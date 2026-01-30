חי מאוסטרליה: ג'וקוביץ' - סינר 6:3, 0:0

לאחר המנה הראשונה של חצאי הגמר, בשעה זו אנו מקבלים את המנה השנייה בדמות מפגש ענקים בין הטניסאי המעוטר בכל הזמנים, נובאק ג’וקוביץ’, לאיטלקי האימתני יאניק סינר. הסרבי רוצה לכתוב עוד פרק בקריירה האגדית שלו, כשמנגד יריבו מחפש להגן על תוארו מהשנה שעברה.

נולה בן ה-38 אומנם כבר רחוק משיאו, אך הוא עדיין מתמודד ברמות הכי גבוהות שיש לסבב להציע. עם זאת, הסרבי נהנה מלא מעט מזל עד כה בטורניר, כשבשמינית הגמר הוא לא היה צריך לשחק כלל לאחר שהמדורג 17 יאקוב מנסיק פרש עוד לפני המפגש. גם ברבע הגמר ג’וקוביץ’ נהנה מפרישת יריבו על אף כשכבר היה בפיגור 2:0 במערכות, כשלורנצו מוסטי נפצע ולא יכול היה להמשיך.

מנגד, המדורג שני בעולם רושם טורניר לא רע עד כה, כשהוא איבד מערכה אחת בלבד, לאליוט ספיצרי בסיבוב השלישי. ברבע הגמר ציפה לאיטלקי מפגש קשה מאוד מול בן שלטון הנהדר, אך סינר עלה מפוקס ורשם 0:3 חלק על האמריקאי. הטניסאי האדיר רוצה לעשות צעד לעבר זכייה שלישית באליפות אוסטרליה, ותואר גראנד סלאם חמישי בקריירה סך הכל.

ב-5 המפגשים האחרונים בין שני הטניסאים הגדולים הללו, יאניק סינר הפגין עליונות מוחלטת כשניצח את כל המשחקים ביניהם. האחרון שהם היה בחודש אוקטובר האחרון בטורניר הראווה ”Six Kings Slam”, כשעוד לפני כן הוא גבר עליו 0:3 בחצי גמר טורניר ווימבלדון.

מערכה ראשונה

השעון לא הראה שש דקות וכבר ראינו שבירה, ואולי טיזר עד כמה לצערנו המפגש הזה לא כל כך כוחות היום. סינר הגיש ראשון ומהר מאוד עלה ל-0:1, כשמיד הוא שבר את נולה בדרך ל-0:2 מהיר. שני אייסים ושתי טעויות בלתי מחויבות של הג’וקר סידרו לאיטלקי 0:3 כבר אחרי תשע דקות, ואז ג’וקוביץ’ עלה על הלוח כשהוא שרד נקודת שבירה ושני דיוסים. המדורג שני בעולם לא נתן לנובאק לחלום אפילו כשעמד בשתי ההגשות הבאות שלו ולא איבד נקודות, כשבתווך הסרבי כן הצליח לשמור על ההגשה שלו גם כן.