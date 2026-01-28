יום חמישי, 29.01.2026 שעה 00:51
ליגה לאומית 25-26
4322-4520מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3124-2520הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2529-2520עירוני מודיעין10
2528-2120הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1928-2420הפועל נוף הגליל14
1927-2320הפועל חדרה15
1840-3020מכבי יפו16

יחזק אותה? עפולה רוצה לצרף את אנס דאבור

המועדון מבירת העמק רוצה להתחזק ומגלה עניין בקשר שכבש 6 שערים לכפר קאסם. רן מאיר צפוי לחתום, יניב מזרחי ימשיך עד תום העונה: "מצאתי מקום חם"

אנס דאבור חוגג (לילך וויס-רוזנברג)
אנס דאבור חוגג (לילך וויס-רוזנברג)

למרות השיפור ביכולת ובתוצאות, בהפועל עפולה מהליגה הלאומית, רוצים להתחזק ועושים הכול כדי לצרף כמה שיותר שחקני רכש. בקבוצה מבירת העמק נמצאים במו"מ עם רן מאיר ורוצים לצרף את השחקן בן ה-21, שכבש העונה שלושה שערי ליגה עבור הקבוצה מהשרון. הוא גדל במכבי פ"ת.

שם נוסף שסימנו במועדון, הוא של הקשר אנס דאבור. השחקן בן ה-34, הפך לאחד השחקנים המשמעותיים בסגל של טאלב טוואטחה ומ.ס כפר קאסם, כאשר הוא כבש שישה שערים לזכות הקבוצה, שרושמת עונה מצוינת והעפילה לרבע גמר גביע המדינה.

יניב מזרחי עד תום העונה

בינתיים, בקבוצה הודיעו כי החלוץ יניב מזרחי, שהושאל מאותה כפר קאסם בתחילת העונה, ימשיך במועדון עד סוף העונה. החלוץ שכבש עד כה 8 שערי ליגה אמר :"אני שמח להמשיך בקבוצה, מצאתי מקום חם ומקווה להמשיך לעזור לקבוצה במשימות של העונה".

