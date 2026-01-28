יום רביעי, 28.01.2026 שעה 23:50
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
165-117בראגה5
155-127רומא6
157-127פרנצווארוש7
146-117בטיס8
146-107פורטו9
136-97גנק10
135-67הכוכב האדום11
1210-157פאוק סלוניקי12
127-127שטוטגרט13
1210-147סלטה ויגו14
127-117בולוניה15
117-117נוטינגהאם פורסט16
113-77ויקטוריה פלזן17
116-97פנרבחצ'ה18
118-107פנאתינייקוס19
1014-127דינמו זאגרב20
99-117ליל21
910-97בראן22
913-87יאנג בויז23
813-97סלטיק24
715-117לודוגורץ25
613-107פיינורד26
612-97פ.צ. באזל27
612-87רד בול זלצבורג28
615-87סטיאווה בוקרשט29
614-67גו אהד איגלס30
411-47גלאזגו ריינג'רס31
411-47שטורם גראץ32
314-77ניס33
111-37אוטרכט34
113-37מאלמו35
119-27מכבי ת"א36

רומן: נשחק כדי לנצח, זאת המנטליות של המועדון

המאמן הזמני של מכבי ת"א אמר לפני המשחק מול בולוניה בליגה האירופית: "קיבלתי את הקריאה, זה כבוד בשבילי". וארלה: "לא קל באירופה, יהיה משחק קשה"

|
דן רומן מנחה את שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
דן רומן מנחה את שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

לאחר הזעזוע הגדול שעברה מכבי ת”א עם פיטורי המאמן ז’רקו לאזטיץ’, בקבוצה רוצים לשים מאחוריהם את התקופה הרעה וההפסד הכואב בדרבי, כשהם יפגשו מחר (חמישי, 22:00) את בולוניה, במשחק שינעל את העונה האירופית שלהם.

מאמן הקבוצה, דן רומן, דיבר לפני המשחק: ״קיבלתי את הקריאה. זה כבוד גדול המעמד הזה. בזמן שהיה ניסינו ללמוד את היריבה כמה שאפשר. עשינו הכנות, גם וידאו וגם היה לנו אימון אחד. יהיה לנו מפגש לקראת המשחק מחר ונבוא לעשות את המיטב ואני בטוח שנעשה הופעה טובה״.

לקראת המשחק סיפר: ״זה מכבי. כל משחק הוא חשוב, יש לנו ציפיות מכל משחק. כמובן שאנחנו רוצים שתהיה לנו הופעה טובה ואנחנו נשחק כדי לנצח, זאת המנטליות של המועדון״.

דן רומן ואבי ריקן מתייעצים (רדאד גדן רומן ואבי ריקן מתייעצים (רדאד ג'בארה)

על מצב הסגל לקראת המשחק: ״יש לנו מספר שחקנים פצועים, אבל אנחנו סומכים על השחקנים הקיימים. יש לנו סגל טוב ואני בטוח שתהיה לנו הופעה טובה״. לסיום דיבר על המעמד בו הוא נמצא: ״מכבי זה המועדון הגדול בישראל עם מסורת מדהימה גם במפעלים האירופאים. זה כבוד גדול בשבילי ואני שמח להיות כאן״.

גם הליו וארלה התראיין לפני ההתמודדות: "מאז תחילת העונה אנחנו יודעים שלא קל לשחק באירופה, אבל מועדון כמו מכבי צריך לשחק נגד קבוצות כאלה, כי מכבי הוא גם מועדון גדול. אנחנו יודעים שאנחנו פוגשים יריבות טובות מאוד אבל גם אנחנו כאלה".

הליו וארלה (חגי מיכאלי)הליו וארלה (חגי מיכאלי)

על ההכנה לבולוניה סיפר בהמשך: "ראינו וידאו עליהם, אנחנו יודעים שמחר יהיה משחק קשה אבל כולם מרוכזים בלעשות משחק טוב". "בימים האחרונים ניסינו להתרכז רק במשחק, איך לייצג את מכבי בדרך הטובה ביותר", הוסיף, "כמו שאמרתי מחר זו הזדמנות לעשות עבודה טובה ולאחר מכן נסתכל על משחק הליגה הבא".

