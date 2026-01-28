גל לוי ישפוט את בית"ר ירושלים נגד בני יהודה

שלבי ההכרעה בגביע המדינה מתקרבים בצעדי ענק, כששלב רבע הגמר עומד בפתח. היום (רביעי) איגוד השופטים פרסם את שיבוצי השופטים לארבעת המשחקים. במוקד: גל לוי ינהל את ההתמודדות בין בית”ר ירושלים ובני יהודה באצטדיון טדי.

מעבר לכך, יוני קלוז יהיה השופט במשחק בסמי עופר בין מכבי חיפה ומ.ס כפר קאסם, גל לייבוביץ’ ינהל את המפגש בין בני ריינה והפועל ב”ש ודקל צינו שובץ להתמודדות של מכבי יפו מול מכבי ת”א בבלומפילד.

את שלב רבע הגמר יפתח המשחק בין מכבי חיפה ומ.ס כפר קאסם ביום שלישי הבא (3.2, 20:00), כשיום לאחר מכן יעלו אל הדשא בית”ר ירושלים והפועל ב”ש וייפגשו את בני יהודה ובני ריינה בהתאמה. העולה האחרונה לחצי הגמר תקבע ביום חמישי, כשמכבי יפו מהליגה הלאומית תארח את מכבי ת”א.