מצאה גבוה: איליי אבייב סיכם בעירוני נהריה

עירוני נהריה, שחיפשה חיזוק לקבוצה, בדרך לקבל אחד מאוד משמעותי, כאשר הגבוה איליי אבייב סיכם היום (רביעי) את תנאיו הכספיים בקבוצה. מה שעוד נותר פתוח הוא מתי השחקן, השוהה עם משפחתו בארצות הברית, יצטרף בפועל לקבוצה.

אבייב (26, 2.03), שלא רשום באף קבוצה מתחילת העונה, שיחק בנהריה בעונת 2023/24 ונפצע בחלקה הראשון של העונה, בפציעה שהשביתה אותו לכל המשך העונה.

בעונה שעברה שיחק אבייב באליצור יבנה והעמיד מספרים נהדרים של 20.8 נקודות, 12 ריבאונדים ו-5.8 אסיסטים למשחק. בתחילת העונה השחקן חוזר כבר על ידי הסגולים מהגליל המערבי, אך בשל פערים כספיים לא נסגרה העסקה. כעת נראה שהתנאים בשלו לחזרתו של הגבוה חזרה לנהריה.

שחקני עירוני נהריה, תקווה לשמור על המומנטום החיובי (עילאי אלעד מנהלת ליגה לאומית Winner)

עירוני נהריה, אשר שואפת לעלות אל הליגה הבכירה, נמצאת במקום השלישי בטבלה עם מאזן של 4:14 לזכותה. הסגולים יודעים שכדי שיוכלו להשיג את המטרה הם חייבים לשמור על המומנטום החיובי שלהם שעומד על ארבעה ניצחונות רצופים, והם יקוו שהחיזוק של אבייב יעזור להם בהמשך.