יום רביעי, 28.01.2026 שעה 23:52
ספורט אחר  >> כדורעף

הישג: מכבי ת"א עלתה לרבע גמר גביע האתגר

למרות שאסרו עליה לארח בישראל ואחרי שהפסידה 3:1 את המפגש ה-1 לשומון, הדאבליסטית בכדורעף רשמה קאמבק משוגע בגומלין ועלתה אחרי 17:19 במערכת זהב

|
שחקני מכבי תל אביב בכדורעף (רינת ורדי)
שחקני מכבי תל אביב בכדורעף (רינת ורדי)

מכבי תל אביב המשיכה גם הערב (רביעי) להביא כבוד גדול לכדורעף הישראלי – רשמה 0:3 במערכות במשחק הגומלין מול שומון הצרפתית, במה ששלח את המפגש למערכת זהב מכריעה ושם הנציגה כחול-לבן השיגה את המקום היוקרתי בשלב רבע גמר גביע האתגר.

כזכור, ראשי ה-CEV אסרו על הקבוצה הישראלית לארח כאן בארץ, ולמעשה שני המשחקים, יום אחרי יום, התקיימו בצרפת ולמרות ששומון רשמה 1:3 במשחק הראשון אתמול, מכבי התעלתה בענק היום, השיגה 0:3 במערכות שקבע למעשה שוויון (שווה ערך ל-1:3 במערכות).

המפגש המותח המשיך למערכת זהב קובעת, שם הצהובים המעופפים של גל גלילי המשיכו את המומנטום האדיר עם מהפך יוצא דופן ו-16:18, ולבסוף ניצחו את המפגש כולו בדרך לשלב רבע הגמר, שם מכבי תתמודד מול סלובן ברטיסלבה מסלובקיה.

כזכור, בעונת 22/23 הקבוצה הישראלית רשמה מסע קסום והגיעה עד לגמר הגדול, שם נעצרה במפגש מול אולימפיאקוס החזקה. האם היא תשחזר את ההישג הגדול? כרגע היא בדרך הנכונה.

מהלך המשחק

משחק הערב היה המשך ישיר למשחק אתמול, ונפתח בצורה שקולה. מכבי הייתה הראשונה לעלות על הלוח עם 0:2 ומכאן התפתחה התמודדות צמודה, כששתי הקבוצות מעבירות ביניהן יתרון נקודה. למעשה, מכבי הצליחה להוביל 4:7 וזה היה היתרון הגדול ביותר במערכה הראשונה, עד שמכבי עלתה ל-21:24 ובסיום המערכה ניצחה 22:25.

המשחק הצמוד נמשך גם במערכה השנייה, אך מכבי הצליחה לפתוח יתרון 6:10. הצרפתים נשארו בתמונה והשוו ל-15:15 והמשחק המאוזן נמשך. מכבי ניסתה לברוח והצליחה לפתוח יתרון 3 נקודות, 18:21. היתרון נשמר עד הסיום ומכבי ניצחה גם במערכה השנייה, 22:25.

הצרפתים פתחו את המערכה השלישית בהתלהבות והובילו בפתיחה, אך החניכים של גל גלילי רצו להגיע למערכת זהב והחזירו במהרה את היתרון. המשחק הצמוד נמשך אבל מכבי הצליחה לפתוח פער מוקדם עליו שמרה עד לניצחון 18:25 ו-0:3 בסיכום הכללי. 

מכאן הלכו הקבוצות למערכת זהב שהייתה כמובן צמודה והיתרון עבר מצד לצד. הצרפתים הצליחו להוביל 9:13 אבל מכבי חזרה ברגע האמת, לקחה את היתרון, הפכה ל-14:15 וניצחה 17:19 גדול ששווה כרטיס לשלב הבא עם שמונה הגדולות של המפעל.

