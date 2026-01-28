יום רביעי, 28.01.2026 שעה 15:11
כדורגל עולמי

מה היחס ב-Winner להפתעה נגד ברצלונה?

המחזור האחרון והמכריע באלופות יתקיים הערב ב-22:00: קופנהאגן עם יחס של פי 15.00 להדהים בקאמפ נואו, מה היחס להפסד של ריאל? וגם: סיטי וצ'לסי

לאמין ימאל ושחקני ברצלונה (IMAGO)
לאמין ימאל ושחקני ברצלונה (IMAGO)

המחזור האחרון בשלב הליגה של ליגת האלופות הולך להתקיים הערב (רביעי, 22:00) עם כל המשחקים הגדולים במקביל. ריאל מדריד תתארח בבנפיקה, מנצ’סטר סיטי תארח את גאלטסראיי, ברצלונה את קופנהאגן, מונאקו תפגוש את יובנטוס וצ’לסי תתארח אצל נאפולי.

ריאל פייבוריטית כמובן על בנפיקה עם יחס של פי 1.60 לניצחון, כאשר אם הפורטוגלים ייצאו עם ידם על העליונה, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 4.10. יחס זהה של פי 4.10 יתקבל גם על תיקו.

סיטי קיבלה יחס של פי 1.20 לגבור על גלאטסראיי, בעוד אם הטורקים יפתיעו התוצאה תניב יחס גבוה של פי 8.40. חלוקת נקודות באצטדיון האיתיחאד תיתן יחס של פי 6.00.

מנצמנצ'סטר סיטי (IMAGO)

ברצלונה שרוצה להתברג בטופ 8 עדיפה על קופנהאגן עם יחס של פי 1.10 לניצחון. אם הדנים ידהימו בקאמפ נואו, המנחשים נכונה יזכו ביחס של פי 15.00. תיקו שיפתיע לא פחות יניב יחס של פי 8.00.

יובנטוס עם יחס של פי 1.85 לנצח את מונאקו, יחס של פי 3.60 להפסיד וחלוקת נקודות בין האיטלקים לצרפתים קיבלה יחס של פי 3.40. בנוסף, נאפולי עם יחס של פי 3.15 לנצח את צ’לסי, כאשר אם הלונדונים יחגגו התוצאה תניב יחס של פי 2.00. תיקו ייתן יחס של פי 3.40.

