"גן החיות" של שוויונטק וג'וקוביץ' נגד הקהל

לצד הטניס האיכותי, אליפות אוסטרליה 2026 מספקת לא מעט רגעים יוצאי דופן: החל מעימותים של ג'וקוביץ' עם הקהל וטענות השחקניות על חדירה לפרטיות, ועד למזגן שהציל את יאניק סינר מהדחה. אך בין כל הביזאר, נרשמו גם רגעים של ספורטיביות יוצאת דופן, כמו המחווה של קרלוס אלקרס ליריבו המקומי אלכס דה מינור. ריכזנו עבורכם את האירועים שמעסיקים את עולם הטניס.

ג’וקוביץ’: "בוא תגיד לי את זה בפרצוף"

זה כבר הפך למסורת, אבל השנה זה הגיע לטונים צורמים במיוחד. נובאק ג'וקוביץ', שחגג את ניצחונו ה-400 במייג'ורס (שיא היסטורי), החליט לשלוף שוב את חגיגת ה"כינור" שלו עם המחבט מול הקהל האוסטרלי. האוהדים, שלא תמיד מקבלים באהבה את ההתחכמויות של הסרבי, הגיבו בבוז צורם.

נולה לא נשאר חייב, עצר את הכל וסימן לקהל בתנועות ידיים "להגביר את הווליום", תוך שהוא צועק לאוהד שהציק לו: "בוא תגיד לי את זה בפרצוף". בסיום הסביר: "הם נותנים לי דלק, הבוז שלהם הוא מוזיקה לאוזניי".

ג'וקוביץ' עונה לקהל (IMAGO)

כזכור, ב-2022 ג'וקוביץ' גורש מאוסטרליה לאחר סערה משפטית ופוליטית סביב אי התחסנותו לקורונה. מאז חזרתו, נראה שכל משחק שלו במלבורן פארק הוא לא רק קרב טניס, אלא ניסיון מתמשך לסגור חשבון עם העבר ולהוכיח שהוא נשאר המלך של המגרש המרכזי, גם אם הקהל לא תמיד מוכן לסלוח.

"אנחנו חיות בגן חיות?"

סערת ענק פרצה בטורניר הנשים בעקבות החשיפה האינטנסיבית של השחקניות מאחורי הקלעים. זה התחיל עם קוקו גוף, שתועדה זורקת מחבט במסדרון צדדי אחרי הפסד, והמשיך עם המדורגת 2 בעולם, איגה שוויונטק. הפולנייה יצאה למתקפה חריפה במסיבת העיתונאים: "השאלה היא אם אנחנו טניסאיות או חיות בגן חיות שצופים בהן אפילו כשהן בשירותים? היה נחמד לקצת פרטיות".

שוויונטק כעסה במיוחד לאחר שסרטון שלה הופך לבדיחה ויראלית, אחרי ששומר סף קשוח עצר אותה בכניסה למתחם השחקנים כי שכחה את התעודה שלה. למרות שהיא אחת הנשים המוכרות בעולם, המאבטח סירב לתת לה לעבור, והרגע המביך תועד והופץ למיליונים.

איגה שוויונטק (IMAGO)

המזגן שהציל את סינר

דרמה לא קטנה נרשמה גם במשחקו של יאניק סינר. האיטלקי המדורג 2 נראה היה בדרך להדחה סנסציונית מול אליוט ספיזירי האמריקאי, כשהוא סובל מהתכווצויות שרירים קשות תחת חום של 39 מעלות במלבורן.

אלא שאז, המזל (או הטכנולוגיה) התייצב לצידו: מדד עומס החום הגיע לדרגה 5 בדיוק ברגע קריטי, מה שאילץ את המארגנים לסגור את הגג ולהפעיל את המיזוג העוצמתי ברוד לייבר ארנה. סינר, שקיבל "זריקת מרץ" מהאוויר הקר, התאושש במהירות, חזר מפיגור וניצח את המשחק. היריב ההמום נותר רק לתהות איך המזגן שינה את פני המשחק.

יאניק סינר (IMAGO)

ג'נטלמן במלבורן: המחווה של אלקראס

בתוך כל המהומה, רגע אחד של ספורטיביות טהורה כבש את לב האוהדים. במהלך המפגש הטעון מול אלכס דה מינור המקומי, השופטת העניקה לאוסטרלי אזהרת זמן ברגע קריטי במערכה. אלקראס, במקום לנצל את המומנטום, ניגש מיד לכיסא השופטת והסביר שהעיכוב נבע ממנו: "זאת אשמתי, אני לא הייתי מוכן להגשה שלו". למרות שהשופטת סירבה לבטל את האזהרה, הקהל הריע לספרדי הצעיר על ההגינות יוצאת הדופן מול היריב הביתי.