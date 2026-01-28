אשדוד הודיעה: אנסה ייעדר כשבועיים מהמגרשים

מ.ס אשדוד התחילה דרך חדשה נגד בית”ר ירושלים, כשסיימה איתה בתיקו 1:1 באצטדיון הי”א, במשחק הבכורה של אבי אבינו וניר ביטון על הקווים, אחרי פיטוריו של חיים סילבס. אומנם במועדון מעיר הנמל יכולים להיות מרוצים מהתוצאה, אך ישנן גם חדשות רעות.

המועדון הודיע כי יוג'ין אנסה, שעוד הספיק להיות מעורב בשער היתרון נגד בית"ר ירושלים לפני שנפצע והוחלף בדקה ה-12, אובחן עם מתיחה בשריר הירך האחורי והוא צפוי להיעדר כשבועיים מהמגרשים.

המשחקים שיחמיץ

מדובר במכה לא פשוטה עבור הקבוצה הדרומית, שכן אנסה הוא אולי השחקן הכי משמעותי שלה, ועכשיו היא תאלץ להסתדר בלעדיו כאמור לפחות בשני משחקים הקרובים, נגד הפועל פתח תקווה והפועל חיפה, כשבשני המקרים מדובר במשחקי חוץ.