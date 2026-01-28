בני סכנין הודיעה לדראמה: תחפש קבוצה חדשה

שחקן הכנף של בני סכנין, איברהימה דראמה, קיבל היום (רביעי) הודעה לפיה הוא צריך לחפש קבוצה חדשה. המאמן שרון מימר שוחח איתו והודיע לו שהוא מחפש סגנון אחר של שחקן.

דראמה מאוד רוצה להישאר אבל כעת הוא יאלץ לחפש קבוצה אחרת. בעניין הרכש החדש, מייקום דייויד, שעד כה לא נכנס לארץ בגלל בעיות ויזה, זה הסתדר והוא אמור לנחות במהלך הערב בארץ ולהצטרף לסכנין.

אבו יונס מונע מחילו לעבור להפועל ת”א

עוד במועדון, חסן חילו הביע רצון רב לעבור להפועל תל אביב, אבל שמע שהיו"ר של הקבוצה, מוחמד אבו יונס, מתנגד לכך. לקראת המשחק מול הפועל ירושלים יעמוד לרשותו של שרון מימר סגל מלא.