בית הדין קבע: קנס כספי להפועל באר שבע

קבוצת הנוער של הפועל באר שבע, המודרכת ע"י ניר דנון, עוברת עונה מוצלחת, בה היא מוצאת את עצמה במקום הרביעי בטבלת ליגת העל בשלב מתקדם של העונה - הישג שלא קרה שנים רבות בקבוצות נוער של המועדון הדרומי. עם זאת, במהלך העונה האחרונה הקבוצה עמדה שלוש פעמים לדין בגלל התנהגות לא הולמת של קומץ אוהדים צעירים, שהגיעו ליציעי מגרש וסרמיל 4.

אחרי שב-20 לאוגוסט הורשעה בסעיפים: קריאות גזעניות והתנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים, לצד זיכוי מסעיף התפרעות אוהדים - מה שהשית עליה קנס כספי בגובה 2,750 שקלים, נקנסה הקבוצה בסכום כספי זהה - בעקבות הרשעה בסעיפים: התפרעות אוהדים ואי קיום חובת הקבוצה הביתית במשחק מול בית"ר ירושלים. הערב (רביעי) עמדה לדין הקבוצה, בשל אירועי המשחק מול מכבי נתניה, עליהם דיווחנו בכתבה נרחבת מספר שעות לאחר המשחק. הפעם הורשעה הקבוצה בסעיף התפרעות אוהדים, ספגה קנס בגובה 3,500 שקלים בפועל והפחתת נקודה אחת על תנאי.

הפועל באר שבע לא שלחה נציג לדיון, על מנת להתעמת עם דו"ח השיפוט החמור, שתיאר את התרחשות האירועים במשחק: “בדקה ה-18 למשחק נזרקו 2 אבוקות עשן צבע לתוך המגרש מקהל ב"ש כאשר המשחק היה משוחק, עקב כך הופסק המשחק בשל העשן שלא איפשר חידוש משחק”.

בית משפט (חגי מיכאלי)

דו”ח שופט המשחק: “החלו לירוק עליו ונזרקה על מוציא הכדור סיגריה דולקת”

עוד בדו”ח השיפוט: “בדקה ה-40 לאחר שער של נתניה השחקנים חגגו ונזרקו לעברם מקהל ב"ש מצתים (שלא פגעו פיזית) . המשחק הופסק, פניתי לספסל באר שבע והוריתי להם ללכת לקהל שלהם ולהרגיע אותם, באותו זמן אמרתי לב"ש שאם זה יחזור על עצמו איאלץ להוריד את הקבוצות מהמגרש. ראיתי שנעשה מאמץ מצידם לאחר שניגשו לקהל, הרוחות נרגעו והוריתי על חידוש המשחק”.

השופט המשיך: ”בדקה ה-70 כשהכדור היה לזכות נתניה בהוצאת חוץ שחקן נתניה עמד להוציא חוץ בסמיכות לגדר אוהדי באר שבע והם החלו לירוק עליו ונזרקה על מוציא הכדור סיגריה דולקת שלא פגעה. ברגע זה עצרתי את המשחק והוריתי לכל השחקנים לרדת מהמגרש, הלכתי לחדר הלבשה, ואז מאמן מכבי נתניה אלכסנדר פלדמן הגיע אלי ואמר שמבחינתו הוא לא רוצה להמשיך את המשחק. מאמן באר שבע רצה להמשיך. לאחר מכן התיעצתי עם הממונה עלי, דני קרסיקוב , יו״ר ועדת השיפוט של ליגות א׳-ב׳”.

עוד הוסיף השופט: ”לאחר שיח עם הממונה ומאמני הקבוצות הוחלט להמשיך את המשחק, עקב כך שראיתי שאנשי באר שבע דיברו שוב עם הקהל והוכנס מאבטח שעמד על הקהל של באר שבע ודאג שלא יתפרעו. בסך הכל הקהל ״הבעייתי״ היה באזור ה 15 אנשים. הבהרתי למאמן נתניה שאני מחליט כן להמשיך במשחק כי אני רואה שהמצב נרגע ויש אבטחה בקהל של באר שבע ואם יחליט שהוא לא ממשיך במשחק זה החלטה שלו ויכול להיות השלכות בדבר”.

לסיום אמר: ”לאחר המשחק הגיע אלי בנחמדות מאמן מכבי נתניה אלכסנדר פלדמן ואמר לי שהוא מבין את הצורך בהמשכת המשחק אך הוא לא מקבל את זה שהמשחק לבסוף המשיך לאור המצב ואמר שישלח מכתב להתאחדות בנושא”.