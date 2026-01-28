הגארד נייג׳ל פירסון חתם במכבי ראשון לציון

מכבי ראשון לציון הודיעה היום (רביעי) על החתמתו של הגארד האמריקני נייג’ל פירסון, שיחזק את הקו האחורי של הקבוצה לקראת המשך העונה. פירסון, בן 28 ומתנשא לגובה 1.96 מ’, מגיע לכתומים אחרי קריירה מגוונת בליגות בכירות באירופה.

הגארד הוא בוגר מכללת טקסס סטייט, ולאחר סיום לימודיו יצא לקריירה אירופית שכללה תחנות במספר מדינות, בהן צרפת, פינלנד, גרמניה, רומניה ופולין. פירסון צבר ניסיון גם במסגרת מפעלים אירופיים, ונחשב לשחקן ורסטילי שמסוגל לתרום במספר עמדות בקו האחורי.

בעונת 2023/24 שיחק פירסון במדי אוראדיה הרומנית, עמה הופיע גם ביורופקאפ. באותה עונה רשם ממוצעים של כ־15.8 נקודות, 3.9 ריבאונדים ו-3.9 אסיסטים למשחק, והיה אחד השחקנים הבולטים בקבוצתו. בעונה שלאחר מכן עבר לגרמניה ושיחק ברוסטוק סי וולבס, שם העמיד ממוצעים של 11.7 נקודות, 4.1 ריבאונדים ו-1.9 אסיסטים למשחק.

את העונה הנוכחית פתח פירסון במדי אנוויל הפולנית, במדיה קלע כ-8 נקודות למשחק לצד 2.8 ריבאונדים ו־2.9 אסיסטים. במכבי ראשון לציון מצפים ממנו להביא אינטנסיביות, אתלטיות ותרומה בשני צידי המגרש, כחלק מהמאבק של הקבוצה לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה להמשך העונה.