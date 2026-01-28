יום רביעי, 28.01.2026 שעה 22:20
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

בני סכנין עלתה מעל הקו האדום בנערים א'

תוצאת תיקו 1:1 במשחק החוץ מול הפועל באר שבע משפר את מצבה של הקבוצה מהמגזר בתחתית על חשבונה של בית"ר ירושלים, שמצידה הפסידה לבני יהודה ת"א

|
שחקני בני סכנין נערים א' חוגגים (באדיבות המועדון)
קבוצת שנתון 2009 של בני סכנין, המודרכת ע"י כדורגלן העבר, סאמר מיעארי, שילמה בעונה מחיר יקר על הפגיעה במסגרת האימונים והפעילות בתקופת העצמת הלחימה בחזית הצפון, בסיום העונה נשרה הקבוצה מליגת העל של שנתון נערים ב' לליגה הארצית. העונה, בזכות עלייתה של קבוצת שנתון 2008 בעונה לליגת העל, זכתה הקבוצה להזדמנות נוספת בליגה הבכירה, שמציבה בפניה אתגרים גדולים גם בעונה הזו. 

הערב (רביעי) הצליחה הקבוצה הצפונית לטפס מעל הקו האדום, זאת לאחר שקטעה רצף של שלושה הפסדים במשחק החוץ מול הפועל באר שבע, שמרוחקת בפער של שש נקודות מהקו האדום. משחק זה נעל את המחזור ה-19 של משחקי הפלייאוף התחתון.

בדקה ה-19 מסירה ארוכה מהגנת סכנין מצאה את מג'ד יאסין, שדהר עם הכדור לרחבת באר שבע, הוציא מסירת עומק קצרה למוחמד קאדריה, שבעט מטווח קצר לרשת ובשערו השני העונה העלה את קבוצתו ליתרון 0:1.

בדקה ה-33 הפועל באר שבע כבשה את שער השוויון: הקפטן, מתן ליברמן, סיפק מסירה שטוחה מדודה לעברו של יגל חדד, שהסתנן בין שני שחקני הגנה של סכנין, השתלט על הכדור, חלף על השוער האורח, בעט לרשת ובשערו השישי העונה קבע את תוצאת המשחק בשלב מוקדם - שוויון 1:1.

האתגר הבא

בעקבות תוצאת התיקו בני סכנין עלתה למקום ה-16 בטבלה על חשבונה של בית"ר ירושלים, שירדה למקום ה-17, שבשלב זה מוביל למשחק מבחן על הישארות בליגה. בשבת הקרובה בני סכנין תתארח אצל בני יהודה ת"א, שמקדימה אותה ואת בית"ר ירושלים בחמש נקודות.

הפועל באר שבע תארח ביום שלישי הבא את קבוצת "צו פיוס" של עירוני קריית שמונה, המוחרגת מירידת ליגה. הקבוצה הצפונית צברה 10 נקודות בארבעת המשחקים האחרונים, והיא נחושה להוכיח שהיא ראויה למקומה בליגת העל בלי קשר להחרגה.

