מה היחס ב-Winner להפתעה נגד ברצלונה?

המחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות הולך להתקיים הערב (רביעי, 22:00) עם כל המשחקים הגדולים במקביל. ריאל מדריד תתארח בבנפיקה, מנצ’סטר סיטי תארח את גאלטסראיי, ברצלונה את קופנהאגן, מונאקו תפגוש את יובנטוס וצ’לסי תתארח אצל נאפולי.

ריאל פייבוריטית כמובן על בנפיקה עם יחס של פי 1.60 לניצחון, כאשר אם הפורטוגלים ייצאו עם ידם על העליונה, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 4.10. יחס זהה של פי 4.10 יתקבל גם על תיקו.

סיטי קיבלה יחס של פי 1.20 לגבור על גלאטסראיי, בעוד אם הטורקים יפתיעו התוצאה תניב יחס גבוה של פי 8.40. חלוקת נקודות באצטדיון האיתיחאד תיתן יחס של פי 6.00.

ברצלונה שרוצה להתברג בטופ 8 עדיפה על קופנהאגן עם יחס של פי 1.10 לניצחון. אם הדנים ידהימו בקאמפ נואו, המנחשים נכונה יזכו ביחס של פי 15.00. תיקו שיפתיע לא פחות יניב יחס של פי 8.00.

יובנטוס עם יחס של פי 1.85 לנצח את מונאקו, יחס של פי 3.60 להפסיד וחלוקת נקודות בין האיטלקים לצרפתים קיבלה יחס של פי 3.40. בנוסף, נאפולי עם יחס של פי 3.15 לנצח את צ’לסי, כאשר אם הלונדונים יחגגו התוצאה תניב יחס של פי 2.00. תיקו ייתן יחס של פי 3.40.