחקנים שיכולים לעצור התקפות מתפרצות”. על הכרטיסים האדומים אמר: “זה מתסכל, כי אנחנו לא מצליחים לשלוט ברגשות שלנו. חסרים לנו הרבה דברים”.