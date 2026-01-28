יום רביעי, 28.01.2026 שעה 21:19
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

אשדוד הודיעה: אנסה ייעדר כשבועיים מהמגרשים

מכה עבור הקבוצה מעיר הנמל: שחקן ההתקפה, שנפצע בתיקו 1:1 מול בית"ר ירושלים, קצת אחרי שהספיק להיות מעורב בשער היתרון, יפספס לפחות שני משחקים

|
יוג'ין אנסה יורד (שחר גרוס)
יוג'ין אנסה יורד (שחר גרוס)

מ.ס אשדוד התחילה דרך חדשה נגד בית”ר ירושלים, כשסיימה איתה בתיקו 1:1 באצטדיון הי”א, במשחק הבכורה של אבי אבינו וניר ביטון על הקווים, אחרי פיטוריו של חיים סילבס. אומנם במועדון מעיר הנמל יכולים להיות מרוצים מהתוצאה, אך ישנן גם חדשות רעות.

המועדון הודיע כי יוג'ין אנסה, שעוד הספיק להיות מעורב בשער היתרון נגד בית"ר ירושלים לפני שנפצע והוחלף בדקה ה-12, אובחן עם מתיחה בשריר הירך האחורי והוא צפוי להיעדר כשבועיים מהמגרשים.

המשחקים שיחמיץ

מדובר במכה לא פשוטה עבור הקבוצה הדרומית, שכן אנסה הוא אולי השחקן הכי משמעותי שלה, ועכשיו היא תאלץ להסתדר בלעדיו כאמור לפחות בשני משחקים הקרובים, נגד הפועל פתח תקווה והפועל חיפה, כשבשני המקרים מדובר במשחקי חוץ.

