יום רביעי, 28.01.2026 שעה 21:13
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

אולמו ולבנדובסקי ב-11 של ברצלונה לקופנהאגן

הקטלונים יקוו לעשות את העבודה מול הדנים (22:00) ולקטוף את הכרטיס לשמינית, כשלאמין וראפיניה יסייעו בהתקפה וקונדה ובאלדה מאחור. לחצו להרכבים

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

שלב הליגה של ליגת האלופות יינעל הערב (רביעי) באופן סופי, עם מחזור מרתק בו ישוחקו 18 משחקים במקביל, כאשר במוקד ברצלונה תקווה לא למעוד במשחק הביתי מול קופנהאגן, במטרה להבטיח את המקום בין שמונה הראשונות בתום הערב.

הקטלונים מגיעים למשחק במומנטום נהדר אחרי ה-0:3 על אוביידו במסגרת הליגה, וה-2:4 על סלביה פראג במפעל האירופי במחזור הקודם. כעת האנזי פליק יקווה להשלים את המשימה ולסיים את שלב הליגה עם הכרטיס לשמינית הגמר.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, פאו קובראסי, ג’רארד מרטין, אלכס באלדה, אריק גארסיה, פרמין לופס, דני אולמו, ראפיניה, לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי.

הרכב קופנהאגן: דומיניק קוטרסקי, בירגר מלינג, פנטליס חצידיאקוס, גבריאל פריירה, מרקוס לופס, ג’ורדן לרסון, ינוסוקה סוזוקי,, וויליאם קלם, אליאס אשורי, יקטור דאדאסון ומוחמד אליונוסי.

