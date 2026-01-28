ארויו מתרחק מהפועל פ"ת, דיארה ימריא לישראל

הבלם הבוליביאני דייגו ארויו, מתרחק מהפועל פ"ת. הסיבה: השחקן בן ה-20 נפצע לאחרונה במסגרת משחק במדי נבחרתו הלאומית, כאשר במועדון נוטים שלא לקחת עימו סיכון וככל הנראה יוותרו על שירותיו.

בדומה למקרה צירופו של הבלם הישראלי אור ישראלוב, גם במקרה זה בצוות המקצועי לא רוצים לצרף שחקן שלא כשיר באופן מיידי, כאשר במועדון מחכים לבדיקות הסופיות. יש לציין שהכול כבר סוכם מול השחקן וסוכנו, כאשר הוא היה אמור להגיע בעסקת השאלה משחטאר דונייצק.

קשר הרכש ממאדי דיארה צפוי לנחות בישראל בסוף השבוע הקרוב. עניין הוצאת הוויזה של השחקן שמגיע משריף טירספול התעכב, אך הוא צפוי לאסוף אותה ביממה הקרובה ולעלות על טיסה מחר (חמישי) בערב. אם הכול יעבור כשורה, הוא יעבור בדיקות רפואיות ביום שישי וייתכן ויהיה בסגל למשחק.

ממאדי דיארה (IMAGO)

עידן כהן ושחר רוזן, צפויים להמשיך להיעדר, כאשר תומר אלטמן ממשיך בתהליכי ההחלמה שלו ועדיין לא ברור אם יהיה בסגל. גם נדב נידם, ששותף מול הפועל ירושלים למרות שסבל מפציעה, עשוי לחזור במשחק הקרוב.