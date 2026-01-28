יום רביעי, 28.01.2026 שעה 16:57
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

גל לוי ישפוט את בית"ר ירושלים נגד בני יהודה

פורסמו שיבוצי השופטים לרבע גמר גביע המדינה: יוני קלז ינהל את מכבי חיפה מול כפר קאסם, גל לייבוביץ' את ב"ש-ריינה ודקל צינו ביפו נגד מכבי ת"א

|
גל לוי (רדאד ג'בארה)
גל לוי (רדאד ג'בארה)

שלבי ההכרעה בגביע המדינה מתקרבים בצעדי ענק, כששלב רבע הגמר עומד בפתח. היום (רביעי) איגוד השופטים פרסם את שיבוצי השופטים לארבעת המשחקים. במוקד: גל לוי ינהל את ההתמודדות בין בית”ר ירושלים ובני יהודה באצטדיון טדי.

מעבר לכך, יוני קלוז יהיה השופט במשחק בסמי עופר בין מכבי חיפה ומ.ס כפר קאסם, גל לייבוביץ’ ינהל את המפגש בין בני ריינה והפועל ב”ש ודקל צינו שובץ להתמודדות של מכבי יפו מול מכבי ת”א בבלומפילד.

את שלב רבע הגמר יפתח המשחק בין מכבי חיפה ומ.ס כפר קאסם ביום שלישי הבא (3.2, 20:00), כשיום לאחר מכן יעלו אל הדשא בית”ר ירושלים והפועל ב”ש וייפגשו את בני יהודה ובני ריינה בהתאמה. העולה האחרונה לחצי הגמר תקבע ביום חמישי, כשמכבי יפו מהליגה הלאומית תארח את מכבי ת”א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */