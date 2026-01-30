חי מאוסטרליה: אלקראס - זברב 3:2

עונת הטניס נפתחה ואנחנו מתקדמים בצעדי ענק לעבר גמר הגרנד סלאם הראשון. עוד לפני הגמר הגדול, קרלוס אלקראס ואלכסנדר זברב נפגשים בשעה זו בחצי גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, בקרב מרתק בין המדורג ראשון בעולם למדורג שלישי.

הספרדי מגיע למפגש בכושר שיא. לאחר שסיים את העונה החולפת במקום הראשון בעולם, אלקראס הגיע למלבורן כשהוא ממשיך בדיוק מאיפה שהפסיק. הטניסאי הנהדר לא איבד מערכה אחת בטורניר עד כה, כשבשלב רבע הגמר הוא רשם 1:6, 2:6, 5:7 מרשים על הגיבור המקומי והמדורג שישי בעולם, אלכס דה מינור. המדורג ראשון נחוש לזכות לראשונה באוסטרליה, תואר הגרנד סלאם היחידי שחסר לו.

מהצד השני, זברב, לו יש כבר מקום של קבע בצמרת הטניס העולמית, רוצה לעשות עוד צעד בדרך להשיג תואר גרנד סלאם ראשון בקריירה. דרכו של הגרמני לחצי הגמר הייתה נוחה יותר מאשר של יריבו, כשהוא לא פגש אף שחקן מ-20 הראשונים בעולם.

ברבע הגמר המדורג שלישי ניצח 1:3 במערכות את לרנר טין, במה שסידר לו את הכרטיס למפגש עם אלקראס. ב-5 המפגשים האחרונים בין שני הטניסאים הנהדרים הללו, קרלוס אלקראס ניצח 3 וזברב 2. המשחק האחרון ביניהם היה במסגרת חצי הגמר בטורניר סינסינטי של שנה שעברה, אז גבר הספרדי 0:2 קליל על אלכסנדר.

מערכה ראשונה

קרלוס אלקראס יוצא למשטח (רויטרס)

קרלוס אלקראס וסאשה זברב רגע לפני (רויטרס)

זברב הגיש ראשון ואחרי שני משחקונים של העתק הדבק, בו כל מגיש איבד שתי נקודות, אבל הצליח לשמור על ההגשה ולא להישבר. שתי הגשות מדהימות של סאשה פלוס שתי טעויות בלתי מחויבות של קרליטו נתנו 1:2 במשחקונים לגרמני, המדורג ראשון לא התקשה להשוות מנגד. ארבעה משחקונים, אפס שבירות, 2:2.