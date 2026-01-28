קבלו מאפינס אוכמניות בלי תוספת סוכר ובלי קמח

גם אתם אוהבים לאכול מתוק אבל במקביל רוצים להימנע מקמח לבן ומסוכר לבן? כדאי לכם מאוד לנסות את המתכון הפשוט הבא שבשבועות האחרונים מפומפם לא מעט ברשתות חברתיות (עבדכם הנאמן ניסה את המתכון וגילה שהוא טעים כמו שהוא פשוט).

עוד לפני שנפרט אודות הרכיבים נציין שלא צריך כל ידע בבישול ו/או באפייה, שכן המתכון האמור הוא ממש ברמת המתחילים (גם אין צורך במכשור מיוחד או באביזרי עזר מעולם האפייה).

הרכיבים

שתי בננות (חשוב שיהיו בשלות בשביל המתיקות)

שתי ביצים

חצי כוס חמאת בוטנים טבעית ללא תוספת סוכר

כוס אוכמניות

אוכמניות

אבקת אפייה

קינמון

אלו כל המצרכים. פשוט מאוד (בינה מלאכותית)

אופן ההכנה

יש למעוך את שתי הבננות בתוך קערה גדולה, להוסיף אליהן את שתי הביצים ואת חצי כוס חמאת הבוטנים ולערבב.

לאחר מכן יש להוסיף כפית אבקת אפיה, ומעט קינמון (למי שאוהב) ולערבב שוב.

בסוף יש לקפל את האוכמניות פנימה לתוך הבלילה בתנועות עדינות (לא אגרסיביות) כדי שהאוכמניות לא יימעכו בפנים.

את הבלילה יוצקים לתבנית מאפינס משומנת או עם מנג’טים.

שלב האפיה

אופים 18–22 דקות בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, עד שהחלק העליון יציב, וקיסם הבדיקה יוצא כמעט יבש.

מצננים 10 דקות – ונותנים למאפינס להתייצב בזמן הקירור

אמורים להתקבל כ-10 מאפינס קטנים כאשר כל אחד מהם הוא כ-120 קלוריות עם כ-5 גרם חלבון.

בתיאבון!

