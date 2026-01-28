יחזק אותה? עפולה רוצה לצרף את אנס דאבור

למרות השיפור ביכולת ובתוצאות, בהפועל עפולה מהליגה הלאומית, רוצים להתחזק ועושים הכול כדי לצרף כמה שיותר שחקני רכש. בקבוצה מבירת העמק נמצאים במו"מ עם רן מאיר ורוצים לצרף את השחקן בן ה-21, שכבש העונה שלושה שערי ליגה עבור הקבוצה מהשרון. הוא גדל במכבי פ"ת.

שם נוסף שסימנו במועדון, הוא של הקשר אנס דאבור. השחקן בן ה-34, הפך לאחד השחקנים המשמעותיים בסגל של טאלב טוואטחה ומ.ס כפר קאסם, כאשר הוא כבש שישה שערים לזכות הקבוצה, שרושמת עונה מצוינת והעפילה לרבע גמר גביע המדינה.

יניב מזרחי עד תום העונה

בינתיים, בקבוצה הודיעו כי החלוץ יניב מזרחי, שהושאל מאותה כפר קאסם בתחילת העונה, ימשיך במועדון עד סוף העונה. החלוץ שכבש עד כה 8 שערי ליגה אמר :"אני שמח להמשיך בקבוצה, מצאתי מקום חם ומקווה להמשיך לעזור לקבוצה במשימות של העונה".