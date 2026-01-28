יום רביעי, 28.01.2026 שעה 19:04
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

איטודיס: לא אופטימי שבראיינט ישחק מול באיירן

מאמן הפועל ת"א דיבר על הכוכב לקראת המשחק מחר (21:05): "לצערי הוא לא כשיר במאת האחוזים". וגם: הלו"ז, הבעיות במחציות השניות והמפתח לניצחון

|
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב אמנם חזרה לנצח אחרי ההפסד הלא נעים לפרטיזן בלגרד כשגברה על הפועל ב”ש/דימונה, אך גם שם האדומים לא הרשימו עם עוד חצי שני רע. הקבוצה תנסה לשוב למסלול גם ביורוליג מחר (חמישי, 21:05) כשתארח את באיירן מינכן.

מוליכת היורוליג ערכה את האימון המסכם שלה בהיכל מנורה מבטחים לקראת המפגש נגד הגרמנים, כאשר מי שבספק גדול מאוד הוא אלייז’ה בראיינט, שסובל מפציעה בשריר האגן וצפוי להחמיץ את המפגש.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, דיבר לקראת המשחק: “אני שמח בשביל קבוצת הכדורגל. אני לא צופה כל כך הרבה, אבל אני מעריך את המאמץ שהם עושים ומאחל להם את הכי טוב”.

איטודיס: "שמח על התוצאה בדרבי"

על הלו”ז: “זה קורה. זה עוזר שיש זמן להתכונן. הכי חשוב זה ששחקנים יתנו לגוף ולראש שלהם מנוחה כדי שיוכלו לשחק בקצב טוב”.

המצב של באיירן מינכן: “יום אחד לא מספיק למאמן כדי להנחיל את המשחק שלו. עכשיו אתה יכול לראות דברים טובים שהם עושים מבחינה הגנתית. יש להם הרבה שחקנים מנוסים”.

הפציעה של אלייז’ה בראיינט: “זאת אחת הבעיות שיש לנו. לצערי הוא לא כשיר במאת האחוזים, אנחנו נחליט היום אחרי האימון. אני לא אופטימי”.

“אין רק מפתח אחד למשחק”

המפתח למשחק: “אין רק מפתח אחד, זה משחק יורוליג ולפעמים פחות זה יותר, אנחנו צריכים להגיע למשחק ולעודד אחד את השני. אנחנו מודעים לבעיות שלנו במחציות שניות, עברנו על זה”.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

גם בר טימור התראיין לקראת המשחק: “ראיתי את הדרבי שקבוצת הכדורגל ניצחה בבית. אני מאוד שמח כבור כל מי שאוהב את הפועל תל אביב”.

הלו”ז: “ההכנות שלנו טובות, גם אם הלו”ז מאפשר יותר או פחות. שבוע שעבר היה לנו שבוע כפול, מבחינת הכנות אנחנו בסדר”.

בר טימור וים מדר באימון (ראובן שוורץ)בר טימור וים מדר באימון (ראובן שוורץ)

“בעונה ארוכה יש גם רגעים לא טובים”

הבעיות של הפועל: “ראינו את המשחקים, חשוב לא להתעלם מזה וללמוד את הדברים שקרו, בעונה ארוכה עם הרבה משחקים יש רגעים לא טובים, צריך לתקן את זה”.

למה הוא מצפה מהמשחק מחר: “אני מקווה לקבל הזדמנות ברמה האישית, אני חושב שבאיירן קבוצה טובה, יש לנו יום וחצי להתכונן, נבוא מוכנים”.

