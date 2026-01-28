רומן: נשחק כדי לנצח, זאת המנטליות של המועדון

לאחר הזעזוע הגדול שעברה מכבי ת”א עם פיטורי המאמן ז’רקו לאזטיץ’, בקבוצה רוצים לשים מאחוריהם את התקופה הרעה וההפסד הכואב בדרבי, כשהם יפגשו מחר (חמישי, 22:00) את בולוניה, במשחק שינעל את העונה האירופית שלהם.

מאמן הקבוצה, דן רומן, דיבר לפני המשחק: ״קיבלתי את הקריאה. זה כבוד גדול המעמד הזה. בזמן שהיה ניסינו ללמוד את היריבה כמה שאפשר. עשינו הכנות, גם וידאו וגם היה לנו אימון אחד. יהיה לנו מפגש לקראת המשחק מחר ונבוא לעשות את המיטב ואני בטוח שנעשה הופעה טובה״.

לקראת המשחק סיפר: ״זה מכבי. כל משחק הוא חשוב, יש לנו ציפיות מכל משחק. כמובן שאנחנו רוצים שתהיה לנו הופעה טובה ואנחנו נשחק כדי לנצח, זאת המנטליות של המועדון״.

דן רומן ואבי ריקן מתייעצים (רדאד ג'בארה)

על מצב הסגל לקראת המשחק: ״יש לנו מספר שחקנים פצועים, אבל אנחנו סומכים על השחקנים הקיימים. יש לנו סגל טוב ואני בטוח שתהיה לנו הופעה טובה״. לסיום דיבר על המעמד בו הוא נמצא: ״מכבי זה המועדון הגדול בישראל עם מסורת מדהימה גם במפעלים האירופאים. זה כבוד גדול בשבילי ואני שמח להיות כאן״.

גם הליו וארלה התראיין לפני ההתמודדות: "מאז תחילת העונה אנחנו יודעים שלא קל לשחק באירופה, אבל מועדון כמו מכבי צריך לשחק נגד קבוצות כאלה, כי מכבי הוא גם מועדון גדול. אנחנו יודעים שאנחנו פוגשים יריבות טובות מאוד אבל גם אנחנו כאלה".

הליו וארלה (חגי מיכאלי)

על ההכנה לבולוניה סיפר בהמשך: "ראינו וידאו עליהם, אנחנו יודעים שמחר יהיה משחק קשה אבל כולם מרוכזים בלעשות משחק טוב". "בימים האחרונים ניסינו להתרכז רק במשחק, איך לייצג את מכבי בדרך הטובה ביותר", הוסיף, "כמו שאמרתי מחר זו הזדמנות לעשות עבודה טובה ולאחר מכן נסתכל על משחק הליגה הבא".