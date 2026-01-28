מוסטי פרש פצוע, דג'וקוביץ' בחצי גמר אוסטרליה

נובאק דג'וקוביץ', המדורג הבכיר בעולם ובעל 24 תארי גראנד סלאם, ממשיך את דרכו לאליפות נוספת באליפות אוסטרליה הפתוחה, לאחר ניצחון טכני ברבע הגמר מול לורנצו מוסטי. האיטלקי בן ה-23, שדורג חמישי בטורניר, נאלץ לפרוש במהלך המערכה השלישית בשל פציעה בשריר הירך, למרות שהוביל 0:2 במערכות. מוסטי פתח את המשחק בצורה מרשימה, כשניצח את שתי המערכות הראשונות בתוצאות 4:6 ו-3:6. כבר בתחילת המערכה השלישית נזקק לטיפול רפואי עקב כאבים עזים ברגלו הימנית העליונה, אך ניסה להיאבק ולהמשיך לשחק. לאחר עוד שני משחקונים בלבד, כשהכאב החמיר, נאלץ האיטלקי להניף ידיים, לגשת לרשת וללחוץ את ידו של דג'וקוביץ', שסיפק חיבוק ספורטיבי.

לורנצו מוסטי במאבק מול נובאק דג'וקוביץ' על הנקודה (רויטרס)

"פשוט אין לי מילים לתאר עד כמה אני מאוכזב כרגע," סיפר מוסטי לאחר המשחק. "הרגשתי משהו מוזר ברגל, ניסיתי להמשיך כי שיחקתי נהדר, אבל הכאב רק גבר והבנתי שזה נגמר עבורי." זו אינה הפעם הראשונה שמוסטי נאלץ לפרוש מטורניר גדול; בשנה שעברה פרש גם מחצי גמר הרולאן גארוס בשל פציעה דומה. דג'וקוביץ', בן ה-38, לא הסתיר את תחושותיו המעורבות: "אני באמת מצטער בשבילו. הוא היה טוב יותר ממני היום. כבר דמיינתי את הטיסה הביתה, הוא היה צריך לנצח," אמר המדורג הראשון בעולם בראיון על המגרש. "בספורט קורים דברים כאלה, וגם לי זה קרה לא פעם. הפעם פשוט הייתי בר מזל." המשחק התנהל תחילה בשליטה של מוסטי, בעוד דג'וקוביץ' התמודד גם הוא עם פציעה – יבלת חמורה בכף רגל ימין – ונזקק לטיפול רפואי לאחר המערכה השנייה. למרות זאת, האיטלקי לא הצליח להמשיך, ודג'וקוביץ' העפיל לחצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה בפעם ה-11 בקריירה, שם יפגוש את יאניק סינר האיטלקי, אלוף השנתיים האחרונות, שניצח את בן שלטון האמריקאי בשלוש מערכות חלקות.

לורנצו מוסטי נאבק בנובאק דג'וקוביץ' במהלך הקרב על ההעפלה (רויטרס)

עבור דג'וקוביץ', זו הפעם השנייה ברציפות שהוא עולה שלב בשל פרישה של יריבו; בסיבוב הקודם נאלץ יאקוב מנסיק לפרוש יום לפני המשחק עקב פציעה בבטן. "עשינו את כל הבדיקות האפשריות לפני העונה כדי למנוע פציעות כאלה, אבל לפעמים זה פשוט קורה," שיתף מוסטי בתסכול. האם דג'וקוביץ' יצליח לנצל את המזל שעמד לצידו ולהוסיף תואר גראנד סלאם מס' 25 לארון הגביעים? התשובה תתברר בימים הקרובים, כאשר יפגוש את סינר לקרב מסקרן במיוחד על מקום בגמר.