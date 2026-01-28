יום רביעי, 28.01.2026 שעה 19:14
ספורט אחר  >> טניס

ליסוב וששון ברבע גמר גרנד סלאם אוסטרליה

המדורג 13 בעולם גבר על זנצ׳ו ג׳י הסיני שמדורג 11 בעולם ועלה לשלב הבא. בקטגוריית הקוואד, המדורג שלישי בעולם ניצח את דונלד רמפדי ועלה גם הוא

|
סרגיי ליסוב (ג׳יימי מרגוליס)
סרגיי ליסוב (ג׳יימי מרגוליס)

סרגי ליסוב המדורג 13 בעולם, שזו לו הפעם הראשונה באליפות אוסטרליה, גבר הבוקר (רביעי) בסיבוב הראשון על זנצ'ו ג'י הטניסאי הסיני המדורג 11 בעולם בתוצאה 7:5,  2:6,  2:6  ועלה לשלב רבע הגמר. סרגיי מתאמן עם עופרי לנקרי.

בקטגורית הקוואד, גם גיא ששון המתאמן עם מרטין דמאין עלה לרבע הגמר. גיא המדורג 3 בעולם גבר על דונלד רמפדי מדרום אפריקה המדורג 10 בעולם בתוצאה 2:6  2:6. זו הפעם השלישית של גיא בגרנד סלאם אוסטרליה. בפעמים הקודמות הגיע למקום השני ביחידים ולמקום השני בזוגות יחד עם נילס וינק ההולנדי.

מעיין זיקרי, המדורגת 18 בעולם, שגם עבורה זו פעם ראשונה בגרנד סלאם,  מסיימת אחרי הסיבוב הראשון, שארך כמעט שעה, אחרי שנוצחה על ידי ההולנדית אניק ואן קוט המדורגת 2 בעולם בתוצאה 2:0 6:6.

במשחקי הזוגות: גיא ששון ונילס ויניק עולים לחצי גמר לאחר שניצחו את אמט קפלן מטורקיה  וסם שרודר ההולנדי בתוצאה 6:7  0:6. מעין  ובת הזוג היפנית מפסידות לצמד הסיניות, סרגיי ובן הזוג הסיני  מפסידים בשובר שיוויון לזוג טניסאים מברזיל וארה"ב. 

