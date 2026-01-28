"גרינפלד הוציא ישר מצלמה במקום פשוט לנסוע"

אחרי שחשפנו בתוכנית “שיחת היום” של ONE את המקרה החמור, בו השופט אוראל גרינפלד הותקף לכאורה על ידי אוהדי מכבי יפו, היום (רביעי) התקיים הדיון בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בעקבות החלטת תובע ההתאחדות לכדורגל להעמיד את הקבוצה לדין על כך.

מכבי יפו הועמדה לדין בגין התפרעות אוהדים, פגיעה על ידי אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ואי מתן הגנה לשופט המשחק מול הפועל עכו, אוראל גרינפלד.

כזכור, עם יציאתו מהאצטדיון לעבר רכבו, התגודדו סביב גרינפלד אוהדים רבים, ירקו לעברו, צעקו וקיללו, ובשלב מסוים אף נרשמה התנפלות שיצרה תחושת איום ממשית על שלומו, מה שגרם לו להגיש דו”ח שיפוט חמור במיוחד.

מהלך הדיון – מכבי יפו:

מנכ”ל המועדון – ערן כהן יאמין

יועמ”ש – רפאל יולזרי

הדיין – ניר סמוגורה

הדיין סמוגורה: "אנחנו מתייחסים למשחק בין מכבי יפו להפועל עכו, על פי מה שמתואר מדו"ח השופט. (מצטט את דו"ח השופט). כאשר השופט יצא מהאצטדיון אוהדי מכבי יפו החלו לרוץ אחריהם, כ-50 אוהדים תקפו אותו מכל עבר. בכל זמן האירוע לא היה משטרה אלה רק שני מאבטחים שלא הצליחו להשתלט על האירוע. לבסוף הצליח השופט לצאת ודיווח על כך למשקיף המשחק. יש לנו תיעוד ווידאו של הפגיעה מהאצטדיון. יש לו פה בעצם שני כתבי אישום, הראשון נגד הקבוצה המיוחסת לעברות התפרעות אוהדים והעלבת שופט המשחק".

יולזרי: "אנחנו מופתעים שאנחנו נמצאים פה בכלל, אנחנו קבוצה שאין לה רקורד עשיר של התפרעות אוהדים בכלל. בטח לא ראיתם, גם בסרטון ניסינו לחצוץ בין הקהל לשופט. אנחנו נגעלים שאנחנו נמצאים כאן בכלל, מה שעשה הקהל זה חריג ולא הכלל. אתם יודעים שהקהל של מכבי יפו ברובו אנשים מבוגרים. אני לא מתווכח עם התחושות של השופט, אבל אני חושב שהוא קצת מגזים. אני לא חושב שנשקפה פה סכנה, אחד מהאוהדים ירק ושניים ניסו לפתוח את הדלת. אני חושב שערן המנכ"ל בגופו פילס את הדרך.

“אנחנו מתנצלים על האירוע הזה, ובסוף כל כסף שיוצא מהמועדון הוא של האוהדים ושלנו באופן אישי. היו שם שני מאבטחים, אנחנו הנחנו את מנהל האירוע להוציא אותו מהיציאה הראשית ולא המשנית. לצערי האוהדים ראו את זה והחלו לרדוף אחריו. ביקשנו מהנהלת האצטדיון לתיעוד נוסף אם יש. אני לא רוצה שיהיה פה איזה צ'ק פתוח, לתקן את הנזק באוטו. הכיס שלנו לא עמוק בכלל בכלל. מקווה שבית הדין יתחשב בנו, אנחנו מועדון קטן, מועדון אוהדים”.

כהן יאמין: "הוצאנו הודעת מועדון, שאנחנו מגנים את התנהגות האוהדים. ומתכוונים לפעול באמצעים ולפתוח בחקירה על בסיס התיעודים. הדבר הראשון שהשופט עשה זה להיכנס לאוטו ולהוציא את המצלמה במקום ישר להיכנס ולנסוע, וזה רק דרדר את האירוע. כולל בהשלכת הכוס, הוא נעמד מול הקהל והסתכל עליהם, ואחרי 10 שניות הכוס נזרקה, זאת במקום ישר לרדת לחדר ההלבשה. אני מצר אם השופט חשב שהעלבתי אותו, חשבתי שנפסקה נגדנו בעיטת 11 מטרים שנויה במחלוקת, בנוסף בסוף המשחק פניתי אליו שוב. את המילה בושה אני לא זוכר שהוצאתי מהפה, לא מצאתי פה משהו שיגרום לו להיעלב".

הדיין סמוגורה: "אני נותן לך עצה, אל תדבר עם שופט. תמיד תסתכל על מבחן התוצאה. מיותר שאתה יושב כאן, חבל. הדיין "שני ניצחונות של מכבי תל אביב יש לכם בלומפילד מלא, שני הפסדים אתם בצרות".

יולזרי: "אמרתי לערן שאין ברירה, צריך לנצח את מכבי כדי לממן את העונשים פה".

כהן יאמין: "אני חושב שהדיין הגזים בעונש שהוא חושב להעניק לי".