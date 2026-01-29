יום חמישי, 29.01.2026 שעה 01:24
כדורגל עולמי

ארבלואה אחרי ה-4:2 לבנפיקה: ההפסד הזה עליי

מאמן ריאל מדריד שיתף לאחר ההפסד לפורטוגלים ופספוס הכרטיס הישיר לשמינית גמר הצ'מפיונס: "אני אשם, לא הצלחנו לשמור על רמה גבוהה למשך 90 דקות"

|
אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

ערב די מאכזב עבר על ריאל מדריד אמש (רביעי) כשהקבוצה פספסה הזדמנות לקטוף את הכרטיס הישיר לשמינית גמר ליגת האלופות, כשנכנעה 4:2 לבנפיקה ליסבון ותצטרך להסתפק במקום התשיעי, המוביל לשלב הפלייאוף.

לאחר המשחק דיבר מאמן הבלאנקוס, אלברו ארבלואה: “ההפסד הזה עליי. אני אשם בדיוק כמו נגד אלבסטה. ידעתי מה האיכויות של בנפיקה, זה לא היה מפתיע, ידענו גם איך תהיה האווירה”. “הפסדנו כי ויני ואמבפה לא רצו? אני לא מסכים, לא הצלחנו לשמור על הרמה הגבוהה למשך 90 דקות. 

“החילופים? הרבה שחקנים היו עם כרטיס צהוב ורציתי שחקנים שיכולים לעצור התקפות מתפרצות”. על הכרטיסים האדומים אמר: “זה מתסכל, כי אנחנו לא מצליחים לשלוט ברגשות שלנו. חסרים לנו הרבה דברים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */