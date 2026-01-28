יום רביעי, 28.01.2026 שעה 19:14
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
80%1229-143415הפועל ירושלים1
67%1228-134115בחצ'שהיר קולג'י2
67%1172-131015א. לובליאנה3
60%1335-133215מנרסה4
53%1313-134615רייר ונציה5
53%1381-142215קלוז'6
47%1373-129415אריס סלוניקי7
40%1463-140915נפטונאס8
27%1455-129715וורוצלאב9
7%1441-120515המבורג10
 בית 2 
73%1136-122815בורק1
69%1353-148716בשיקטאש2
69%1199-140216טורק טלקום3
62%1374-135416טרנטו4
62%1298-140916בודוצ'נוסט5
50%1324-131516שמניץ6
47%1346-124615אולם7
33%1218-112815לונדון ליונס8
19%1396-126516לייטקבליס9
13%1336-114615פאניוניוס10

רבע 1, 03:52: נפטונאס - הפועל י-ם 18:21

התחלת משחק צמודה בליטא, הירושלמים לא מצליחים לברוח ברבע הראשון מול המארחים. הארפר וקארינגטון פתחו טוב עבור האדומים, לומאזס בולט בצד השני.

|
קשיוס ווינסטון (לילך וויס-רוזנברג)
קשיוס ווינסטון (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור ה-16 של היורוקאפ נמשך בשעה זו, כשהפועל ירושלים מתארחת אצל נפטונאס. הקבוצה של יונתן אלון, שנמצאת במקום הראשון במפעל השני באירופה, רוצה להשיג את הניצחון החשוב בחוץ, על מנת לעשות עוד צעד לקראת העפלה לרבע הגמר.

הקבוצה מהבירה אומנם חווה עונה לא פשוטה כל כך בזירה המקומית, אך את טבלת היורוקאפ היא מוליכה בגאון, על אף שבשבוע שעבר היא ספגה הפסד 94:82 נגד באחצ'שהיר. הירושלמים יודעים שניצחון היום יכול להיות חשוב, אך הם גם פוזלים ליום שבת, שם יפגשו את הפועל תל אביב ברבע גמר גביע המדינה.

מן העבר השני, ניצבת הקבוצה הליטאית, שבזירה המקומית הולך לה דווקא יותר טוב מאשר באירופה. כשהיא במקום השני מאחורי ז’לגיריס, לעומת מקום שמיני בלבד ביורוקאפ, עם מאזן של 9:6. המארחת יודעת שמצפה לה אתגר לא פשוט מול הקבוצה של יונתן אלון.

חמישיית נפטונאס: ארנאס וליצ’קה, דונאטאס טארוליס, ריצ’ארדס לומאזס, ארנאס ברוצ’קה ואורימאס מאחאוסקאס.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, נמרוד לוי ואוסטין ווילי.

רבע ראשון:

הוספת תגובה



טוען תגובות...
