מור בית השקעות מעניק חסות לתום ראובני

גולש הרוח, שזכה במדליית הזהב באולימפיאדת פאריס 2024, אמר: "גאה לצאת לדרך עם קבוצת מור בית השקעות במסע לעבר אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028"

תום ראובני (חגי מיכאלי)
תום ראובני (חגי מיכאלי)

מור בית השקעות מעניק חסות למדליסט הזהב מאולימפיאדת פאריס 2024, גולש הרוח תום ראובני. ראובני, בן 25, מתאמן במועדון השייט בני הרצליה ובנבחרת ישראל תחת המאמן סתיו ביימל.
 
ראובני מצטרף לג'ודוקא גילי שריר שקבוצת מור בית השקעות תומכת בה משנת 2022. בית ההשקעות מעניק גם חסות ראשית למרוץ איתן, שמתקיים על ידי עמותת איתן המעצימה א.נשים עם צרכים מיוחדים באמצעות ספורט, והעניק חסות ללוחם הג'ודו פיטר פלצ'יק, זוכה מדליית הארד מאולימפיאדת פריז וטוקיו והג'ודוקא המעוטר בישראל, עד פרישתו בסוף השנה שעברה.
 
יוסי לוי, מנכ"ל מור השקעות: "אנו מתרגשים לצרף את תום למשפחת מור השקעות. מסלול הקריירה שלו וההשקעה לאורך השנים תואמים את הערכים של מור ואנו גאים להיות חלק מהמסע שלו".
 
תום ראובני אמר: "אני מודה לקבוצת מור בית השקעות על התמיכה וגאה לצאת לדרך עם מור במסע לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028". מור בית השקעות מצטרפים לנותני חסות נוספים של ראובני, בהם ארומה, פרו שטראוס, Upwind ופרויקט לוויתן.
 
מור הוא בית השקעות ציבורי הנסחר בבורסה בתל אביב ומנהל נכסים בהיקף של כ-186 מיליארד שקלים (נכון לנובמבר 2025) במגוון מכשירי השקעה: קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות וקרנות השקעה המיועדות למשקיעים כשירים. חברת הבת, מור גמל ופנסיה, נסחרת גם היא בבורסה לניירות ערך. בנוסף, החברה נכנסה לאחרונה לתחום האשראי החוץ בנקאי לעסקים בינוניים וגדולים באמצעות חברת מור קרדיט.
 
בית ההשקעות, שבשליטת משפחת מאירוב ומשפחת לוי, מנוהל על ידי יוסי לוי ואלי לוי – מייסדי החברה המשמשים כמנכ"לים משותפים, ועל ידי מאיר גרידיש המכהן כיו"ר דירקטוריון מור השקעות ומור גמל ופנסיה.

