חלאילי בהרכב סן ז'ילואז למשחק מול אטאלנטה

זהו זה. הרגע המכריע בשלב הליגה של המפעל האירופי הגדול בעולם, ליגת האלופות, הגיע, כשב-22:00 ישוחק המחזור השמיני והאחרון בטורניר, בסיומו התמונה תתבהר באופן מלא ונדע מי העפילו לשמינית הגמר, מי ילחמו בפלייאוף ומי תודח לחלוטין מהמפעל. בין הקבוצות שחולמות על העפלה, נמצאת אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי, שבהרכב למשחק החשוב מול אטאלנטה.

המארחת הבלגית לא תלויה בעצמה ובעלת סיכוי קלוש לסיים במקום המוביל לפלייאוף, אך מי שהמניות שלו בעלייה הוא ענאן חלאילי, שינסה לבלוט גם נגד היריבה מברגמו. מנגד, האורחת חוותה מפח נפש עצום עם מהפך והפסד כואב לאתלטיק בילבאו במחזור הקודם, אבל הסיכויים עדיין לטובתה, כשהיא יכולה לסיים במקום המוביל לשמינית הגמר, שכן היא נמצאת במקום ה-13 ובשוויון עם מקומות 6-12 בניקוד.

הרכב סן ז’ילואז: קיל שרפן, לואיס פטריס, קווין מאק אליסטר, כריסטיאן בורגס, רוס סיקס, ענאן חלאילי, אדם זורגאן, קאמיל ואן דה פר, אנאור איט אל חאדי, סמית, ראול פלורוסז.