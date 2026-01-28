אולמו ולבנדובסקי ב-11 של ברצלונה לקופנהאגן

שלב הליגה של ליגת האלופות יינעל הערב (רביעי) באופן סופי, עם מחזור מרתק בו ישוחקו 18 משחקים במקביל, כאשר במוקד ברצלונה תקווה לא למעוד במשחק הביתי מול קופנהאגן, במטרה להבטיח את המקום בין שמונה הראשונות בתום הערב.

הקטלונים מגיעים למשחק במומנטום נהדר אחרי ה-0:3 על אוביידו במסגרת הליגה, וה-2:4 על סלביה פראג במפעל האירופי במחזור הקודם. כעת האנזי פליק יקווה להשלים את המשימה ולסיים את שלב הליגה עם הכרטיס לשמינית הגמר.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, פאו קובראסי, ג’רארד מרטין, אלכס באלדה, אריק גארסיה, פרמין לופס, דני אולמו, ראפיניה, לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי.

הרכב קופנהאגן: דומיניק קוטרסקי, בירגר מלינג, פנטליס חצידיאקוס, גבריאל פריירה, מרקוס לופס, ג’ורדן לרסון, ינוסוקה סוזוקי,, וויליאם קלם, אליאס אשורי, יקטור דאדאסון ומוחמד אליונוסי.