רבע 1, 03:52: נפטונאס - הפועל י-ם 18:21

המחזור ה-16 של היורוקאפ נמשך בשעה זו, כשהפועל ירושלים מתארחת אצל נפטונאס. הקבוצה של יונתן אלון, שנמצאת במקום הראשון במפעל השני באירופה, רוצה להשיג את הניצחון החשוב בחוץ, על מנת לעשות עוד צעד לקראת העפלה לרבע הגמר.

הקבוצה מהבירה אומנם חווה עונה לא פשוטה כל כך בזירה המקומית, אך את טבלת היורוקאפ היא מוליכה בגאון, על אף שבשבוע שעבר היא ספגה הפסד 94:82 נגד באחצ'שהיר. הירושלמים יודעים שניצחון היום יכול להיות חשוב, אך הם גם פוזלים ליום שבת, שם יפגשו את הפועל תל אביב ברבע גמר גביע המדינה.

מן העבר השני, ניצבת הקבוצה הליטאית, שבזירה המקומית הולך לה דווקא יותר טוב מאשר באירופה. כשהיא במקום השני מאחורי ז’לגיריס, לעומת מקום שמיני בלבד ביורוקאפ, עם מאזן של 9:6. המארחת יודעת שמצפה לה אתגר לא פשוט מול הקבוצה של יונתן אלון.

חמישיית נפטונאס: ארנאס וליצ’קה, דונאטאס טארוליס, ריצ’ארדס לומאזס, ארנאס ברוצ’קה ואורימאס מאחאוסקאס.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, נמרוד לוי ואוסטין ווילי.

רבע ראשון: