יום רביעי, 28.01.2026 שעה 22:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

בנסון נחת בישראל לקראת חתימה במכבי חיפה

הירוקים בדרך לרכש נוסף - הבלגי הגיע לארץ ויצטרף באופן רשמי. זהר בברנלי ב-2022/23, מאז בקושי שיחק בשל פציעה. בשלב זה: ברוניניו לא יגיע לחיפה

|
מנואל בנסון (IMAGO)
מנואל בנסון (IMAGO)

מכבי חיפה בדרך לרכש נוסף, כשהערב (רביעי) מנואל בנסון נחת בנמל התעופה בן גוריון לקראת החתימה במועדון. כזכור, הירוקים עבדו וניסו לצרף זר לסגל שלהם, הוחלט בקבוצה לבחור בבלגי, זאת בעקבות הצורך המיידי בשחקן כנף בצד ימין.

כזכור, בנסון הוא הרכש השני של מכבי חיפה בחלון ההעברות של ינואר, כאשר הירוקים כבר צירפו לסגל לפני כמעט שבועיים את סדריק דון, כשכעת הם מתקרבים לחיזוק נוסף. במקביל נודע כי ברוניניו בשלב זה לא יגיע לקבוצה מהכרמל.

התקופה בברנלי וקומפאני

בברנלי אהבו מאוד את הרכש המתקרב באותה התקופה. ביציעים אפילו כינו אותו לפעמים בצחוק רובנסון, בגלל שהתנועה האופיינית שלו הזכירה את אריאן רובן. בנסון אוהב לקבל את הכדור באגף, לשגע את המגן, לחתוך למרכז ולשלוח בעיטות מסובבות מרהיבות לפינה הרחוקה.

הוא עשה את זה פעם אחר פעם, והיריבים לא מצאו פתרון למרות שידעו מה הולך לקרות. 11 שערים היו לבנסון ב-33 משחקי ליגה באותה עונה, ורובם הובקעו בדיוק כך. היפה מכולם נכבש לרשת בלקבורן והניב ניצחון שהבטיח לברנלי את המקום הראשון, כלומר הכתיר אותה לאלופת ליגת המשנה.

מנואל בנסון (IMAGO)מנואל בנסון (IMAGO)

בנסון היה סגן מלך שערי הקבוצה. הוא אף הוביל את הליגה כולה בממוצע הכדרורים ב-90 דקות. העתיד נראה מבטיח מאוד מבחינתו, והוא לא היסס לדבר פומבית על החלום הגדול ללבוש את מדי נבחרת בלגיה. וכן, אולי קראתם לאחרונה שהוא מוגדר כאנגולי, אך ההגדרה הזו ממש לא מדויקת.

בנסון נולד בבלגיה לאם בלגית פלמית ואב בלגי שהיגר מאנגולה כילד. ההתאחדות של אנגולה חיזרה אחריו במשך שנים ללא הצלחה. "כל עוד יש לי סיכוי לייצג את בלגיה, אמשיך להאמין, גם אם אצטרך להמתין עד גיל 32", הוא הצהיר. שיתוף הפעולה עם קומפני העלה משמעותית את הסיכוי להגשים את השאיפה, והוא התכונן בהתלהבות לעונה בפרמייר ליג ב-2023/24

קומפני התכוון לשלב אותו בליגה הבכירה באנגליה, אבל פציעה בקרסולו בספטמבר 2023 הרסה את התוכניות, ומאז בילה בנסון הרבה יותר מזמן עם רופאים מאשר על הדשא. פגיעה בגיד אכילס חיסלה עבורו כמעט את כל שנת 2024, ובינתיים קומפני עזב וברנלי ירדה לליגת המשנה. הוא ממש לא היה רלוונטי לקמפיין העליה המחודש ב-2024/25, ובקיץ האחרון הוחלט בברנלי שהוא זקוק להשאלה על מנת לחזור לעצמו.

מנואל בנסון ו-וינסנט קומפני (IMAGO)מנואל בנסון ו-וינסנט קומפני (IMAGO)

סוונסי לקחה אותו בשלהי חלון ההעברות, והייתה אופטימיות זהירה שהוא יוכל לשחזר לפחות חלק מהיכולת בתחילת דרכו באנגליה, אך הן לא התממשו כלל. הוא לא תמיד היה כשיר, ובנובמבר אף פוטר המאמן אלן שיהאן שאישר את הבאתו. עם ויטור מאטוס הפורטוגלי על הקווים גם הסיכוי הקטן להשתלב נעלם, ובחודש האחרון נפוצו בתקשורת הוולשית הדיווחים לפיהם מעוניין המועדון לקצר את תקופת ההשאלה של הבלגי ולהחזירו לברנלי. בינתיים, הוא נסע לאליפות אפריקה בה לא הותיר חותם משמעותי, אבל לפחות פתח בהרכב במשחק אחד. במצבו הנוכחי, גם זה משהו.

לפיכך, השאלה המרכזית לגבי בנסון נעוצה במצבו הבריאותי. לו היה ממשיך בנסיקה מעונת 2022/23, הוא היה עשוי לצמוח לכוכב בפרמייר ליג, אבל אז איש לא היה מעלה בדעתו להציע אותו למכבי חיפה. הוא מחפש כעת את הדרך להשתקם אחרי תקופה ממושכת של פציעות קשות בקרסול וישיבה ביציע. באופן כללי, כדורגלנים שמתבססים על מהירות ושינויי כיוון תוך כדי תנועה עלולים לסבול הרבה יותר מהשלכות של פגיעות מסוג זה. אוהדי ברנלי, להם שייך כרטיסו, עדיין מתגעגעים לריצות שלו באגף ולשעריו המרהיבים, אבל זה שייך לעבר.

הוספת תגובה



