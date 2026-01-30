יום שישי, 30.01.2026 שעה 06:08
ספורט אחר  >> טניס

חי מאוסטרליה: אלקראס - זברב 3:2

חצי גמר במלבורן: המדורג 1 בעולם רוצה לעשות צעד נוסף לעבר זכיית בכורה בגרנד סלאם האוסטרלי, כשמנגד הגרמני רוצה להפתיע ולהתקרב למייג'ור ראשון

|
קרלוס אלקראס עונה (רויטרס)
קרלוס אלקראס עונה (רויטרס)

עונת הטניס נפתחה ואנחנו מתקדמים בצעדי ענק לעבר גמר הגרנד סלאם הראשון. עוד לפני הגמר הגדול, קרלוס אלקראס ואלכסנדר זברב נפגשים בשעה זו בחצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, בקרב מרתק בין המדורג ראשון בעולם למדורג שלישי. 

הספרדי מגיע למפגש בכושר שיא. לאחר שסיים את העונה החולפת במקום הראשון בעולם, אלקראס הגיע למלבורן כשהוא ממשיך בדיוק מאיפה שהפסיק. הטניסאי הנהדר לא איבד מערכה אחת בטורניר עד כה, כשבשלב רבע הגמר הוא רשם 1:6, 2:6, 5:7 מרשים על הגיבור המקומי והמדורג שישי בעולם, אלכס דה מינור. המדורג ראשון נחוש לזכות לראשונה באוסטרליה, תואר הגרנד סלאם היחידי שחסר לו.

מהצד השני, זברב, לו יש כבר מקום של קבע בצמרת הטניס העולמית, רוצה לעשות עוד צעד בדרך להשיג תואר גרנד סלאם ראשון בקריירה. דרכו של הגרמני לחצי הגמר הייתה נוחה יותר מאשר של יריבו, כשהוא לא פגש אף שחקן מ-20 הראשונים בעולם.

ברבע הגמר המדורג שלישי ניצח 1:3 במערכות את לרנר טין, במה שסידר לו את הכרטיס למפגש עם אלקראס. ב-5 המפגשים האחרונים בין שני הטניסאים הנהדרים הללו, קרלוס אלקראס ניצח 3 וזברב 2. המשחק האחרון ביניהם היה במסגרת חצי הגמר בטורניר סינסינטי של שנה שעברה, אז גבר הספרדי 0:2 קליל על אלכסנדר. 

מערכה ראשונה

קרלוס אלקראס יוצא למשטח (רויטרס)קרלוס אלקראס יוצא למשטח (רויטרס)
קרלוס אלקראס וסאשה זברב רגע לפני (רויטרס)קרלוס אלקראס וסאשה זברב רגע לפני (רויטרס)

זברב הגיש ראשון ואחרי שני משחקונים של העתק הדבק, בו כל מגיש איבד שתי נקודות, אבל הצליח לשמור על ההגשה ולא להישבר. שתי הגשות מדהימות של סאשה פלוס שתי טעויות בלתי מחויבות של קרליטו נתנו 1:2 במשחקונים לגרמני, המדורג ראשון לא התקשה להשוות מנגד. ארבעה משחקונים, אפס שבירות, 2:2.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */